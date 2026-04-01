Đây là ngôi trường giữ "ngôi vương" tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2026 của Hà Nội: 1/3,35, cơ hội nào cho 2k11?

Tối ngày 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Với tổng cộng gần 130.000 học sinh đăng ký thi, cuộc đua giành một suất vào trường công lập năm nay tiếp tục ghi nhận những con số "vàng" về tỷ lệ chọi tại các trường tốp đầu.

Theo thống kê từ dữ liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Yên Hòa chính thức là ngôi trường có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội năm 2026. Cụ thể, trường có chỉ tiêu tuyển sinh là 765 học sinh nhưng đã nhận tới 2.566 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1 (NV1). Như vậy, tỷ lệ chọi của trường đạt mức 1/3,354, đồng nghĩa với việc cứ khoảng 3,4 thí sinh đi thi thì chỉ có 1 bạn trúng tuyển.

Xếp ngay sau THPT Yên Hòa là các trường "hot" không kém như: THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ chọi 1/2,99 (2.293 hồ sơ NV1 trên 765 chỉ tiêu); THPT Nguyễn Thị Minh Khai với tỷ lệ chọi 1/2,68 (1.806 hồ sơ NV1 trên 675 chỉ tiêu). Một số cái tên khác cũng ghi nhận mức cạnh tranh rất cao là THPT Nhân Chính với tỷ lệ chọi 1/2,61, THPT Kim Liên với tỷ lệ chọi 1/2,60...

Chi tiết số lượng học sinh đăng ký vào từng trường trung học phổ thông công lập không chuyên và chỉ tiêu từng trường:

Đôi nét về THPT Yên Hòa

Không phải ngẫu nhiên mà THPT Yên Hòa liên tục duy trì được sức nóng của mình qua mỗi mùa tuyển sinh. Trường được thành lập từ năm 1960 với tên gọi ban đầu là Trường phổ thông cấp II - III Yên Hòa. Đến năm 1961, trường chính thức mang tên trường THPT Yên Hòa. Trải qua hơn 6 thập kỷ phát triển, từ một ngôi trường nhỏ với các dãy nhà cấp bốn, THPT Yên Hòa đã vươn mình trở thành một trong những lá cờ đầu của giáo dục Thủ đô, nổi tiếng với môi trường học tập năng động và chất lượng đào tạo xuất sắc.

Trong vài năm trở lại đây, THPT Yên Hòa luôn là cái tên "thường trú" trong danh sách các trường có tỷ lệ chọi và điểm chuẩn cao nhất thành phố. Năm 2024, tỷ lệ chọi của trường ở mức 1/3,11. Sang năm 2025, dù chỉ tiêu tăng thêm 90 học sinh giúp tỷ lệ này hạ nhiệt xuống còn 1/2,44 nhưng trường vẫn đứng đầu danh sách toàn thành phố. Việc vọt lên mức 1/3,36 trong năm 2026 cho thấy áp lực cạnh tranh đang ngày một lớn hơn.

Bên cạnh đó, điểm chuẩn vào trường luôn nằm trong đầu của Hà Nội. Năm 2022, điểm chuẩn vào trường là 42,25 (trung bình 8,45 điểm/môn). Năm 2024, trường tiếp tục giữ vững vị thế khi lấy 42,50 điểm, nằm trong nhóm 3 trường có điểm chuẩn cao nhất cùng với Chu Văn An và Lê Quý Đôn - Hà Đông.

Với sức hút từ uy tín đào tạo và thành tích học sinh giỏi, THPT Yên Hòa chắc chắn sẽ tiếp tục là "đích đến" đầy thử thách nhưng cũng đầy tự hào cho các sĩ tử trong kỳ thi sắp tới.