Bảo bối nào của Doraemon có thể thay thế mọi chức năng của iPhone?

Nếu chờ một chiếc iPhone đời mới đủ mạnh để làm được mọi thứ, thì có lẽ Doraemon đã mang câu trả lời từ thế kỷ 22 đến từ lâu rồi. Trong thế giới của chú mèo máy này, có không ít bảo bối vừa tiện lợi, vừa đa năng đến mức nếu tồn tại ngoài đời, smartphone có lẽ chỉ còn là món đồ dự phòng. Vậy nếu đặt lên bàn cân, đâu là những bảo bối có khả năng "soán ngôi" chiếc iPhone?

Từ điển bách khoa toàn thư tương lai

Trong nhiều tập truyện, Doraemon từng sử dụng những thiết bị dạng "máy tra cứu tương lai", chỉ cần hỏi là có câu trả lời, từ kiến thức học tập đến thông tin đời sống. Nếu so với iPhone vốn cần kết nối internet, tìm kiếm qua ứng dụng thì những bảo bối này hoạt động gần như tức thì, không cần thao tác phức tạp.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ iPhone là công cụ, còn bảo bối của Doraemon giống như một "bộ não phụ trợ". Người dùng không cần biết cách tìm kiếm, chỉ cần đặt câu hỏi. Nếu công nghệ ngoài đời đạt đến mức đó, smartphone sẽ không còn là thiết bị truy cập thông tin, mà phải nhường chỗ cho những hệ thống hiểu và phản hồi như con người.

Bánh mì ghi nhớ: "Copy – paste" kiến thức vào não

Một trong những bảo bối nổi tiếng nhất chắc chắn phải kể đến bánh mì ghi nhớ. Chỉ cần áp bánh mì lên sách, rồi ăn vào, toàn bộ nội dung sẽ được ghi nhớ ngay lập tức. Nếu tồn tại thật, đây sẽ là "cơn ác mộng" của mọi ứng dụng học tập trên iPhone.

Hiện nay, smartphone hỗ trợ học qua video, app, AI… nhưng vẫn phụ thuộc vào quá trình ghi nhớ tự nhiên của con người. Trong khi đó, bánh mì ghi nhớ bỏ qua hoàn toàn quá trình này. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra một câu hỏi thú vị rằng khi việc học trở nên quá dễ dàng, liệu con người còn thực sự hiểu kiến thức hay chỉ đơn thuần là lưu trữ?

Cánh cửa thần kỳ: Thay thế luôn cả bản đồ, gọi xe, du lịch

Nếu iPhone giúp bạn đặt xe, xem bản đồ, tìm đường thì cánh cửa thần kỳ của Doraemon đơn giản hơn nhiều khi mở cửa là đến nơi. Không cần Google Maps, không cần ứng dụng gọi xe, cũng chẳng cần vé máy bay.

So với smartphone, đây không chỉ là nâng cấp về tiện ích, mà là bước nhảy vọt về cách con người di chuyển. Khi khoảng cách không còn là vấn đề, rất nhiều dịch vụ mà iPhone đang hỗ trợ từ du lịch, vận chuyển đến logistics có thể bị xóa sổ.

Máy thay đổi thời tiết: Khi dự báo không còn cần thiết

iPhone hiện nay có thể dự báo thời tiết khá chính xác, nhưng vẫn chỉ dừng ở mức biết trước để chuẩn bị. Trong khi đó, bảo bối điều chỉnh thời tiết của Doraemon cho phép thay đổi luôn điều kiện khí hậu theo ý muốn.

Nếu công nghệ này tồn tại, con người sẽ không còn phụ thuộc vào dự báo, mà trực tiếp quyết định trạng thái thời tiết. Khi đó, những ứng dụng thời tiết, cảnh báo thiên tai hay thậm chí nhiều ngành liên quan đến khí tượng sẽ phải định nghĩa lại vai trò của mình.

So sánh iPhone với bảo bối của Doraemon giống như đặt công nghệ hiện tại cạnh một tương lai vượt xa trí tưởng tượng. Smartphone dù ngày càng thông minh vẫn là công cụ hỗ trợ con người. Trong khi đó, các bảo bối của Doraemon gần như thay thế luôn nhiều chức năng của con người từ ghi nhớ, di chuyển đến ra quyết định.

Vì vậy, nếu hỏi bảo bối nào có thể thay thế iPhone, câu trả lời có lẽ là không chỉ một, mà rất nhiều. Nhưng ở một góc nhìn khác, chính iPhone và những thiết bị công nghệ hôm nay lại là bước đầu tiên để con người tiến gần hơn đến thế giới của Doraemon, nơi mọi điều tưởng như viễn tưởng có thể dần trở thành hiện thực.