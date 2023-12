Không thể nhận ra nam thần đình đám một thời, xuống sắc đến khó tin khiến netizen choáng váng

Eric Mun là nam ca sĩ, diễn viên vô cùng nổi tiếng những năm 2010 bởi diện mạo xuất sắc cùng năng lực nổi trội. Anh được xếp vào hàng những idol lấn sân diễn xuất thành công đầu tiên của màn ảnh Hàn, sự nghiệp diễn xuất từng vẻ vang tới độ khán giả quên mất rằng anh vẫn là trưởng nhóm của nhóm nhạc Shinhwa.

Sự nghiệp diễn xuất vẻ vang là vậy nhưng từ năm 2017, Eric nhận rất ít phim cũng không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông do anh đã kết hôn, có con và muốn làm tròn trách nhiệm với gia đình. Bộ phim gần nhất của anh ra mắt hồi năm 2020 là The Spies Who Loved Me, từ đó cho đến nay Eric không nhận phim mới, thậm chí còn ít xuất hiện hơn cả vợ mình - Na Hye Mi.

Chính bởi không nhận phim lại hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, báo chí nên khi hình ảnh mới đây nhất của anh bị đăng tải trên mạng xã hội, khán giả lập tức sốc đến độ không thể tin vào mắt mình. Nam diễn viên để râu, có vẻ đã tăng cân khá nhiều nên gương mặt góc cạnh khi xưa đã hoàn toàn biến mất. Cư dân mạng Hàn Quốc còn để lại một số bình luận nói anh giống như "một ông chú U50".

Hình ảnh gây sốc của Eric Mun

Bình luận của khán giả Hàn do Koreaboo ghi nhận: - Tôi nghĩ anh ấy đã buông thả bản thân, vì thông thường những người nổi tiếng sẽ không chụp những bức ảnh như thế này đâu. - Nhìn anh ấy có vẻ thoái mái, hơi già chút nhưng mọi người vui vẻ đi. - Trông anh ấy như một ông chú 50 tuổi vậy. Thất vọng quá. - Tôi tự hỏi liệu đây chỉ là một bức dìm hàng hay anh ấy thực sự trông như vậy. - Yên tâm đi, anh ấy sẽ trở lại phong độ sau khi được trả tiền.

Trên thực tế, nếu là một người thường xuyên dõi hành trình sự nghiệp của Eric Mun thì sẽ thấy nam diễn viên thường xuyên xuất hiện với hình ảnh kém sắc như vậy, bởi nếu không có dự án mới, anh dường như không có thói quen chăm chút cho bản thân. Thậm chí trong quá khứ, Eric còn bị xếp vào danh sách những diễn viên chỉ đẹp khi... "được trả tiền". Nghĩa là nếu có công việc, anh mới chải chuốt còn ngày thường thì không mấy quan tâm đến hình ảnh. Có điều cũng đã 3 năm, Eric Mun không "nhận tiền" cho sự trở lại nào và lại bất ngờ xuất hiện với hình ảnh này thì quả là khiến khán giả có phần hơi tiếc cho dung mạo của anh.

Chuyện đẹp xấu thất thường là điều thường thấy ở Eric Mun

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Eric Mun nổi đình đám với một số bộ phim như Discovery of Love, Another Miss Oh, Myung Wol the Spy,... Đặc biệt, sự bùng nổ về tỷ suất người xem của Another Miss Oh khiến lượng người hâm mộ của Eric tăng chóng mặt. Thậm chí ở thời điểm bộ phim này ra mắt, nam diễn viên còn trở thành hình mẫu người yêu lý tưởng của các cô gái. Tiếc là hiện tại, Eric Mun có vẻ chỉ muốn là hình mẫu lý tưởng của riêng mình bà xã.

Another Miss Oh

Nguồn: Koreaboo