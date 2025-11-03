Không thể nào không yêu quý Ánh Viên!

Chỉ một khoảnh khắc cười rạng rỡ trên gameshow, Ánh Viên đã khiến mạng xã hội "tan chảy". Nụ cười trong trẻo, gương mặt hiền hậu cùng năng lượng tích cực của "nữ kình ngư thép" khiến ai nhìn cũng phải thấy yêu mến và tự hào.

Dù đã quen với hình ảnh "nữ kình ngư thép" trên đường đua xanh, thế nhưng chỉ cần nhìn Ánh Viên của hiện tại mỉm cười một cái - nụ cười sáng bừng như nắng - là ai cũng phải tan chảy. Trong đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cô tham gia gameshow, Ánh Viên xuất hiện giản dị với mái tóc tết, chiếc áo thể thao đơn giản, nhưng thần thái thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt lấp lánh niềm vui khiến người xem không kìm được mà mỉm cười theo.

Không cần son phấn cầu kỳ hay váy áo lộng lẫy, Ánh Viên vẫn tỏa sáng bằng năng lượng tích cực, trong trẻo và đầy sức sống - thứ mà không phải ai cũng có được. Sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho thể thao nước nhà, cô vẫn giữ được nét hiền hậu, chân thật và gần gũi của một cô gái quê miền Tây thuần khiết.

Lần đầu tham gia show giải trí, Ánh Viên với nét đẹp mộc mạc, nụ cười ngọt ngào cùng cách nói chuyện duyên dáng, hoà đồng đã để lại rất nhiều thiện cảm và nhận về nhiều lời khen của netizen.

Ánh Viên và năng lượng tích cực khiến ai cũng yêu mến

Suốt sự nghiệp của mình, Ánh Viên không hề dính một scandal nào. Từ cô bé Cần Thơ mang trong mình giấc mơ bơi lội, đến "tiểu tiên cá" giành hơn 25 HCV SEA Games, 9 kỷ lục khu vực, và trở thành một trong những vận động viên vĩ đại nhất lịch sử thể thao Việt Nam, cô vẫn giữ được nét tính cách giản dị, khiêm nhường đến lạ.

29 năm cuộc đời, cô gái ấy chỉ sống cho đam mê bơi lội. Từ cô bé nhỏ xíu mang ước mơ ra khỏi vùng quê Cần Thơ, hành trình của "tiểu tiên cá" là cả tuổi trẻ, là mồ hôi, nước mắt và vô số ngày tháng xa nhà. Trên trang cá nhân, Ánh Viên mới đây chia sẻ lại những ký ức đáng nhớ trong sự nghiệp: "Tưởng tượng đi, sau 2 tiếng bơi dưới nước mình đã rất mệt rồi, vậy mà còn phải ăn hết chỗ đồ ăn tràn đầy cổ". Hình ảnh Ánh Viên nỗ lực vì đam mê thể thao, đánh đổi bằng vẻ đẹp ngoại hình, da sạm đi, bờ vai cơ bắp đến nỗi tưởng như không thể mặc váy nữ tính... Sau tất cả, cô gái ấy vẫn kiên cường và "lột xác" ngoạn mục, trở thành mỹ nhân như hiện tại.

Ánh Viên thoải mái thể hiện bản thân trên show thực tế

Đằng sau nụ cười tươi rói là một cô gái kiên cường, bền bỉ, luôn vượt qua chính mình để tiến về phía trước. Giờ đây, khi không còn thi đấu đỉnh cao thường xuyên, Ánh Viên vẫn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và tinh thần sống đẹp. Không chỉ là "nữ hoàng đường đua xanh", cô còn là tấm gương về nghị lực và sự tử tế, là nguồn cảm hứng cho biết bao người trẻ dám theo đuổi đam mê đến cùng. "Thật sự không thể không yêu mến Ánh Viên!" - một bình luận ngắn gọn nhưng nói thay lòng rất nhiều người.

Quá khứ từng tự ti của Ánh Viên