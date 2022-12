Không rượu cũng không thuốc, ăn uống thanh đạm nhưng người đàn ông bị xuất huyết dạ dày cấp tính vì ăn 1 loại quả mỗi ngày

Theo bác sĩ khoa Tiêu hóa và Gan mật Quán Chính Hồng (Đài Loan, Trung Quốc), chế độ ăn uống có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trở nặng hay hiệu quả điều trị các bệnh dạ dày. Khi mắc các bệnh liên quan đến dạ dày, đặc biệt là ung thư, bệnh nhân thường được khuyến nghị ăn thêm trái cây, tuy nhiên không phải loại nào cũng phù hợp và cũng không phải ăn càng nhiều càng tốt.

Gần đây, một trong số bệnh nhân của bác sĩ Quán đã gặp phải trường hợp tương tự. Được biết, ông Cao (tên đã được thay đổi) ngoài 50 tuổi, từng có tiền sử ung thư dạ dày. Tuy nhiên, nhờ điều trị hiệu quả ngay ở giai đoạn sớm nên nhiều năm qua sức khỏe của ông luôn ổn định. Ngoài duy trì một số loại thuốc kê theo đơn, ông gần như không phải gặp bác sĩ, chỉ tái khám để kiểm tra định kỳ.

Ảnh minh họa

Cho đến vài ngày trước, ăn trưa xong thì ông Cao bỗng nhiên đau bụng dữ dội. Người nhà vội vã gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện. Kiểm tra cho thấy ông bị xuất huyết dạ dày cấp tính rất nghiêm trọng. May mắn là nhập viện kịp thời nên phẫu thuật thành công và giữ được tính mạng.

Sau khi chuyển sang phòng bệnh thường, ông Cao liền muốn gặp bác sĩ điều trị để hỏi tại sao tình trạng của mình đột nhiên tiến triển nặng như vậy. Bác sĩ Quán cho biết là do ăn uống không lành mạnh nhưng ông Cao tỏ ra tức giận vì không đồng tình.

Ông cao kể lại, kể từ khi biết mình mắc dạ dày ông đã rất chú ý đến chế độ ăn uống. Không những không động đến một giọt rượu bia hay hút thuốc lá, ông còn luôn ăn uống rất thanh đạm, ít muối cũng ít dầu mỡ và không ăn cay. Hơn nữa, ông còn duy trì thói quen ăn trái cây tốt cho sức khỏe mỗi ngày.

Lúc này, bác sĩ Quán mới hỏi loại trái cây mà bệnh nhân ăn thì được biết đó là trái cam. Ông Cao từ tức giận chuyển sang bất ngờ khi biết chính loại trái cây này là nguyên nhân khiến mình xuất huyết dạ dày suýt mất mạng.

Bác sĩ Quán giải thích, mặc dù cam rất giàu vitamin C, kali, polyphenol nhưng chúng được coi là "trái cây có tính axit" và có thể làm tăng nguy cơ chảy máu do vết thương hoặc vết loét đường tiêu hóa. Vì vậy, người bình thường ăn sẽ rất tốt cho sức khỏe nhưng người có vấn đề về dạ dày hay trào ngược dạ dày thực quản thì nên tránh hoặc ăn ít.



Ảnh minh họa

Trong khi đó, ông Cao lại ăn cam quá thường xuyên, ít nhất là một quả mỗi ngày. Thậm chí có những ngày còn ăn cam đủ ba lần trong 3 bữa ăn chính. Thói quen này tưởng tốt nhưng lại gây hại. Vì thực phẩm lên men, có vị chua hoặc giàu tính axit sẽ làm cho nồng độ axit dạ dày tăng lên và lớp bảo vệ niêm mạc bị tổn thương. Duy trì lâu ngày làm tái phát bệnh ung thư dạ dày và gây xuất huyết đường tiêu hóa cho bệnh nhân.



8 thực phẩm tốt cho dạ dày và 7 dấu hiệu ung thư dạ dày cần lưu ý

Ung thư dạ dày rất nguy hiểm và là một trong những bệnh ung thư ở đường tiêu hóa phổ biến nhất thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia Châu Á. Nó cũng có xu hướng trẻ hóa rất nhanh nhưng lại thường bị phát hiện muộn, dẫn đến tử lệ tử vong cao. Vì vậy, bác sĩ Quán nhắc nhở chúng ta không được bỏ lỡ 7 triệu chứng sớm của ung thư dạ dày sau đây:

- Khó tiêu dai dẳng và chán ăn.

- Sụt cân nhanh chóng.

- Bụng dưới sưng tấy.

- Trướng bụng và khó chịu sau khi ăn.

- Nôn mửa, thậm chí nôn ra máu.

- Đi ngoài ra máu hoặc phân đen.

- Thiếu máu, mệt mỏi, suy nhược.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, khi bị ung thư dạ dày hay mắc các bệnh về dạ dày khác, bệnh nhân cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống. Đầu tiên, nên tránh xa bia rượu và thuốc lá, cà phê, trà và chất kích thích. Không ăn nhiều các loại thực phẩm có tính axit hoặc độ chua quá cao như cam, cóc, xoài, dứa, rau củ muối chua…

Không ăn cay, không uống sữa hay ăn các thực phẩm giàu tannin (quả hồng, hạt họ đậu tươi…) vào lúc đói. Bảo đảm ăn chín uống sôi, không nên ăn những thực phẩm quá cứng và thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán hoặc những thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Bác sĩ Quán chỉ ra 8 thực phẩm thiên nhiên tốt cho dạ dày

Đồng thời, bác sĩ Quán cũng liệt kê ra 8 thực phẩm tự nhiên tốt nhất cho dạ dày. Người khỏe mạnh hay người gặp vấn đề với dạ dày đều nên ăn để bồi bổ, bảo vệ và phục hồi sức khỏe của dạ dày:

- Khoai mỡ.

- Cải bắp.

- Củ cải trắng.

- Quả bí ngô.

- Đậu bắp.

- Củ sen.

- Cà rốt.

- Khoai tây

Bởi vì các loại thực phẩm này đều rất giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa, thúc đẩy nhu động đường ruột. Đặc biệt là còn giàu vitamin A, enzyme phân hủy chất béo, mucin và pectin giúp hạn chế viêm nhiễm đường tiêu hóa, bảo vệ và phục hồi niêm mạc dạ dày.

Nguồn và ảnh: HK01, Eat This Not That, Cancer123