"Con xoá hết ảnh mẹ thì bố mới kết bạn lại với con" - Tin nhắn đang khiến cả MXH đau xé lòng, sao mà xót xa thế!

Mới đây, một bà mẹ đăng tải hình ảnh tin nhắn cùng vài dòng tâm sự thu hút sự chú ý. Chị chia sẻ: "Mang nặng đẻ đau con bé 9 tháng 10 ngày. Nuôi con vất vả đến nay con 9 tuổi. Lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, từng bộ quần áo con mặc trên người, mẹ không để con thua thiệt bất cứ ai. Ngày con chuẩn bị thi cử, mẹ là người lo lắng bất an chỉ dạy con làm từng bài đề cương. Khi con đau ốm cũng 1 tay mẹ lo lắng chăm sóc chứ có bao giờ thấy mặt bên nội. Để bây giờ khi con đăng hình mẹ lên Facebook thì cha nó nhắn tin thế này…".

Đính kèm là đoạn tin nhắn được cho là người bố gửi con gái. Trong đó, người này khuyên con gỡ ảnh bìa xuống thay ảnh khác vì ông bà nội và ba mẹ không thích. "Khi nào con xoá hết hình mẹ ra khỏi thì ba mới kết bạn lại với con", người này nhắn. Đồng thời ông bố cũng cho rằng, mình mua điện thoại cho con là để kết nối liên lạc chứ không phải làm điều mình không thích.

Chỉ vài dòng chữ nhưng đặt một đứa trẻ 9 tuổi vào một tình thế khó xử đến tàn nhẫn: chọn mẹ hay chọn bố.

Đứng bắt con chọn lựa

Người lớn khi chia tay thường mang theo rất nhiều cảm xúc: tổn thương, tức giận, thất vọng. Nhưng điều đáng nói là, không phải ai cũng biết cách dừng lại đúng chỗ, nhất là khi đã có con chung.

Trong câu chuyện này, điều khiến nhiều người chạnh lòng không nằm ở mâu thuẫn giữa hai người lớn mà là cách đứa trẻ bị kéo vào giữa. Một tấm ảnh đại diện vốn chỉ là cách một đứa trẻ thể hiện tình cảm với mẹ bỗng trở thành điều kiện để được cha công nhận, được kết nối. Với người lớn, đó có thể chỉ là một yêu cầu. Nhưng với trẻ con, đó là một thông điệp rất rõ ràng: Nếu con yêu mẹ, con sẽ mất bố.

Không một đứa trẻ nào đáng phải nghe điều đó.

Thực tế, sau ly hôn, việc con cái gần gũi với một bên nhiều hơn là điều dễ hiểu. Nhưng quyền được yêu thương cả cha lẫn mẹ không phải là thứ có thể mặc cả hay trao đổi. Một đứa trẻ không có lỗi khi cha mẹ không còn đi cùng nhau. Càng không có lỗi khi vẫn muốn giữ hình ảnh của cả hai trong cuộc đời mình.

Việc yêu cầu con xoá mẹ ra khỏi cuộc sống, dù chỉ là trên mạng xã hội thực chất là một dạng phủ nhận mối quan hệ. Nó không chỉ làm tổn thương đứa trẻ mà còn gieo vào đó một sự hoang mang về tình thân: liệu tình yêu có điều kiện hay không?

Nhiều người bênh vực rằng có thể người cha đang bị ảnh hưởng bởi gia đình mới, hoặc muốn tránh rắc rối. Nhưng dù lý do là gì, việc đặt áp lực lên con cái vẫn là một lựa chọn sai. Bởi trẻ con không có đủ khả năng để hiểu hết những phức tạp của người lớn. Các em chỉ hiểu rất đơn giản: Ai yêu mình sẽ không bắt mình phải lựa chọn.

Một câu nói tưởng chừng nhỏ, nhưng có thể để lại cảm giác bị từ chối, bị điều kiện hóa tình cảm. Lâu dài, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin và cách đứa trẻ nhìn nhận các mối quan hệ sau này.

Ở một góc nhìn khác, câu chuyện cũng phản ánh một thực tế: nhiều người lớn vẫn chưa thực sự ly hôn văn minh. Ly hôn không chỉ là chấm dứt hôn nhân mà còn là học cách làm cha mẹ theo một cách khác. Ở đó, ranh giới cần được giữ rõ: Mâu thuẫn là của người lớn. Tình cảm với con là điều không được phép thay đổi.

Một người cha có thể không còn tình cảm với vợ cũ, nhưng không có quyền yêu cầu con cũng phải làm điều tương tự. Điều đáng tiếc là, trong nhiều trường hợp, chính người lớn lại vô tình biến con thành chiến tuyến, nơi họ thể hiện sự kiểm soát, hơn thua hoặc tổn thương của mình. Nhưng trẻ con không phải là công cụ để chứng minh ai đúng, ai sai. Cũng không phải là nơi để trút những điều chưa giải quyết xong.

Các em chỉ cần được yêu một cách trọn vẹn, không điều kiện.

Câu chuyện này có thể sẽ trôi qua như nhiều tranh cãi khác trên mạng. Nhưng điều ở lại là một câu hỏi lớn: Sau tất cả, người lớn có thực sự đặt con lên trên cái tôi của mình chưa? Bởi đôi khi, điều làm tổn thương một đứa trẻ không phải là việc cha mẹ không còn ở bên nhau,mà là cách họ đối xử với con sau khi đã rời xa nhau. Và trong mọi cuộc chia ly, nếu có một nguyên tắc cần được giữ lại, thì đó là: Đừng để con phải trả giá cho những gì người lớn không giữ được.