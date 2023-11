Mỹ nam Hàn gây sốc vì giống truyện tranh đến tuyệt đối, còn có cảnh nóng táo bạo đầu tiên trong sự nghiệp

Donghae - mỹ nam điển trai của Super Junior năm nay rất tích cực tái xuất trong vai trò diễn viên. Sắp tới đây, anh sẽ trở lại ở bộ phim Between Him And Her, chuyển thể từ webtoon A Man And A Woman.

Thời điểm hiện tại, những trích đoạn nhá hàng dự án đang thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Truyền thông Hàn đánh giá rất cao tạo hình của các nhân vật, đánh giá rằng các diễn viên trông "đồng bộ tuyệt đối" với hình ảnh trong truyện tranh. Nhất là Donghae, anh có một màn lột xác ngoại hình khi để tóc dài, "làm xấu" bản thân vì dự án này.

Donghae được cho là giống nhân vật truyện tranh tới tuyệt đối

Những hình ảnh trong webtoon được tái hiện trên phim

Không chỉ đồng bộ tuyệt đối với nhân vật trong webtoon, Donghae còn hứa hẹn có một vai diễn táo bạo hơn hẳn so với hình ảnh trước đây mà anh hướng tới. Ngay từ trailer phim, khán giả đã được thấy úp mở về một cảnh nóng táo bạo. Đáng nói hơn khi theo như nội dung phim thì nhân vật của anh còn có mối quan hệ tình ái với hai cô gái khác nhau, tất cả đều là kiểu tình yêu đậm chất "người lớn".

Donghae có cảnh giường chiếu táo bạo đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình

Between Him And Her là bộ phim đề cập đến câu chuyện tình yêu thực tế của những người trẻ đang lâm vào cảnh chán nản mọi thứ. Đó là cặp đôi yêu nhau lâu năm khiến tình yêu trở nên nguội lạnh và đứng trên bờ vực của sự đổ vỡ. Han Sung Ok (Lee Seol) là nhân viên làm đồ trang sức trong một cửa hàng do cô và bạn trai Jung Hyun Sung (Donghae) điều hành. Một đêm nọ, Han Sung Ok và Jung Hyun Sung chạm mặt nhau trước thang máy của một nhà nghỉ, cả hai đều đang đi với một người khác.

Từ poster đã cho thấy sự đồng bộ tuyệt đối của hai diễn viên với nhân vật trong truyện tranh

Nguồn: Naver