Khuyên thật 5 thiết kế này đừng dại mà làm, kẻo cả đời sống trong "địa ngục" lau chùi

Trong quá trình làm nhà, nhiều người có xu hướng chạy theo xu hướng mới lạ để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, không phải thiết kế nào cũng thực sự hữu ích. Có những thứ nhìn thì sang nhưng khi sử dụng lại chỉ thấy vướng víu, khó vệ sinh, thậm chí còn làm giảm trải nghiệm sống. Dưới đây là 5 kiểu thiết kế nên tránh để khỏi tốn tiền vô ích.

1. Trần nhà cầu kỳ

Nhiều người nghĩ rằng trần thạch cao nhiều tầng hoặc hoa văn phức tạp sẽ giúp ngôi nhà sang trọng hơn. Nhưng thực tế, kiểu trần này dễ khiến không gian bị nặng nề, đặc biệt là những căn hộ trần thấp. Ngoài ra, các hốc trần còn dễ bám bụi, việc lau chùi vệ sinh rất tốn công.

2. Gạch lát nền bóng mờ

Loại gạch này thường được quảng cáo là mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng. Nhưng khi sử dụng, bạn sẽ phát hiện ra vết nước và dấu chân in hằn rất rõ, khó lau sạch hoàn toàn. Lâu dần, nền nhà trông lúc nào cũng lem nhem.

3. Cửa tủ bếp phủ lớp "mềm mịn"

Một số người thích chọn loại cửa tủ bếp phủ sơn nhám mịn vì cảm giác chạm tay sang trọng. Tuy nhiên, trong bếp việc dính dầu mỡ, hơi nước là chuyện thường. Chỉ sau vài ngày, bề mặt sẽ chi chít dấu vân tay, vết ố và lau rất vất vả.

4. Tủ kính trong suốt

Tủ quần áo hoặc tủ trưng bày bằng kính trông hiện đại nhưng bất tiện ở chỗ rất dễ in dấu tay, chỉ cần chạm nhẹ là thấy bẩn. Bạn sẽ phải lau thường xuyên, nếu không thì nhìn lúc nào cũng luộm thuộm.

5. Máy chiếu thay cho tivi

Nhiều gia đình trẻ chọn máy chiếu thay vì tivi với hy vọng có trải nghiệm rạp phim tại nhà. Nhưng máy chiếu chỉ phát huy tác dụng trong phòng tối, còn ban ngày thì hình ảnh mờ nhòe. Thêm nữa, việc bật tắt, căn chỉnh, thay bóng đèn đều phiền toái, trong khi tivi tiện lợi và bền hơn nhiều.

Theo Toutiao