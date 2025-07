Từng là một trong những tượng đài nhan sắc của điện ảnh Hàn Quốc, thậm chí được coi là tài tử đẹp nhất xứ Hàn, Jung Woo Sung khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi lộ diện trở lại sau gần 8 tháng ở ẩn. Hình ảnh mới nhất của nam tài tử: ngồi lặng lẽ trong phòng kín, cầm trên tay cuốn tạp chí Sasangye khiến nhiều người không nhận ra anh. Nhan sắc lừng danh một thời nay đã thay bằng làn da sạm đi thấy rõ, quầng thâm mắt và dấu hiệu tuổi tác. Cách ăn mặc cũng không quá chải chuốt càng khiến nhan sắc của anh xuống cấp.

Đây là lần đầu tiên Jung Woo Sung xuất hiện công khai kể từ lễ trao giải Rồng Xanh hồi cuối 2024, nơi anh đã chiếm sóng sân khấu để cúi đầu xin lỗi công chúng vì bê bối đời tư. Trong bài phát biểu đầy nghẹn ngào, anh thừa nhận chuyện có con với người mẫu Moon Ga Bi nhưng không kết hôn, đồng thời cam kết sẽ chu toàn trách nhiệm làm cha. Tuy nhiên, lời xin lỗi không thể cứu vãn hình ảnh. Nam tài tử bị chỉ trích dữ dội vì đời sống cá nhân quá phức tạp, vướng nghi vấn bắt cá ba tay lại còn làm ảnh hưởng đến một lễ trao giải lớn - vốn là niềm tự hào của ngành điện ảnh Hàn.

Hình ảnh mới gây sốc của Jung Woo Sung

Sau phát biểu đó, Jung Woo Sung gần như biến mất khỏi truyền thông. Anh không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào, không cập nhật mạng xã hội, cũng không nhận quảng cáo mới. Hành động ở ẩn tuyệt đối (ngoài một lần vô tình bị truyền thông bắt gặp) của Jung Woo Sung được cho là để tránh gây thêm tranh cãi, nhưng cũng khiến sự nghiệp của anh đóng băng hoàn toàn suốt gần 8 tháng.

Trong lần trở lại này, Jung Woo Sung xuất hiện với tư cách người đăng ký dài hạn cho tạp chí Sasangye - một ấn phẩm học thuật nổi tiếng từng có ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị - xã hội Hàn Quốc từ thập niên 1950 đến 1970. Việc chọn xuất hiện trong khuôn khổ này thay vì công bố dự án mới được nhiều người đánh giá là "nước đi an toàn" nhằm lấy lại phần nào hình ảnh trí thức, sâu sắc, vốn là đặc điểm anh từng gầy dựng trong mắt công chúng.

Jung Woo Jung ở Rồng Xanh năm ngoái, gương mặt anh trông thon gọn và trẻ hơn nhiều so với hiện tại dù lúc đó anh đang đối diện với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng

Song song đó, Jung Woo Sung cũng âm thầm chuẩn bị cho dự án trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình Made in Korea do Disney+ sản xuất, dự kiến phát sóng cuối năm nay. Phim lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1970, xoay quanh những cuộc đối đầu giữa tham vọng quyền lực và chính nghĩa. Jung vào vai công tố viên Jang Geon Young, người dám đánh đổi tất cả để chặn đứng âm mưu đen tối của doanh nhân Baek Ki Tae (do Hyun Bin thủ vai). Đây cũng là lần đầu tiên đạo diễn Woo Min Ho - người đứng sau các bom tấn như The Man Standing Next hay Inside Men thử sức với một series truyền hình.

Hình ảnh của Jung Woo Sung và Hyun Bin trong Made in Korea

Dù vẫn còn là ẩn số sau scandal, không thể phủ nhận rằng Made in Korea sẽ là phép thử cực lớn đối với Jung Woo Sung. Liệu khán giả có đủ bao dung để đón nhận một người từng được xem là "quý ông hoàn hảo" nay trở lại với hình ảnh đầy tai tiếng? Tất cả còn phụ thuộc vào sức nặng của tác phẩm và màn thể hiện của anh.