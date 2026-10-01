Không tiêm filler, không chạy theo thẩm mỹ, một phụ nữ 39 tuổi gây chú ý với bí quyết giữ vẻ ngoài trẻ trung đơn giản đến không ngờ

Một phụ nữ 39 tuổi tại Anh khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi tiết lộ tuổi thật, sau khi video chia sẻ thói quen chăm sóc da và tóc của cô thu hút hơn 100.000 lượt xem trên mạng xã hội.

Theo Newsweek, Cassie Ravenhall, người phụ nữ Anh sắp bước sang tuổi 40 vào tháng 1/2027, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi đăng video chia sẻ những sản phẩm và thói quen chăm sóc da, tóc thường ngày. Video nhanh chóng thu hút hơn 100.000 lượt xem. Nhiều người bình luận rằng họ không tin cô đã 39 tuổi.

Cassie cho biết cô khá bất ngờ trước phản ứng này. "Tôi ngạc nhiên vì có quá nhiều bình luận về chuyện tôi sắp bước sang tuổi 40. Nhiều người nói tôi chắc chắn đang nói dối. Nếu định nói dối về tuổi, tôi sẽ khai trẻ hơn vài tuổi chứ chẳng có lý do gì để tự cộng thêm tuổi cho mình", cô chia sẻ với Newsweek.

Theo Cassie, vẻ ngoài trẻ trung không đến từ một công thức thần kỳ hay sản phẩm đắt tiền. Cô tin rằng việc duy trì những thói quen lành mạnh mới là điều quan trọng. "Tôi chăm sóc bản thân, ăn thực phẩm tươi và ít qua chế biến, đồng thời tập thể dục thường xuyên. Những điều đó thực sự có tác dụng. Không có công thức kỳ diệu nào cả, nhưng nếu kiên trì, tôi nghĩ nhiều người sẽ nhận được lợi ích", cô nói.

Cassie hiện có hơn 2.200 người theo dõi trên TikTok. Với cô, nền tảng này giống một cuốn nhật ký cá nhân hơn là nơi xây dựng thương hiệu làm đẹp.

Cô cũng chia sẻ mình vừa làm mẹ và mô tả hành trình làm mẹ là một trải nghiệm nhiều cảm xúc, vừa có những thử thách lớn vừa là niềm hạnh phúc đáng tự hào.

Là một chuyên viên trang điểm trước đây, Cassie vốn quan tâm đến mỹ phẩm và chăm sóc da từ lâu. Cô thừa nhận từng lo lắng về việc già đi, nhưng hiện không còn cho rằng mỗi cột mốc tuổi tác đều đi kèm những kỳ vọng nhất định.

Theo cô, nhiều người thường nghĩ rằng đến một độ tuổi nào đó, bản thân phải có sự nghiệp ổn định, cuộc sống viên mãn hoặc hoàn thành những cột mốc quan trọng.

Tuy nhiên, hành trình của Cassie lại diễn ra theo cách riêng. Cô gặp vị hôn phu hiện tại khi 35 tuổi và sinh con gái đầu lòng ở tuổi 37. Cassie cho rằng việc trải nghiệm một số cột mốc cuộc sống muộn hơn bạn bè đồng trang lứa cũng có thể là một phần lý do khiến cô cảm thấy mình trẻ trung. Dù vậy, đây là cảm nhận cá nhân, không phải bằng chứng cho thấy lập gia đình hoặc sinh con muộn giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Quy tắc chăm sóc da quan trọng nhất: Kiên trì mỗi ngày

Theo Cassie, yếu tố quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da không phải là sử dụng thật nhiều sản phẩm mà là duy trì những bước phù hợp với bản thân. "Chăm sóc da là điều quan trọng hàng đầu. Hãy tìm một quy trình phù hợp và thực hiện đều đặn mỗi ngày", cô chia sẻ trong video.

Bên cạnh đó, Cassie cho biết cô uống rất nhiều nước và thường xuyên để sẵn một cốc nước bên cạnh. Cô tin rằng thói quen này góp phần giúp làn da trông căng mịn và có sức sống.

Trên thực tế, uống đủ nước giúp cơ thể duy trì hoạt động bình thường, nhưng uống nhiều hơn nhu cầu không đồng nghĩa với việc da sẽ trẻ hơn rõ rệt. Tình trạng da còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, tuổi tác, ánh nắng, giấc ngủ và cách chăm sóc da.

Không tiêm filler, cảnh báo trào lưu làm răng thẩm mỹ

Dù từng làm việc trong ngành làm đẹp, Cassie cho biết cô chưa sử dụng filler. Cô thừa nhận đã cân nhắc phương pháp này trong khoảng 10 năm qua, nhưng cuối cùng quyết định không thực hiện.

Cô cũng không chạy theo trào lưu làm răng sứ thẩm mỹ được gọi là "Turkey teeth" - cách gọi phổ biến tại Anh dành cho những dịch vụ làm răng thẩm mỹ ở nước ngoài, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, thường thu hút khách hàng bởi mức giá cạnh tranh.

Cassie cho biết mình có hàm răng nhỏ nhưng khá đều. Trước đây, cô từng nghĩ đến việc làm mặt dán composite để thay đổi hình dáng răng, nhưng hiện lo ngại việc thay đổi quá nhiều có thể khiến diện mạo trông kém tự nhiên.

Quan điểm của cô là không nhất thiết phải thay đổi những đặc điểm vốn có chỉ vì chúng không giống các tiêu chuẩn làm đẹp đang thịnh hành.

Tuy nhiên, hiệu quả và rủi ro của các thủ thuật nha khoa phụ thuộc vào tình trạng răng, kỹ thuật thực hiện và chỉ định chuyên môn. Người có nhu cầu nên được bác sĩ nha khoa tư vấn trước khi quyết định.

Một đặc điểm khác mà Cassie cho biết cô chưa từng can thiệp là lông mày. Cô chưa phun xăm hay thực hiện kỹ thuật điêu khắc lông mày bán vĩnh viễn.

Cô đặc biệt khuyên những người ở độ tuổi cuối tuổi thiếu niên hoặc đầu tuổi 20 nên cân nhắc kỹ trước khi thay đổi diện mạo theo các xu hướng làm đẹp.

Theo Cassie, việc giữ nguyên dáng lông mày tự nhiên giúp cô tránh phải trải qua những thay đổi mà sau này có thể không còn phù hợp với sở thích của mình.

Đi bộ và vận động thường xuyên thay vì phụ thuộc vào máy tập

Ngoài chăm sóc da, Cassie cho biết cô duy trì hoạt động thể chất bằng cách đi bộ đến nhiều nơi và thường xuyên vận động trong ngày. Cô không cho rằng cần phải tập luyện cường độ cao hay phụ thuộc vào các thiết bị tập thể dục mới có thể duy trì sức khỏe. Đi bộ thường xuyên là một cách thuận tiện để tăng mức độ vận động hằng ngày, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và thể chất nói chung.

Tuy nhiên, không có một thói quen riêng lẻ nào bảo đảm giúp một người trông trẻ hơn tuổi thật. Ngoại hình là kết quả của nhiều yếu tố, từ di truyền và môi trường đến lối sống.

Câu chuyện của Cassie cho thấy chăm sóc bản thân không nhất thiết phải gắn với những liệu trình đắt tiền hay các can thiệp thẩm mỹ. Một chế độ ăn cân bằng, vận động đều đặn, chăm sóc da phù hợp và tránh chạy theo những xu hướng không cần thiết có thể là nền tảng hữu ích để duy trì sức khỏe và diện mạo theo thời gian.

Nguồn và ảnh: Newsweek