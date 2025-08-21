“Cặp đôi chịu chơi” bán nhà, đi du lịch vòng quanh thế giới, sau 8 năm "vô tình" kiếm được 700 tỷ đồng: "Ngày mai hay biến cố, chẳng ai biết cái nào sẽ đến trước"

Từ giấc mơ tuổi thơ đến quyết định “bán sạch để đi”

Trong nhịp sống hiện đại, hầu hết mọi người đều bị cuốn theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền và trách nhiệm đời thường, để rồi những chuyến đi “xách ba lô lên và đi” dần trở thành một ước mơ xa xỉ. Thế nhưng, vợ chồng Trương Tân Vũ và Lương Hồng đến từ tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã dùng chính hành động của mình để chứng minh sự kiên định với ước mơ, và cũng từ đó họ trở thành cặp đôi được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “cặp vợ chồng biết tận hưởng cuộc sống nhất”.

Cả hai sinh ra vào cuối những năm 1970 và cùng nhau lớn lên từ thuở thiếu thời. Ngay khi nghe thầy giáo nhắc đến vùng đất Nam Cực xa xôi, Trương Tân Vũ đã ấp ủ một giấc mơ: sẽ đưa Lương Hồng đến nơi ấy để tổ chức hôn lễ. Năm 2000, họ chính thức nên duyên vợ chồng tại Bắc Kinh, khởi nghiệp chỉ với 50.000 NDT (khoảng 183 triệu đồng).

Không ngại khó, họ bắt đầu từ những công việc nhỏ bé nhất: bán nước giải khát, nướng xiên thịt, thậm chí nhận thầu dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng. Nhờ sự kiên trì và quyết tâm, cả hai dần mở lối sang lĩnh vực xuất nhập khẩu máy móc, rồi từng bước tích lũy để cuối cùng gây dựng được khối tài sản hơn 90 triệu NDT (tương đương khoảng 330 tỷ đồng).

Năm 2008, sau thảm họa động đất ở huyện Vấn Xuyên (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), Trương Tân Vũ đã thành lập “Đội cứu hộ Hy Vọng Bắc Kinh” để tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả. Trực tiếp đối diện cảnh hoang tàn và mất mát, anh càng thấm thía sự mong manh của kiếp người. Anh từng trải lòng: “Ngày mai hay biến cố, chẳng ai biết cái nào sẽ đến trước. Chi bằng hãy can đảm thực hiện ước mơ, hãy đi và khám phá thế giới khi còn sống.”

Chính sự thức tỉnh ấy đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời của hai vợ chồng. Ngay trong năm đó, họ đưa ra quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng: bán hết toàn bộ tài sản ở Bắc Kinh, thống nhất dành trọn 10 năm để bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới.

Hành trình phiêu lưu: Tình yêu viết bằng mạo hiểm

Khác với nhiều cặp đôi chỉ lưu giữ kỷ niệm bằng những khoảnh khắc ngọt ngào thường nhật, hành trình của Trương Tân Vũ và Lương Hồng lại được viết nên bằng mạo hiểm, phiêu lưu, nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Ngay từ những chặng đầu, họ đã lựa chọn những điểm đến ít ai dám nghĩ tới: đặt chân vào “thành phố ma” Chernobyl, đu dây xuống miệng núi lửa Marum nóng tới 1.190℃, cắm trại trong cái rét âm 50℃ ở Oymyakon (Nga)... trải nghiệm những điều ít người biết tới.

Họ thám hiểm đến những vùng đất xa xôi

Tết Nguyên đán năm 2012, giữa cái lạnh cắt da -71,2℃ ở Bắc Cực, trước tấm bia kỷ niệm lạnh lẽo, Trương Tân Vũ đã trao cho Lương Hồng một chiếc nhẫn “đóng băng”, lồng vào ngón áp út của cô. Khoảnh khắc ấy, tình yêu của họ như ngọn lửa ấm áp bùng sáng giữa biển băng vô tận. Hai năm sau, vào năm 2014, họ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình khi tổ chức hôn lễ tại Trạm Trường Thành ở Nam Cực, trở thành cặp đôi Trung Quốc đầu tiên làm đám cưới ở vùng đất trắng xóa này, biến giấc mơ thuở thiếu thời của Trương Tân Vũ thành hiện thực.

