Chấn động tin Thái Từ Khôn có tận 3 con trước ồn ào ép tình 1 đêm phá thai

Ngày 26/6, ồn ào xoay quanh vụ việc Thái Từ Khôn ép 1 cô gái phá thai trở thành tin tức chấn động đến mức chiếm lĩnh gần hết top từ khoá tìm kiếm Trung Quốc. Ngay sau đó, những tin tức liên quan về đời tư nam nghệ sĩ đã bắt đầu rộ lên khắp các phương tiện truyền thông, khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Trang 163 mới đây còn đăng tin đồn gây sốc về việc Thái Từ Khôn đã có 3 đứa con trước khi vướng vào vụ việc ép tình 1 đêm phá thai đang gây xôn xao.

Theo đó, Thái Từ Khôn đã có con vào năm 2019 với một người phụ nữ trong ngành thời trang, trong khi đó đứa con thứ 2 của nam ca sĩ là với fan nữ cũng là 1 người nổi tiếng trên mạng xã hội. Và người con thứ 3 của Thái Từ Khôn là kết quả của mối tình với tiểu thư 1 gia đình giàu có. Cô gái này có thai khi còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Sau khi đứa trẻ ra đời, Thái Từ Khôn đã tìm mọi cách bỏ con nhưng bị gia đình đối phương ngăn cản. Nguồn tin còn cho biết gia đình tài phiệt đã làm ầm ĩ sự việc đến mức có sự can thiệp của cảnh sát. Tuy nhiên, vì Thái Từ Khôn lúc này đã có chút tên tuổi nên mẹ nam nghệ sĩ ra sức xoa dịu gia đình cô gái để mọi chuyện được lắng xuống.

Thái Từ Khôn bị đồn đoán đã có 3 con trước khi vướng ồn ào ép tình 1 đêm phá thai

Trước đó, tài khoản chuyên săn tin giới giải trí Giang Tiểu Yến đã công bố ồn ào Thái Từ Khôn ép tình một đêm (tạm gọi là C) phá thai. Cụ thể, Thái Từ Khôn và cô C gặp nhau và phát sinh quan hệ thông qua 1 người bạn giới thiệu. Sau 1 tháng, cô gái này phát hiện mình mang thai và hỏi ý kiến Thái Từ Khôn. Nghe nam ca sĩ bảo phá thai, cô đã đến bệnh viện làm theo yêu cầu vào ngày 5/7/2021.

Biết chuyện, mẹ của Thái Từ Khôn nảy sinh nghi ngờ cô C muốn lừa con mình. Bà liên hệ cô C dàn xếp bồi thường nhưng mặt khác thuê thám tử và lén lắp camera trước nhà để theo dõi C. Ngày 20/7/2021, sau khi phát hiện hành vi theo dõi của mẹ Thái Từ Khôn, cô C đã báo cảnh sát. Mẹ Thái Từ Khôn kiểm tra tất cả thông tin về giấy khám thai, tính ngày thụ thai của C, cho rằng C đi kiểm tra sức khoẻ là nhờ người đi hộ, liên tục bày tỏ sự nghi ngờ cô "gài bẫy" con trai mình.

Ngày 26/7/2021, sau khi nhận 500.000 tệ (hơn 1,6 tỷ đồng) tiền bồi thường từ mẹ của Thái Từ Khôn, C rút lại đơn truy cứu hình sự. Đến ngày 13/9/2021, C tiếp tục ký thư hoà giải với phía Thái Từ Khôn, vì anh là người nổi tiếng nên trên thư hoà giải chỉ ghi dòng chữ "Người đàn ông họ Thái".

Blogger tung hình ảnh cô C cầm giấy phá thai và đoạn ghi âm mẹ Thái Từ Khôn thỏa thuận bồi thường 1,6 tỷ đồng

Sau khi ồn ào nổ ra, Thái Từ Khôn đến hiện tại vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Sự việc tiếp tục gây xôn xao trên mạng xã hội khi nhiều tài khoản blogger nổi tiếng hé lộ sẽ bật mí thêm tình tiết mới về Thái Từ Khôn trong những ngày tới.

Nguồn: 163, Weibo