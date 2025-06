Kiểm sát viên biệt phái tham gia xét xử nữ DJ cầm đầu đường dây 108kg ma túy tại TPHCM

Sáng nay (5/6), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm vụ Nguyễn Thị Hoài (tức Hoài DJ, 33 tuổi) và 8 đồng phạm, ra xét xử 3 tội danh: "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Hoài DJ tại phòng xử án sáng nay 5/6. Ảnh: Tân Châu

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày, HĐXX sơ thẩm do thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên làm chủ tọa.

Trước khi mở phiên tòa này, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã quyết định biệt phái kiểm sát viên làm nhiệm vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo đó, Viện trưởng Viện KSND tối cao biệt phái ông Nguyễn Văn Thuận (Kiểm sát viên cao cấp) và bà Đoàn Kim Thu (Kiểm sát viên trung cấp) đang công tác tại Vụ 4, Viện KSND tối cao, đến nhận nhiệm vụ tại Viện KSND TPHCM để thực hiện nhiệm vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án Nguyễn Thị Hoài cùng đồng phạm bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định khoản 4 Điều 251, khoản 2, Điều 255 và khoản 3, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Thời gian biệt phái 2 Kiểm sát viên Nguyễn Văn Thuận và bà Đoàn Kim Thu là từ ngày mở phiên tòa cho đến khi kết thúc.

Ngoài 2 Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện KSND tối cao biệt phái như nêu trên, HĐXX cho biết, tham gia phiên tòa sơ thẩm còn có 3 đại diện của Viện KSND TPHCM là 3 kiểm sát viên: Lê Huỳnh Thiện, Vũ Minh Hùng và Đinh Quốc Dũng.

Hoài DJ và các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 5/6. Ảnh: Tân Châu.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Nguyễn Thị Hoài bị xét xử 3 tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong đó, tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Khoản 4, Điều 251 BLHS có khung hình phạt là tử hình. Bị cáo Thạch Hoàng Minh bị xét xử 2 tội danh “"Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Các bị cáo: Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long, Võ Thị Quỳnh Trang, Huỳnh Văn Tân, Lê Quang Hiền và Nguyễn Xuân Trang bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo trong vụ Hoài DJ tại phiên tòa sáng 5/6. Ảnh: Tân Châu.

Tách vụ án độc lập, truy nã bị can

Ngoài 9 bị cáo bị xét xử như nêu trên, liên quan vụ án này, Cơ quan chức năng cho biết, trong vụ án còn có bị can Vương Thế Vinh, hiện nay bị can Vinh đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã số 12/QĐTN-CSMT ngày 20/10/2023.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 2501/QĐ-CSMT ngày 25/9/2024, tách hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Vương Thế Vinh ra thành vụ án độc lập để giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, đối tượng có liên quan là Nguyễn Văn Cảnh hiện nay không có mặt tại nơi cư trú nên chưa có điều kiện điều tra làm rõ.

Đối với đối tượng có tên là Zin, An, người có tài khoản “Quyền riêng tư” do không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an không có căn cứ xác minh làm rõ.

Đối với các đối tượng khác trong danh sách người nhận ma túy “nước vui” do Lê Quang Hiền chuyển qua dịch vụ grab, kết quả xác minh họ đều sử dụng tên, địa chỉ giả, số điện thoại di động không chính chủ hoặc người đứng tên đăng ký điện thoại không có mặt tại nơi cư trú nên không có điều kiện điều tra làm rõ.

Dẫn giải bị cáo trong vụ án Hoài DJ vào phòng xử án. Ảnh: Tân Châu

Theo cáo trạng, năm 2020, Nguyễn Thị Hoài sang Campuchia làm nghề DJ và có quan hệ tình cảm với Zin (không rõ lai lịch). Tại đây, Hoài được Zin phân công làm sổ sách, đóng gói, vận chuyển ma túy “nước vui”.

Đến năm 2023, Hoài về Việt Nam để chữa bệnh và được Zin gửi bột ma túy về Việt Nam để Hoài tổ chức đóng gói thành "nước vui". Sau khi đóng gói thành phẩm, Hoài giao cho người của Zin và được trả công 2 USD/gói ma túy ‘nước vui’.

Từ tháng 2/2023 đến ngày 5/6/2023, tại địa bàn TPHCM, các bị cáo Nguyễn Thị Hoài, Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long, Thạch Hoàng Minh, Võ Thị Quỳnh Trang, Huỳnh Văn Tân, Lê Quang Hiền và Nguyễn Xuân Trang đã thuê nhà ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5 làm địa điểm để pha trộn ma túy “nước vui”.

Dẫn giải các bị cáo trong vụ Hoài DJ vào phòng xử án sáng 5/6. Ảnh: Tân Châu

Các bị cáo lắp đặt camera giám sát, chuẩn bị các dụng cụ xô, chậu, thìa, máy hàn nhiệt, cân điện tử, vỏ bao bì; nhận các loại ma túy nguyên liệu thường được gọi là bột “OK” hoặc bột “Đông Trùng” kèm theo chất trộn (đường, bột hương liệu như cà phê, nho) do Zin cho người mang đến TPHCM gần khu kho xưởng giao cho người của Nguyễn Thị Hoài. Các bị cáo đã tạo ra các loại ma túy “nước vui” với các nhãn hiệu CHALI, Deadpool, COFFEE, CRISPY FRUIT bán ra thị trường. Tổng cộng các bị cáo đã mua bán trái phép 108.236,89 gam ma túy loại Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam và Ketamine.

Từ ngày 2 đến ngày 4/6/2023 Nguyễn Thị Hoài và Thạch Hoàng Minh còn tổ chức cho các bị cáo Võ Thị Quỳnh Trang, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long, Đào Hoàng Nam và một số đối tượng là Phan Ngọc Vân, Nguyễn Văn Nam sử dụng ma túy tại nhà. Nguyễn Thị Hoài còn tàng trữ trái phép 58,53 gam ma túy các loại tại ngăn tủ tại nhà riêng ở TPHCM.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Hoài là chủ mưu, 8 bị cáo còn lại là đồng phạm với vai trò người thực hành.