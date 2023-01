Không vô địch CKTG 2022, Faker vẫn là tuyển thủ kiếm nhiều tiền thưởng nhất Esports xứ Hàn

Như vậy, một năm 2022 đã kết thúc trọn vẹn đối với thế giới nói chung và cộng đồng LMHT nói riêng. Đây có thể xem là một năm đặc biệt khi rất nhiều những kỷ lục đã được phá, những cột mốc mới được thiết lập và những nhà vô địch mới được gọi tên. Đáng chú ý, cộng đồng LMHT đã được chứng kiến không ít câu chuyện thần kỳ mà có lẽ rất lâu sau này mới có thể lặp lại.

Một năm 2022 đã kết thúc trọn vẹn với cộng đồng LMHT - nguồn: Engadget

Đầu tiên, chính là hành trình bất bại của T1 kéo dài từ Mùa Xuân 2022 đến vòng Hỗn Chiến của MSI 2022. Sau đó, là việc Royal Never Give Up vươn lên dẫn trước so với T1 về số chức vô địch MSI sau khi bảo vệ thành công ngôi vương ở giải đấu này. Sang đến Mùa Hè, chính là lần đầu tiên vô địch LCK của Chovy, Ruler, Doran và Lehends. Kế đến, tại CKTG 2022, lần đầu tiên một đội VCS đánh bại được đội hạt giống số 2 của khu vực LPL với chiến thắng của GAM Esports trước Top Esports. Cuối cùng, là hành trình kỳ diệu của DRX giúp Deft hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu sau hơn 10 năm chinh chiến.

Năm 2022 đã kết thúc với hành trình kỳ diệu của DRX tại CKTG 2022 - nguồn: LoL Esports

Trong các cuộc tổng kết, mới đây, một bảng xếp hạng các tuyển thủ kiếm tiền thưởng nhiều nhất làng Esports xứ kim chi cũng đã được công bố. Theo đó, khá bất ngờ khi Faker là cái tên đứng đầu với tổng số tiền thưởng kiếm được trong năm 2022 là hơn 1,4 triệu USD (khoảng gần 34 tỷ VND). Liên Minh Huyền Thoại cũng là tựa game đứng đầu trong số những những bộ môn Esports mang về cho xứ Hàn nhiều tiền thưởng nhất, lên đến gần 33 triệu USD (khoảng 778 tỷ VND).

Faker là tuyển thủ kiếm nhiều tiền thưởng nhất năm 2022 và LMHT cũng là bộ môn thu về nhiều tiền thưởng nhất cho xứ kim chi - nguồn: Esportsearning

Như vậy, sau một năm trắng tay tại các giải đấu quốc tế, Faker vẫn rất thành công nếu nhìn vào thành tích của T1. Trong năm 2022, T1 đã vô địch LCK Mùa Xuân và hai lần Á quân tại MSI và CKTG. Chưa kể, họ còn góp phần giúp CKTG 2022 trở thành giải đấu "LCK mở rộng" khi loại trực tiếp JD Gaming và Royal Never Give Up - hai nhà vô địch và là hai ứng cử viên sáng giá, rất được người hâm mộ LPL kỳ vọng.

Faker và T1 đã 2 lần Á quân tại các giải đấu LMHT quốc tế - nguồn: LoL Esports

Riêng về Faker, anh vẫn xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ T1, nhất là ở hiện tại, Faker là tuyển thủ cao tuổi bậc nhất LCK cũng như các giải đấu quốc tế mà T1 tham dự. Ở mùa giải 2023 sắp tới, nếu vẫn thể hiện phong độ tốt, Faker cùng T1 vẫn sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho mọi danh hiệu mà họ hướng đến.