Ngành ít người học, nguy cơ thất nghiệp rất thấp, tưởng sẽ bị ảnh hưởng bởi AI nhưng thực tế vẫn "sống khoẻ"

Mỗi mùa tuyển sinh, không ít học sinh cuối cấp rơi vào trạng thái băn khoăn khi không biết nên chọn ngành theo xu hướng hay chọn một lối đi bền vững nhưng ít người nhắc tới. Giữa hàng loạt cái tên hot, có những ngành gần như đứng ngoài cuộc đua nhưng lại âm thầm sở hữu lợi thế riêng. Kỹ thuật in là một ví dụ điển hình, đây là ngành học ít người theo đuổi, không quá nổi bật trên truyền thông, nhưng lại có nhu cầu nhân lực ổn định và nguy cơ thất nghiệp rất thấp.

Trái với suy nghĩ rằng in ấn sẽ “lép vế” trong thời đại số hay dễ bị thay thế bởi AI, thực tế ngành này vẫn phát triển bền bỉ cùng sự mở rộng của sản xuất và tiêu dùng. Từ bao bì sản phẩm, tem nhãn, sách báo đến quảng cáo ngoài trời, mọi lĩnh vực đều cần đến in ấn với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và công nghệ. Đây là ngành kỹ thuật chuyên sâu, giao thoa giữa công nghệ, mỹ thuật và sản xuất công nghiệp, nơi mỗi sản phẩm không chỉ cần đẹp mà còn phải chính xác, đồng bộ và tối ưu chi phí.

Chính vì vậy, dù không phải lựa chọn phổ biến, Kỹ thuật in lại đang rơi vào tình trạng khát nhân lực tại Việt Nam. Cơ hội việc làm rộng mở, mức thu nhập ổn định, nhưng số lượng người theo học lại chưa tương xứng, thậm chí nữ giới vẫn còn khá ít trong lĩnh vực này. Với những học sinh đang băn khoăn tìm một hướng đi khác biệt, ít cạnh tranh nhưng bền vững lâu dài, đây có thể là ngành học đáng để cân nhắc.

Ngành Kỹ thuật in là gì?

Ngành Kỹ thuật in là lĩnh vực chuyên nghiên cứu, thiết kế và vận hành các quy trình in ấn nhằm tạo ra các sản phẩm như sách, báo, tạp chí, bao bì, tem nhãn hay ấn phẩm quảng cáo. Người học ngành này không chỉ làm việc với máy móc in hiện đại mà còn tham gia vào toàn bộ quy trình sản xuất từ thiết kế, chế bản đến kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Điểm đặc biệt của ngành nằm ở tính liên ngành: kết hợp giữa kỹ thuật, công nghệ, mỹ thuật và cả yếu tố thương mại. Sinh viên không chỉ học cách “in ra sản phẩm”, mà còn hiểu cách tối ưu màu sắc, vật liệu, chi phí và quy trình để tạo ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn công nghiệp.

Trong bối cảnh hiện nay, ngành in không còn bó hẹp ở sách báo truyền thống mà mở rộng sang bao bì, nhãn hàng, truyền thông quảng cáo - những lĩnh vực vẫn tăng trưởng mạnh cùng thương mại và tiêu dùng.

Sinh viên ngành Kỹ thuật in học gì?

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật in được xây dựng theo hướng vừa có nền tảng kỹ thuật, vừa có tính ứng dụng cao. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về vật liệu in, công nghệ in, máy móc thiết bị và quy trình sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, các môn học liên quan đến thiết kế đồ họa, chế bản điện tử, quản lý màu sắc và hoàn thiện sản phẩm giúp người học hiểu toàn diện từ khâu ý tưởng đến sản phẩm cuối cùng. Sinh viên cũng được tiếp cận với các hệ thống điều khiển tự động, phần mềm thiết kế và công nghệ in hiện đại để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn, ngành này còn yêu cầu kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý sản xuất và phân tích thị trường. Đây là yếu tố quan trọng giúp sinh viên thích nghi với môi trường làm việc thực tế - nơi kỹ thuật và kinh doanh luôn song hành.

