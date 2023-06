Toàn cảnh vụ bê bối Thái Từ Khôn: Ép 1 cô gái phá thai, hé lộ đoạn ghi âm về khoản tiền 1,6 tỷ

Mới đây, vụ bê bối của Thái Từ Khôn đã khiến cả xứ Trung dậy sóng. Từ đây, công chúng không khỏi tò mò về toàn bộ tình tiết của vụ việc. Chuyện bắt đầu từ ngày 20/5/2021, các phương tiện truyền thông Trung Quốc lan truyền thông tin Thái Từ Khôn gặp 1 cô gái (tạm gọi là C) ở quán karaoke tại quận Triều Dương, Bắc Kinh thông qua 1 người bạn giới thiệu. Đêm đó, cả 2 đã quan hệ tình dục với nhau. 1 tháng sau đó, cô C đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mang thai. Cô gái liên lạc với Thái Từ Khôn và nam ca sĩ đã yêu cầu cô phá thai. Đến ngày 5/7/2021, cô C đến bệnh viên 1 mình để phá thai.

Mẹ của Thái Từ Khôn sau khi biết chuyện đã nảy sinh nghi ngờ cô C mang thai giả, muốn "gài bẫy" con trai mình. Bà vừa liên hệ dàn xếp bồi thường, vừa thuê thám tử tư theo dõi, lén lắp camera trước nhà cô C. Được biết camera có ghi lại cảnh cô C và 1 người đàn ông khác cùng về nhà lúc 3h sáng. Nhưng sau đó thám tử đã điều tra ra người đó chỉ là bạn thân của C. Những điều mẹ con Thái Từ Khôn làm đã gây ra tổn thương rất lớn cho cô C.

Thái Từ Khôn bị tố ép 1 cô gái phá thai, còn mẹ nam ca sĩ nghi ngờ cô gái "gài bẫy" con trai mình

Giữa lúc công chúng còn đang bán tín bán nghi, blogger Trương Tiểu Hàn mới đây đã tung ra hình ảnh cô C cầm giấy phá thai, cùng đoạn ghi âm mẹ Thái Từ Khôn bàn bạc bồi thường cho cô C 50.000 tệ (1,6 tỷ đồng). Theo lịch trình, Thái Từ Khôn từ Quảng Châu bay đến Bắc Kinh vào ngày 16/5/2021, đến ngày 24/5/2021 từ Bắc Kinh bay đi Thượng Hải. Lịch trình này hoàn toàn trùng khớp với chi tiết Thái Từ Khôn qua đêm ở Bắc Kinh vào ngày 20/5/2021.

Blogger tung hình ảnh cô C cầm giấy phá thai và đoạn ghi âm mẹ Thái Từ Khôn thỏa thuận bồi thường 1,6 tỷ đồng

Truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với phía Thái Từ Khôn nhưng không nhận được phản hồi. Hiện tại vụ việc đang là tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc, leo top tìm kiếm hot nhất Weibo.

Nguồn: Weibo