May mắn thay, những trải nghiệm phiêu lưu ấy không chỉ dừng lại ở ký ức riêng của hai vợ chồng, mà còn được lan tỏa rộng rãi qua phim tài liệu thực tế do họ tự sản xuất mang tên “Lữ hành”. Tháng 6/2013, khi series chính thức lên sóng, nó lập tức tạo nên cơn sốt trên Internet, ghi dấu hàng loạt kỷ lục: mùa đầu tiên thu hút tới 85 triệu lượt xem, đạt số điểm đánh giá lên đến 9,4; mùa thứ hai thậm chí dễ dàng vượt qua mốc 100 triệu lượt xem.

“Chúng tôi chỉ làm những điều có ý nghĩa, còn chương trình chỉ là sản phẩm phụ. Điều quan trọng nhất là dùng chính câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho mọi người.” – lời chia sẻ giản dị của Trương Tân Vũ đã chạm tới trái tim của nhiều khán giả, khơi dậy khát vọng phiêu lưu, thôi thúc hàng triệu người cùng dõi theo dấu chân của họ để lắng nghe chuyện bốn phương và suy ngẫm về giá trị của cuộc sống.

Sự kiên trì ấy còn mang lại cho họ một “món quà bất ngờ”. Năm 2016, khi trở về quê nghỉ ngơi sau hành trình, hai vợ chồng bất ngờ nhận ra rằng suốt 8 năm rong ruổi khắp thế giới, thông qua việc làm phim tài liệu và phát sóng trực tiếp, họ đã thu về tới 200 triệu NDT (tương đương khoảng 734 tỷ đồng). Quả đúng như câu nói: “Vô tình trồng liễu, liễu lại xanh.”

Khi ước mơ hóa thành di sản

Ngày 29/1/2017, khi phần lớn người dân Trung Quốc đang sum vầy đón Tết, Trương Tân Vũ và Lương Hồng lại khởi hành một hành trình đặc biệt: lái chiếc máy bay Yun-12 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) nghiên cứu chế tạo, cất cánh từ Cáp Nhĩ Tân để bắt đầu chuyến bay vòng quanh thế giới.

Hai vợ chồng tự lái máy bay bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới

Họ điều khiển máy bay nội địa bay tới vùng Viễn Đông của Nga, vượt qua Bắc Mỹ, Nam Mỹ đến Nam Cực, sau đó băng qua Đại Tây Dương, tiếp tục hành trình qua châu Phi, Đông Nam Á rồi trở về Trung Quốc. Chuyến bay dài hơn 60.000 km, băng qua 4 châu lục và 3 đại dương, đã thiết lập nhiều kỷ lục cá nhân về hàng không của Trung Quốc. Bộ phim tài liệu tái hiện chuyến bay mang tên “Chuyến lữ hành của chúng tôi” sau đó đã gây tiếng vang lớn, thu hút tới 260 triệu lượt xem.

Năm 2018, hai vợ chồng đã mua lại một chiếc tàu phá băng từ nước ngoài với kế hoạch cải tạo nó thành tàu nghiên cứu khoa học hàng hải hàng đầu. Trên con tàu đặc biệt ấy, họ dự định mời các chuyên gia cùng cộng đồng mạng đồng hành, tiến thẳng vào Bắc Cực để thực hiện dự án khảo sát khoa học cấp quốc gia. Đồng thời, từng chuyến hải trình cũng sẽ được ghi lại thành những thước phim chân thực, từng bước xây dựng nên một “bách khoa toàn thư về Trái Đất” dành cho thế hệ trẻ mai sau.

Nhìn lại hành trình của cặp vợ chồng đặc biệt này, có thể thấy: quyết định bán hết tài sản để lên đường chính là minh chứng cho sự kiên định với ước mơ, còn khoản thu nhập 200 triệu NDT (khoảng 734 tỷ đồng) chỉ là “món quà bất ngờ” mà số phận gửi tặng.

Ngày nay, có lẽ họ đã tạm khép lại những chuyến phiêu lưu, trở về Bắc Kinh để sống một cuộc đời giản dị hơn. Thế nhưng, câu chuyện ấy vẫn còn in đậm trong lòng công chúng, trở thành nguồn cảm hứng thúc giục nhiều người dám lắng nghe tiếng gọi từ nội tâm và can đảm theo đuổi khát vọng của chính mình.

Bằng mười năm tuổi trẻ, Trương Tân Vũ và Lương Hồng đã chứng minh một chân lý giản dị nhưng sâu sắc: khi con người dám mơ và dám hành động, cuộc đời ắt sẽ nở hoa theo cách rực rỡ nhất của nó.

Theo Baidu