Cơ hội việc làm và mức lương ngành Kỹ thuật in

Trái với suy nghĩ phổ biến, cơ hội việc làm của ngành Kỹ thuật in khá rộng mở nhờ nhu cầu ổn định từ các lĩnh vực sản xuất, xuất bản và quảng cáo. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty in ấn, nhà xuất bản, doanh nghiệp bao bì, công ty quảng cáo hoặc các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Các vị trí phổ biến bao gồm kỹ thuật viên in, chuyên viên thiết kế - chế bản, quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng, hoặc nghiên cứu - giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. Ngoài ra, nhiều người lựa chọn làm freelance hoặc tự mở xưởng in, công ty thiết kế riêng.

Về mức thu nhập, theo các khảo sát trong ngành, sinh viên mới ra trường có thể nhận mức lương khoảng 7-9 triệu đồng/tháng, trong khi những người có kinh nghiệm dao động từ 10-15 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn tùy vị trí. Những vị trí quản lý sản xuất hoặc chuyên gia có thể đạt mức 15-30 triệu đồng/tháng, đặc biệt tại các doanh nghiệp lớn hoặc có yếu tố nước ngoài.

Mức lương của ngành phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, tay nghề, quy mô doanh nghiệp và khả năng cập nhật công nghệ mới. Đây là lĩnh vực mà người càng giỏi chuyên môn và hiểu thị trường thì càng có lợi thế.

Điểm chuẩn ổn định và dễ tiếp cận

Ngành Kỹ thuật in hiện không được đào tạo quá phổ biến tại Việt Nam, vì vậy số lượng trường mở ngành này khá hạn chế. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến mức điểm chuẩn không quá cao, phù hợp với nhiều thí sinh có học lực khá trở lên, đồng thời vẫn đảm bảo cơ hội việc làm ổn định sau khi ra trường.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội - cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu cả nước, ngành liên quan đến Kỹ thuật in và truyền thông công nghiệp (thuộc nhóm kỹ thuật - công nghệ vật liệu, in ấn) thường có điểm chuẩn dao động trong khoảng từ 23-26 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tùy từng chương trình và năm tuyển sinh. Đây là mức điểm phản ánh đúng tính chất “khó nhưng không quá cạnh tranh” của ngành kỹ thuật đặc thù này.

Ở khu vực phía Nam, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong số ít trường đào tạo trực tiếp ngành Công nghệ/Kỹ thuật in. Những năm gần đây, điểm chuẩn của ngành này thường nằm trong khoảng 20-23 điểm theo phương thức xét điểm thi THPT, thuộc nhóm ngành kỹ thuật có mức điểm trung bình khá, dễ tiếp cận hơn so với các ngành hot như công nghệ thông tin hay trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Công nghiệp TP.HCM cũng đào tạo các ngành kỹ thuật có định hướng gần với công nghệ in, bao bì và sản xuất công nghiệp. Điểm chuẩn các ngành này năm 2025 nhìn chung dao động từ khoảng 18-24 điểm, tùy theo tổ hợp xét tuyển và phương thức tuyển sinh.

Theo thống kê chung về điểm chuẩn các ngành kỹ thuật năm 2025, nhiều ngành công nghệ – kỹ thuật tại các trường đại học trên cả nước có mức điểm trải rộng từ khoảng 15 đến trên 26 điểm, cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các trường top đầu và nhóm trường trung bình .

Có thể thấy, so với nhiều ngành kỹ thuật khác, điểm chuẩn ngành Kỹ thuật in năm 2025 ở mức vừa phải, không tạo áp lực quá lớn về đầu vào. Tuy nhiên, đây lại là lĩnh vực có tính chuyên môn cao, số lượng đào tạo hạn chế và nhu cầu nhân lực ổn định. Vì vậy, thay vì cạnh tranh gay gắt ở khâu tuyển sinh, giá trị của ngành này nằm ở giai đoạn sau khi sinh viên tích lũy tay nghề, kinh nghiệm và khả năng thích ứng với công nghệ sản xuất hiện đại.

