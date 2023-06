Khung hình "lời nguyền": Thái Từ Khôn và 4 tài tử mặc đồ đen đều dính phốt, Lý Hiện mặc đồ trắng sạch scandal

Vụ bê bối Thái Từ Khôn bị tố ép tình 1 đêm phá thai đang rầm rộ không chỉ khắp đất nước tỷ dân mà còn khiến mạng xã hội châu Á chấn động. Giữa lúc này, 1 bức hình bỗng được khán giả lan truyền trên khắp phương tiện truyền thông với tựa đề "Khung hình lời nguyền của dàn tài tử bê bối, trừ Lý Hiện diện đồ trắng". Được biết, đây là hình ảnh hiếm hoi của cả dàn tài tử quyền lực gồm Trần Phi Vũ, Lý Hiện, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, Lưu Hạo Nhiên, Thái Từ Khôn tại sự kiện thảm đỏ thường niên của tạp chí GQ với chủ đề Men of the year 2020.

Chi tiết khiến công chúng rùng mình chính là trong số 6 tài tử chung hàng, từ Trần Phi Vũ, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, Lưu Hạo Nhiên đến Thái Từ Khôn đều dính loạt scandal khiến cả châu Á dậy sóng như hẹn hò không được ủng hộ, tung ảnh "giường chiếu", trốn thuế, mua dâm, ép tình 1 đêm phá thai. Và đáng nói, cả 5 nam diễn viên này đều mặc vest đen. Trong khi đó, chỉ riêng Lý Hiện mặc cây vest trắng và anh đến giờ vẫn sạch bóng scandal.

Khung hình chụp vội đang được lan truyền trên MXH Trung Quốc ghi lại khung hình "lời nguyền" với sự góp mặt của toàn gương mặt bê bối

Phiên bản HD của khung hình trên trong thường niên của tạp chí GQ. Từng được đứng trên sân khấu tôn vinh là Men of the year 2020 (Người đàn ông của năm 2020), vậy mà 4 trong số đó lụi tàn sự nghiệp vì bê bối, Lưu Hạo Nhiên dính tin đồn tình ái, còn riêng Lý Hiện mặc đồ trắng hôm đó vẫn đứng trên đỉnh cao danh vọng

Ngày 13/2, làng giải trí xứ Trung xôn xao trước loạt ảnh giường chiếu của Trần Phi Vũ và hot girl mạng Diệc Lâm. Hình tượng sạch sẽ, danh tiếng nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ công chúng của "thái tử Cbiz" bị xoá bỏ hoàn toàn sau 1 đêm. Bê bối nổ ra, nam diễn viên thừa nhận từng có mối quan hệ yêu đương với Diệc Lâm trong thời gian cả hai đều độc thân. Cặp đôi chia tay trong hòa bình và cô gái đã kết hôn vào 1 năm sau đó.

Sau đó, tin đồn Trần Phi Vũ phải quỳ trước văn phòng của ông bố quyền lực - đạo diễn Trần Khải Ca - để cầu xin sự tha thứ rầm rộ khắp nơi. Và sau 1 tháng, người tung ảnh nóng của Trần Phi Vũ với hot girl Diệc Lâm đã bị bắt giam trong 5 ngày, phạt hành chính vì xâm hại quyền riêng tư. Từ đây, công chúng đặt dấu hỏi lớn về quyền lực của gia đình Trần Phi Vũ, cho rằng đạo diễn Trần Khải Ca đã can thiệp vào vụ việc này.

Scandal ảnh nóng khiến sự nghiệp của Trần Phi Vũ lao đao chỉ vài tháng sau khi nam tài tử này nổi lên nhờ bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Từng là một trong những gương mặt nam thần được săn đón nhất nhì Cbiz và gương mặt tiềm năng trong đội hình "Tứ đại lưu lượng", Đặng Luân lại đánh mất sự nghiệp vì bê bối trốn thuế vào hồi tháng 3 năm ngoái. Ngày 15/3/2022, Tân Hoa Xã đưa tin Đặng Luân bị phát hiện trốn thuế, bị Cục thuế Thượng Hải phạt tổng số tiền lên tới 106 triệu tệ (hơn 360 tỷ đồng).

Sau scandal, nam diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương chính thức "bay màu" khỏi Cbiz. Theo tin từ Weibo, Đặng Luân còn phải bồi thường 200 triệu NDT (khoảng 680 tỷ đồng) cho các nhãn hàng vì vi phạm hợp đồng. Nam diễn viên còn thành khẩn đăng bài viết nhận lỗi, chịu trách nhiệm cũng như chấp nhận mọi quyết định của cơ quan thuế nhưng vẫn bị công chúng tẩy chay mạnh mẽ.

