"Đừng đưa con đi gặp gỡ những người bạn chưa kết hôn và chưa có con" - Bà mẹ than vãn, ai ngờ bị "ném đá"

Sau khi sinh con, cuộc sống và thói quen của nhiều phụ nữ thay đổi đáng kể, đặc biệt là những người ở nhà chăm con toàn thời gian. Từ việc thường xuyên gặp gỡ bạn bè, họ có thể phải tách khỏi các mối quan hệ xã hội trong một thời gian dài.

Khi con lớn hơn, có thể đưa ra ngoài, đó cũng là lúc họ bắt đầu “quay lại” với các cuộc hẹn. Nhưng khoảng thời gian gián đoạn ấy đôi khi khiến khoảng cách giữa họ và bạn bè ngày càng rõ rệt.

Một bà mẹ ở Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây chính là ví dụ điển hình. Sau thời gian dài không gặp, cô nhận lời mời đi chơi từ một người bạn còn độc thân. Người bạn tỏ ra rất mong được gặp lại cô, thậm chí nói không ngại việc cô mang theo con.

Thế là bà mẹ đưa con đi cùng. Nhưng chỉ một lúc sau, cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Con cô tỏ ra rất hào hứng với cô xinh đẹp, liên tục bắt chuyện, muốn chơi cùng, thậm chí đòi ăn đồ ăn của bạn mẹ. Ngược lại, người bạn lại khá lạnh nhạt. Không chủ động tương tác với đứa trẻ, cũng không chia sẻ đồ ăn, thậm chí còn muốn nói chuyện riêng với bà mẹ và để đứa trẻ sang một bên chơi.

Trong mắt người mẹ, đó là biểu hiện của việc "không thích trẻ con".

Vấn đề không nằm ở "bạn chưa có con"

Đỉnh điểm là khi người bạn buột miệng nói: "Nếu hồi nhỏ tụi mình mà như vậy chắc bị mắng rồi".

Câu nói này khiến bà mẹ cảm thấy bị xúc phạm. Cô cho rằng bạn mình đang chê cách nuôi dạy con của mình. Kết quả, cô quyết định "cắt đứt" mối quan hệ và sau đó lên mạng than vãn, thậm chí khuyên các bà mẹ khác đừng nên đưa con đi gặp bạn bè chưa kết hôn, chưa có con.

Nhưng trái với kỳ vọng, cộng đồng mạng lại không đứng về phía cô. Nhiều ý kiến cho rằng, người bạn kia không sai. Cô ấy mời bạn đến gặp mặt không có nghĩa là phải có trách nhiệm chơi cùng trẻ nhỏ hay chiều theo mọi hành vi của đứa trẻ.

Thực tế, việc cha mẹ yêu thương con là điều hiển nhiên. Nhưng việc kỳ vọng người khác cũng phải yêu quý, nhường nhịn con mình theo cách tương tự lại là một yêu cầu thiếu hợp lý.

Trong câu chuyện này, bà mẹ đã diễn giải hành vi của con theo hướng tích cực ("con thích cô ấy", "con thân thiện"), nhưng lại bỏ qua một khả năng khác: đứa trẻ có thể chưa được dạy về ranh giới và phép lịch sự cơ bản.

Việc tự ý đòi đồ ăn, làm phiền người khác liên tục, không biết dừng lại… không hẳn là dễ thương trong mắt tất cả mọi người.

Nuôi dạy con không phải là "tự cảm động"

Một trong những vấn đề lớn được nhắc đến là kiểu giáo dục mang tính "tự cảm động", cha mẹ nhìn mọi hành vi của con bằng lăng kính yêu thương tuyệt đối, nhưng lại thiếu góc nhìn từ người ngoài. Khi đứa trẻ không được chỉnh sửa hành vi, lâu dần sẽ hình thành thói quen. Và khi bước ra môi trường xã hội, chính đứa trẻ sẽ là người gặp khó khăn trong việc hòa nhập.

Giáo dục không chỉ là yêu thương mà còn là giúp con hiểu được: muốn được người khác yêu mến, trước hết cần có cách cư xử phù hợp.

Câu chuyện này không phải là việc "bạn độc thân không hiểu trẻ con", mà là câu chuyện về ranh giới và sự tôn trọng. Bạn bè có thể yêu quý nhau, nhưng không có nghĩa là phải yêu luôn cả con của nhau. Trẻ con có thể vô tư, nhưng không phải hành vi nào cũng nên được bỏ qua. Cha mẹ có thể bao dung, nhưng xã hội thì không vận hành theo cách đó.

Việc duy trì các mối quan hệ sau khi có con là điều không dễ, nhưng cũng không phải là không thể. Điều quan trọng là cách mỗi người điều chỉnh mình, chứ không phải yêu cầu người khác phải thay đổi để phù hợp với mình.

Và đôi khi, thay vì nói đừng đưa con đi gặp bạn chưa có con, có lẽ câu hỏi nên là: mình đã chuẩn bị cho con đủ kỹ năng để xuất hiện trong những không gian đó chưa?