TPBW 125 - Mẫu xe thế hệ mới dành cho thế hệ khai mở

TPBW 125 – cảm hứng vẻ đẹp của thế hệ bản lĩnh và kiên cường

Lấy cảm hứng từ hoa tam giác mạch, loài hoa mảnh mai nhưng đầy sức sống, luôn bền bỉ, kiên cường vươn lên từ khô cằn sỏi đá, TPBW 125 mang trong mình tinh thần của thế hệ trẻ: tự tin, bản lĩnh và luôn sẵn sàng bứt phá giới hạn.

Vẻ đẹp của chiếc xe không phô trương mà toát lên từ sự tinh tế và năng lượng bên trong. Thân xe được thiết kế gọn gàng với những đường cong bo tròn mềm mại, phù hợp và tôn lên vóc dáng người Việt, giúp việc di chuyển linh hoạt và thoải mái hơn. Phần đầu xe vươn cao mô phỏng khoảnh khắc hoa tam giác mạch bung nở, biểu tượng cho sự kiêu hãnh và khát vọng vươn lên của người trẻ. Phần đuôi xe thanh thoát với cụm đèn hậu LED cách điệu như những hạt hoa nhỏ, tượng trưng cho khởi đầu mới và năng lượng tích cực của các chàng trai, cô gái trong mỗi hành trình.

Đặc biệt, TPBW 125 khoác lên mình bốn gam màu mang đậm cá tính và cảm xúc của thế hệ trẻ: trắng tinh khôi gợi nét tự tin, nhẹ nhàng nhưng luôn nổi bật giữa đám đông. Xanh thiên nhiên là sắc màu của tự do của núi rừng hùng vĩ, của những tâm hồn yêu chuyển động và hướng tới lối sống xanh. Đen kiên định thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ, luôn vững vàng trước thử thách. Vàng nhạt mang nét tinh tế, thanh lịch, pha chút duyên dáng rất riêng như chiếc nón lá thanh thoát của người phụ nữ Việt. Mỗi màu sắc không chỉ tôn phong cách, thể hiện gu của người trẻ, mà còn dễ dàng mix & match với outfit hằng ngày, từ streetstyle năng động, casual nhẹ nhàng đến công sở thanh lịch, TPBW 125 trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho phong cách sống phong phú của người trẻ.

Bên cạnh đó, xe được thiết kế dựa trên nhân thể học người Việt, mang lại cảm giác ngồi thoải mái, dễ điều khiển và thân thiện với mọi vóc dáng. Mỗi chi tiết đều được tính toán để phù hợp với nhịp sống năng động, giúp bạn trẻ tự tin di chuyển và tận hưởng trọn từng khoảnh khắc trên hành trình của mình.

TPBW 125 – Khi công nghệ đồng hành cùng phong cách sống hiện đại

Nhưng không chỉ đẹp, TPBW 125 còn lắng "nghe được nhu cầu" của bạn trẻ để mang đến công nghệ thân thiện, tính năng thông minh và trải nghiệm lái linh hoạt. Đó là một người bạn đồng hành giúp cho cuộc sống của người trẻ tràn đầy cảm hứng trong hành trình vươn lên, khẳng định bản thân, bứt phá ngoạn mục và sáng tạo nên những thành tựu giá trị.

Với phong cách tối giản và tinh tế, cụm đèn pha LED ở phần đầu và đuôi xe tạo điểm nhấn nổi bật và tăng khả năng chiếu sáng vào ban đêm, như "đôi mắt" tự tin dẫn lối trong mọi hành trình. Thêm vào đó, trọng lượng xe nhẹ, chỉ 102 kg dễ điều khiển, dù bạn là người mới lái hay đã quen di chuyển trên phố, TPBW 125 đều mang đến cảm giác linh hoạt và thoải mái.

TPBW 125 sinh ra để đồng hành cùng lối sống năng động với cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số hiển thị sắc nét, tự động điều chỉnh độ sáng theo môi trường, một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ tinh thần công nghệ thông minh, tiện lợi. Yên xe dài, đệm êm cùng sàn để chân rộng giúp mỗi chuyến đi đều nhẹ nhàng và dễ chịu, từ hành trình đi làm hằng ngày đến những chuyến "phượt" cuối tuần cùng bạn bè.

Không dừng ở vẻ ngoài, TPBW 125 còn tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Nắp bình xăng đặt phía trước giúp đổ xăng nhanh gọn mà không cần mở yên, tính năng tiện lợi giữa "cuộc sống vội". Cốp xe dung tích lớn chứa được hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân, hộc chứa đồ phía trước có nắp đậy có thể đựng những món nhỏ như điện thoại, mắt kiếng, khẩu trang hay chai nước. Cổng sạc nhanh 3.0 ngay dưới tay lái là "vị cứu tinh" cho lối sống công nghệ, luôn luôn giữ được kết nối mọi lúc, mọi nơi mà không lo điện thoại hết pin với chức năng nạp năng lượng cho thiết bị di động một cách nhanh chóng. Xe có 2 phiên bản là chìa khóa thường và Smartkey. Phiên bản Smartkey hiện đại của TPBW 125 mang đến trải nghiệm chạm là mở, từ khởi động, tìm xe, mở yên cho đến chống trộm, tất cả gói gọn trong một thao tác duy nhất.

Bên trong thiết kế cá tính, xe được trang bị động cơ EnMIS thế hệ mới của SYM, sử dụng bugi kép và phun xăng điện tử EFI giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn bứt tốc mượt mà, thể hiện lối sống xanh, trách nhiệm với môi trường của người trẻ. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống phanh CBS giúp phân bổ lực phanh đều giữa hai bánh, tăng độ ổn định và an toàn khi phanh gấp, đảm bảo sự an toàn khi di chuyển trên đường trơn trượt hay lúc trời mưa. Hệ thống giảm xóc được tối ưu mang đến cảm giác lái cân bằng, êm ái dù di chuyển ở đường bằng hay đồi dốc.

TPBW 125 - Khai mở giới hạn

Hơn cả một chiếc xe, TPBW 125 là biểu tượng của tinh thần trẻ, tự do, bền bỉ và luôn muốn bứt phá khỏi giới hạn. Mỗi chuyến đi là một hành trình mới, nơi bạn tự tin thể hiện phong cách và viết nên câu chuyện của riêng mình. Tên xe TPBW 125 chứa đựng những triết lý truyền cảm hứng đến các bạn trẻ: T-Trace (dấu ấn cá tính), khẳng định sự khác biệt và không bị hòa tan trong đám đông. P-Perseverance (bứt phá kiên cường), nội lực để vượt qua thử thách. BW-Buckwheat (Nội lực tỏa sáng), biểu tượng sức sống bền bỉ của hoa tam giác mạch.

Nhân dịp ra mắt, SYM Việt Nam dành tặng chương trình ưu đãi cực hấp dẫn: 100 khách hàng đầu tiên sở hữu TPBW 125 sẽ được tặng ngay 1 chiếc đồng hồ Adidas chính hãng trị giá 2.880.000 VNĐ. Chương trình áp dụng tại các đại lý SYM trên toàn quốc từ ngày 17/10/2025 cho đến khi hết quà tặng. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu TPBW 125 – chiếc xe mang đậm tinh thần tự do và phong cách của thế hệ trẻ. Hãy đến đại lý SYM gần nhất để trải nghiệm và "khai mở giới hạn" của riêng bạn ngay hôm nay!