Nói đến cái tên gây chấn động nhất trong dàn "Đỉnh lưu Cbiz", chắc chắn không thể bỏ qua Lý Dịch Phong với bê bối tình ái nghiêm trọng. Ngày 11/9/2022, cảnh sát Bắc Kinh thông báo và chỉ đích danh Lý Dịch Phong bị giam 15 ngày và xử phạt hành chính vì mua dâm nhiều lần. Trong khoảng thời gian này, trên mạng xã hội còn rộ cả clip nóng được cho là của nam diễn viên họ Lý. Vụ việc của đỉnh lưu một thời gây chấn động truyền thông nước tỷ dân với hơn 100 triệu lượt truy cập tại Weibo, và đây là kỷ lục chưa từng có tại Trung Quốc.

Sau bê bối chấn động, Lý Dịch Phong đã bị "phong sát" triệt để và rút khỏi làng giải trí Cbiz. Theo Ifeng, số tiền nam diễn viên phải đền cho các đối tác có thể lên tới 20 triệu USD (474 tỷ đồng). Năm ngoái, tin đồn Lý Dịch Phong sang Thái Lan quyết phát triển sự nghiệp ở đây rộ lên khắp mạng xã hội, tuy nhiên đến nay đây vẫn là cái tên bị xoá sổ khỏi làng giải trí châu Á.



Đỉnh lưu tiếp theo của Cbiz đứng trên bờ vực "ngã ngựa" chính là Thái Từ Khôn. Ngày 26/6 vừa qua, vụ bê bối tình ái của nam ca sĩ họ Thái bắt đầu rộ lên từ mạng xã hội xứ Trung. Theo đó, Thái Từ Khôn được cho là gặp 1 cô gái (tạm gọi là C) ở quán karaoke tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc thông qua 1 người bạn giới thiệu và quan hệ tình dục. 1 tháng sau đó, cô C đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mang thai. Cố liên lạc với Thái Từ Khôn về chuyện này, C lại bị nam ca sĩ yêu cầu phá thai. Đến ngày 5/7/2021, cô C đến bệnh viên 1 mình để phá thai.

Sau khi biết chuyện, mẹ của Thái Từ Khôn nghi ngờ C "gài bẫy" con trai mình nên đã ra tay liên hệ dàn xếp bồi thường, đồng thời thuê thám tử tư theo dõi, lén lắp camera trước nhà cô C. Đáng chú ý, camera quay lén ghi lại cảnh cô C và 1 người đàn ông khác cùng về nhà lúc 3h sáng, nhưng sau đó thám tử điều tra được rằng người đó chỉ là bạn thân của C. Sự việc chưa lắng xuống, blogger Trương Tiểu Hàn tung ra hình ảnh cô C cầm giấy phá thai, cùng đoạn ghi âm mẹ Thái Từ Khôn bàn bạc bồi thường cho cô C 50.000 tệ (1,6 tỷ đồng). Hiện công chúng vẫn chờ phía Thái Từ Khôn lên tiếng.

Lưu Hạo Nhiên

So với những cái tên còn lại, Lưu Hạo Nhiên dính phải scandal nhẹ hơn nhiều. Cuối tháng 9 năm ngoái, Sina tung ra video ghi lại cảnh Lưu Hạo Nhiên và "ảnh hậu" lớn hơn 5 tuổi Châu Đông Vũ cùng nhau đi chơi tennis. Sau đó, cặp đôi cùng nhau lên xe và trở về nhà Lưu Hạo Nhiên. Bằng chứng này thổi bùng lên chuyện cặp đôi chị em này đang hẹn hò.

Trước đó, nàng ảnh hậu trẻ nhất lịch sử Cbiz và đàn em từng nhiều lần bị bắt gặp dùng đồ đôi, check-in cùng địa điểm. Tin đồn rộ lên nhưng cả 2 công ty chủ quản của Lưu Hạo Nhiên và đàn chị đều không lên tiếng. Thậm chí ở thảm đỏ LHP Cannes 2023, cả hai còn công khai trao nhau ánh mắt tình tứ, chẳng ngại ngần ánh mắt của công chúng và hàng chục ống kính máy quay. Đáng nói, chuyện tình này lại không được khán giả ủng hộ vì Lưu Hạo Nhiên kém Châu Đông Vũ tận 5 tuổi.

Lưu Hạo Nhiên được cho là hẹn hò Châu Đông Vũ nhưng quyết không lên tiếng

Hình ảnh cặp đôi đi hẹn hò chơi tennis rồi về nhà của Lưu Hạo Nhiên khiến công chúng dậy sóng

Nguồn: Sina, Weibo