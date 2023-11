Cảnh hôn "nguy hiểm" khiến mỹ nam Hàn bị đạp lên người, đau đớn chịu đựng đến chục lần mới xong

Màn ảnh Hàn nổi tiếng với nhiều cảnh hôn lãng mạn, thậm chí có phần hài hước và sáng tạo. Song, cũng có một số cảnh "khóa môi" khiến người trong cuộc phải chịu đựng trong đau đớn, chỉ muốn quay thật mau cho xong.

Theo Koreaboo đưa tin, D.O của EXO và Park Hye Soo đã có trải nghiệm không mấy vui vẻ khi đóng một cảnh hôn trong bộ phim điện ảnh Swing Kids (Nhóm Nhảy Nhà Tù). Cả hai đều thú nhận rằng cảnh hôn này trông khá hài hước trên màn ảnh, thế nhưng ở hậu trường lại rất đau đớn. Bản thân D.O còn dùng từ "nguy hiểm" để mô tả phân đoạn tưởng chừng là lãng mạn này.

D.O và Park Hye Soo có nhiều cảnh hôn, nhưng không phải cảnh nào cũng dễ chịu

Trong một cảnh của Swing Kids, D.O và Park Hye Soo có cảnh hôn là kết quả của một sự cố. D.O bị một người nào đó đẩy từ sau lưng và ngã nhào lên người Park Hye Soo, tạo nên màn "khóa môi" bất đắc dĩ. Thế nhưng đằng sau lưng D.O lại có một người khác dùng chân nhấn đầu anh vào nụ hôn kia, khiến D.O không thể thoát ra được.

Cảnh hôn "nguy hiểm" của phim Swing Kids

Nam diễn viên 9X tiết lộ rằng việc bị đạp lên người từ đằng sau khiến anh khá đau đớn, nhất là phần răng khi cả mặt anh đều bị ép vào mặt của bạn diễn nằm phía dưới. Bản thân Park Hye Soo cũng công nhận rằng cảnh quay này đáng sợ và khó nhằn hơn vẻ ngoài rất nhiều. Bản thân cô cũng không thoải mái khi phải quay đi quay lại cảnh này hàng chục lần.

"Trong cảnh quay này, chúng tôi phải thể hiện rõ ràng cảm xúc không thoải mái, thế nhưng có lúc cả 2 chúng tôi biểu cảm chán ghét quá rõ, hoặc hơi tận hưởng nó nên thành ra phải quay đi quay lại hàng chục lần mới xong", Park Hye Soo cho biết.

May mắn thay, cả hai đã có thể hoàn thành được cảnh phim này bất chấp đau đớn. D.O cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Park Hye Soo và xem cô như "em gái" vì sự đáng yêu và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của cô.

Về sau, Swing Kids được giới chuyên môn công nhận với 3 đề cử Baeksang và 8 đề cử Rồng Xanh, ngoài ra giúp cho hành trình chinh phục diễn xuất của thành viên EXO D.O càng thêm rực rỡ. Bản thân nữ diễn viên Park Hye Soo cũng được vinh danh khi Swing Kids mới là dự án điện ảnh thứ 2 mà cô từng tham gia.