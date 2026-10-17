Chàng trai 25 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư bàng quang sau khi phớt lờ 1 dấu hiệu khi đi vệ sinh

Chỉ nghĩ là sỏi tiết niệu, không ngờ chàng trai lại nhận kết quả đau lòng vì sự nhẹ dạ của chính mình.

Theo thông tin từ Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một bệnh nhân nam 25 tuổi, được gọi là Tiểu Lý, bị tiểu ra máu từng đợt trong khoảng nửa tháng. Cho rằng tình trạng này có thể do sỏi tiết niệu gây chảy máu, anh đến khám tại khoa Tiết niệu của bệnh viện.

Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ đặc biệt chú ý đến một dấu hiệu: tiểu ra máu nhưng không đau. Đây là biểu hiện cần được kiểm tra kỹ vì ngoài sỏi hoặc viêm nhiễm, tình trạng này cũng có thể liên quan đến những bệnh lý nghiêm trọng ở đường tiết niệu, trong đó có ung thư bàng quang.

Để tránh bỏ sót tổn thương, bên cạnh việc xử lý sỏi, ê-kíp y tế đã kiểm tra kỹ bên trong bàng quang. Qua nội soi đường tiết niệu, bác sĩ phát hiện một khối u có hình dạng bất thường, kích thước khoảng 1,5×1cm, nằm khuất trong các nếp gấp của thành bàng quang.

Sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật tán sỏi bằng laser, đồng thời cắt bỏ khối u bàng quang bằng laser. Kết quả xét nghiệm mô bệnh học sau phẫu thuật xác nhận khối u là ung thư bàng quang.

Việc phát hiện tổn thương và xử lý kịp thời giúp bệnh nhân có cơ hội tiếp tục điều trị theo hướng phù hợp. Các bước tiếp theo cần căn cứ vào kết quả mô bệnh học, giai đoạn bệnh và mức độ xâm lấn của khối u, đồng thời kết hợp tái khám định kỳ.

Tiểu ra máu không đau: Dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý

Theo bác sĩ Âu Mỹ Quang, Trưởng khoa Tiết niệu của bệnh viện, nhiều người thường liên tưởng tình trạng tiểu ra máu kèm đau vùng thắt lưng với sỏi tiết niệu. Tuy nhiên, tiểu ra máu không đau cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư bàng quang.

Điều đáng chú ý là máu trong nước tiểu có thể xuất hiện từng đợt rồi tự hết. Khi triệu chứng biến mất, người bệnh dễ cho rằng bệnh đã khỏi và trì hoãn việc thăm khám. Trên thực tế, việc không còn nhìn thấy máu không đồng nghĩa với việc nguyên nhân gây chảy máu đã được loại bỏ.

Ung thư bàng quang không chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Dù bệnh ít gặp hơn ở người trẻ, tuổi tác không thể được dùng làm căn cứ để loại trừ nguy cơ. Với trường hợp tiểu ra máu nhìn thấy bằng mắt thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để tìm nguyên nhân thay vì tự chẩn đoán là sỏi hoặc viêm nhiễm.

4 dấu hiệu ung thư bàng quang cần biết

1. Tiểu ra máu

Đây là một trong những dấu hiệu thường gặp nhất của ung thư bàng quang. Nước tiểu có thể chuyển sang màu hồng, đỏ hoặc nâu đỏ; đôi khi chỉ phát hiện máu qua xét nghiệm.

Tình trạng này có thể không gây đau và xuất hiện không liên tục. Vì vậy, dù chỉ tiểu ra máu một lần hoặc triệu chứng tự biến mất, người bệnh vẫn cần được kiểm tra.

2. Tiểu nhiều lần, tiểu gấp hoặc đau khi đi tiểu

Người bệnh có thể thường xuyên buồn tiểu, khó nhịn tiểu hoặc cảm thấy đau, nóng rát khi đi tiểu. Những biểu hiện này cũng có thể gặp trong nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiều bệnh lý khác, nên không thể chỉ dựa vào triệu chứng để kết luận mắc ung thư.

Nếu tình trạng kéo dài, tái diễn hoặc không cải thiện sau điều trị, người bệnh nên tái khám để xác định nguyên nhân.

3. Khó tiểu hoặc bí tiểu

Khối u hoặc cục máu đông trong đường tiết niệu có thể cản trở dòng nước tiểu, khiến người bệnh tiểu khó, tia nước tiểu yếu hoặc không thể đi tiểu. Nếu đột ngột không thể đi tiểu, đặc biệt khi kèm đau tức vùng bụng dưới, cần đến cơ sở y tế cấp cứu.

4. Đau vùng bụng dưới hoặc vùng chậu

Một số người bệnh có thể xuất hiện cảm giác đau hoặc khó chịu ở vùng bụng dưới, vùng chậu. Tuy nhiên, đây là biểu hiện không đặc hiệu và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nếu đau kéo dài, đi kèm tiểu ra máu hoặc thay đổi bất thường trong thói quen tiểu tiện, người bệnh nên đi khám sớm.

Làm gì để giảm nguy cơ ung thư bàng quang?

- Bỏ thuốc lá: Hút thuốc là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của ung thư bàng quang. Các chất độc trong khói thuốc có thể đi vào máu, được thận lọc và bài tiết qua nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào đường tiết niệu. Bỏ thuốc lá là biện pháp thiết thực để giảm nguy cơ mắc bệnh.

- Hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại: Một số hóa chất công nghiệp, đặc biệt là các amin thơm được sử dụng trong một số ngành sản xuất thuốc nhuộm, cao su, da và hóa chất, có liên quan đến nguy cơ ung thư bàng quang. Người làm việc trong môi trường có nguy cơ cần tuân thủ quy trình an toàn lao động, sử dụng phương tiện bảo hộ và hạn chế tiếp xúc theo hướng dẫn chuyên môn.

- Uống đủ nước và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh: Uống đủ nước giúp duy trì hoạt động bình thường của cơ thể và đường tiết niệu. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định uống nhiều nước, ăn một loại thực phẩm cụ thể hoặc đi tiểu thường xuyên có thể ngăn ngừa hoàn toàn ung thư bàng quang. Người bệnh cũng không nên tự điều trị bằng các phương pháp truyền miệng khi xuất hiện triệu chứng bất thường.

- Thăm khám khi có dấu hiệu cảnh báo: Hiện không có chương trình sàng lọc ung thư bàng quang đại trà được khuyến nghị cho tất cả người khỏe mạnh. Tuy nhiên, người có biểu hiện tiểu ra máu cần được đánh giá y tế để xác định nguyên nhân. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh hoặc nội soi bàng quang.

Ung thư bàng quang có thể biểu hiện bằng triệu chứng khá kín đáo, đặc biệt khi máu trong nước tiểu xuất hiện từng đợt và không gây đau. Vì vậy, tiểu ra máu dù không đau, dù chỉ xuất hiện thoáng qua cũng không nên bị bỏ qua. Thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nếu phát hiện bệnh.

Nguồn và ảnh: Sohu