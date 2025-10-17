Kiến tạo không gian sống bền vững – Hành trình định hình chuẩn sống xanh của Điền Phát Holding

Hướng đi khác biệt: Bất động sản gắn kết thiên nhiên và cảm xúc sống

Thay vì chạy theo những con số hay trào lưu đầu cơ ngắn hạn, Điền Phát Holding lựa chọn hướng phát triển bền vững: đầu tư bài bản vào quy hoạch, hạ tầng và trải nghiệm sống của cư dân. Mỗi dự án của doanh nghiệp đều được nghiên cứu kỹ lưỡng – từ thiết kế, công năng, giao thông cho tới yếu tố cảnh quan – nhằm tạo nên những khu đô thị thực sự đáng sống, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn tiện ích, đồng thời vẫn gần gũi với thiên nhiên.

Bất động sản Điền Phát với tầm nhìn từ nữ lãnh đạo đầy bản lĩnh

Bà Thái Hương Lan, đại diện Điền Phát Holding cho biết: "Bất động sản chỉ bền vững khi cư dân cảm thấy hạnh phúc. Đó là khi mỗi căn nhà không chỉ đẹp về kiến trúc mà còn truyền cảm hứng sống tích cực cho những người ở trong đó."

Không gian sống sang trọng, tiện nghi mà Điền Phát Holding mang lại

Những dự án của Điền Phát Holding mang dấu ấn "sống xanh – sống chất". Đó không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống, nơi yếu tố thiên nhiên, thẩm mỹ và cộng đồng hòa quyện, tạo nên không gian sống trọn vẹn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tư duy lãnh đạo: Lấy con người làm trung tâm phát triển

Đứng sau định hướng này là nữ Chủ tịch HĐQT Thái Hương Lan – người luôn kiên định với triết lý "làm bất động sản phải nghĩ đến người ở, không chỉ người mua". Dưới sự dẫn dắt của bà, các dự án của Điền Phát được triển khai không theo lối "đi nhanh – bán nhanh" mà theo hướng xây chắc giá trị lâu dài: từ hạ tầng, tiện ích, đến không gian sinh hoạt cộng đồng đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Bà Thái Hương Lan - Chủ tịch Điền Phát Holding

Bà Thái Hương Lan cho rằng:"Một khu đô thị tốt không chỉ có nhà đẹp, mà phải tạo được cảm giác an tâm, tự hào và gắn bó. Khi người dân cảm thấy hạnh phúc, đó mới là thành công thật sự của một nhà phát triển bất động sản."

Hệ sinh thái phát triển đồng bộ – giá trị lan tỏa

Điền Phát Holding đang dần hoàn thiện hệ sinh thái bất động sản toàn diện, bao gồm đô thị mới, nhà ở thương mại, nghỉ dưỡng và các khu tiện ích kết nối vùng. Nhờ đó, mỗi dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, hạ tầng giao thông và cảnh quan đô thị, tạo công ăn việc làm và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Hệ sinh thái Điền Phát Holding

Định hình chuẩn sống mới cho thế hệ đô thị hiện đại

Trên hành trình phát triển, Điền Phát Holding đang chứng minh rằng, bất động sản có thể trở thành một phần của giải pháp xã hội – giúp con người sống xanh hơn, kết nối hơn và hạnh phúc hơn.

Bà Thái Hương Lan - Người kiến tạo những không gian sống đẳng cấp

Và trong hành trình ấy, nữ lãnh đạo Thái Hương Lan vẫn lặng lẽ góp phần truyền cảm hứng bằng phong cách lãnh đạo nhân văn, bền bỉ và tầm nhìn chiến lược, hướng tới mục tiêu lâu dài: "Kiến tạo những không gian sống tốt hơn – cho hôm nay và cho mai sau."