Kiếm 3 triệu/ ngày từ bán hoa quả cắt sẵn: Không cần bằng cấp, làm việc tại nhà, giờ giấc tự do... có thật không vậy?

“Đơn 50 hộp trái cây trong vòng 1 tiếng đồng hồ mọi người tin nổi không? Em còn bất ngờ chứ đừng nói mấy chị”, “Mô hình 1 vốn - 4 lời mời các bạn trẻ thử sức”, “Khởi nghiệp bán trái cây gọt sẵn với 2 triệu đồng sau 7 năm làm mẹ bỉm full-time”,... là những nội dung hấp dẫn về mô hình kinh doanh online đang hot rần rần gần đây: Bán hoa quả cắt sẵn.

Giống như khi bán online các mặt hàng khác, bán trái cây cắt sẵn có nhiều ưu điểm nổi bật như không cần bằng cấp, làm việc tại nhà, giờ giấc tự do. Thậm chí trên một số nền tảng MXH, công việc này còn được mô tả với lợi nhuận khủng như 1 vốn - 4 lời, ngày chốt trăm đơn kiếm vài ba triệu ngon ơ.

Bán hoa quả cắt sẵn trở thành công việc được chú ý trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Nhưng thực tế thì sao?

Có thể kiếm được 3 triệu ngày, nhưng có khi chỉ 300k

Theo tìm hiểu, mức giá phổ biến của các hộp trái cây cắt sẵn dao động từ 25 - 35k/ hộp, chưa tính ship. Mỗi hộp có các loại quả thường gặp như xoài, ổi, dưa hấu, dưa vàng, dứa, mít, cóc, mận, đu đủ,...

Về thu nhập của người bán, hiện chưa có con số cụ thể theo ngày theo tháng nhưng việc ra trăm đơn trong ngày, 50 đơn trong vài tiếng đồng hồ là chuyện có xảy ra.

Chị Thu (37 tuổi, mẹ 2 con) - một người bán hàng online tại nhà chia sẻ trên Phụ nữ số, mỗi khay trái cây cắt sẵn được bán với giá 25 - 30k/ khay. Trung bình chị bán được khoảng vài chục đơn/ ngày, có hôm được 100 đơn đặt hàng. Nhẩm tính, doanh thu hàng ngày có thể dao động từ 500k - 3 triệu.

Tuy nhiên chị Thu cũng nhấn mạnh rằng bán hoa quả gọt sẵn chủ yếu lấy công làm lãi vì mất công, mất thời gian gọt và đóng gói. Vì vậy có những ngày chị phải huy động cả em gái (đang là sinh viên) hỗ trợ.

Trên các nền tảng MXH, nhiều người cũng chia sẻ doanh thu bán trái cây cắt sẵn. Một người đang kinh doanh mặt hàng này tại TP.HCM cho biết có những ngày trộm vía, tiệm của cô chốt 1 đơn 50 hộp trái cây cắt sẵn với giá 30k/ hộp. Tương đương doanh thu 1,5 triệu đồng trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Ngược lại, người này cũng thẳng thắn thừa nhận, có những ngày tiệm ít khách, ít đơn.

(Nguồn: @traicayquee)

Cũng theo cập nhật từ các chủ tiệm, một số người bán mới bắt đầu vào nghề, lượng đơn theo ngày ít hơn nữa, chỉ khoảng 10 hộp quay đầu. Tức là doanh thu khoảng 200 - 300k/ ngày.

Ở một số nước trên thế giới như Hàn Quốc, mô hình bán trái cây cắt sẵn lại nở rộ ở các siêu thị và cho thấy doanh số tăng lên.

Chẳng hạn như chuỗi tiện lợi Emart24 của tập đoàn Shinsegae đã hợp tác với startup OROT ra mắt Pinkkio - tủ lạnh thông minh chứa trái cây cắt sẵn thành phần nhỏ. Dữ liệu của Emart24 cho thấy doanh số trái cây đóng phần nhỏ tăng đều trong quý II, minh chứng nhu cầu tiêu thụ “nhanh, gọn, tiện” đang bùng nổ.

Với giá vừa túi tiền và đánh vào tâm lý muốn tiện lợi của người mua, kinh doanh trái cây cắt sẵn trở nên viral, nhiều người tham gia và giúp nhiều người tăng thu nhập là điều dễ hiểu. Tuy nhiên công việc này cũng có không ít sự cạnh tranh và gặp nhiều trở ngại.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt của 1 công việc có ổn định thấp

Khi xu hướng healthy đang thịnh hành, trái cây cắt sẵn dễ dàng trở thành lựa chọn số một. Tuy nhiên, các trào lưu ăn uống thay đổi liên tục, từ detox tới salad mix đóng hộp, cư dân mạng đã chứng kiến không ít trend ăn uống thay đổi.

Bên cạnh đó, công việc này nhìn qua tưởng đơn giản, vốn ít, dễ làm nhưng tính ổn định lại rất thấp. Nguồn trái cây phụ thuộc mùa vụ, khi thì rẻ, lúc thì đắt, chưa kể chất lượng thất thường. Khách hàng chủ yếu ăn vui, ít khi trung thành, khiến doanh thu bấp bênh.

Sự cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt. Chỉ cần gõ “trái cây cắt sẵn” trên bất cứ ứng dụng giao đồ ăn hay bất cứ nền tảng MXH, bạn sẽ nhận được vô số kết quả. Chưa kể các quầy vỉa hè, gánh hàng rong bán hoa quả cắt sẵn từ nhiều năm nay. Và dĩ nhiên, những cửa hàng có vốn mạnh chạy quảng cáo, làm bao bì chuyên nghiệp, bán combo healthy khiến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ dễ bị chìm giữa thị trường.

Khi nhiều người nhập hội, giá bán cũng bị đẩy vào thế cạnh tranh khốc liệt, có thể chỉ lời khoảng 5 - 10k/ hộp. Nếu chẳng may ế hàng và phải hạ giá thì coi như lỗ.

Đằng sau vẻ “nhẹ nhàng” của việc bán trái cây cắt sẵn cũng là áp lực vận hành không nhỏ. Người bán phải dậy từ sáng sớm đi nhập hàng, rửa, gọt, đóng hộp - cực tốn công. Chị Thu cho biết mỗi sáng chị sẽ đi chợ từ sớm (khoảng 6 giờ sáng), sau đó chọn một vài loại quả tươi ngon, mỗi loại mua khoảng 2 - 3kg tùy loại. Về nhà chị rửa sạch hoa quả, gọt vỏ và cắt sẵn, xếp vào từng khay, sau đó sẽ rao bán trên nhóm chung cư, nhóm công ty của chồng hoặc người nhà.

Trái cây có nhiều loại lại dễ thâm, hỏng nhanh, chỉ cần bán chậm là lỗ. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe, chỉ cần 1 bài đăng bóc phốt ở đâu đó là coi như sập tiệm.

(Nguồn: @hoaquagotsan)

Tóm lại, kinh doanh trái cây gọt sẵn có vẻ dễ nhưng thực chất là một cuộc đua về trend, giá cả và tốc độ. Nó phù hợp với những người nhanh nhạy, biết sáng tạo combo mới và tận dụng tốt các nền tảng mạng xã hội. Nhưng nếu chỉ bán theo lối cũ, coi đây là công việc ổn định lâu dài thì khó mà trụ được.