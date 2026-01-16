Không phải Singapore, hộ chiếu nước Asean này quyền lực hơn cả Mỹ

Hộ chiếu được xem như một chỉ số quan trọng phản ánh khả năng tự do đi lại của công dân trên thế giới. Các bảng xếp hạng quyền lực hộ chiếu năm 2026 cho thấy một “bức tranh” khác biệt giữa các quốc gia Đông Nam Á, trong đó Malaysia nổi bật ở vị trí cao, còn Thái Lan có thứ hạng thấp hơn đáng kể.

Theo dữ liệu mới nhất của Henley Passport Index – một trong những bảng xếp hạng hộ chiếu uy tín nhất thế giới dựa trên dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và nghiên cứu bởi Henley & Partners – Malaysia được đánh giá là một trong những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2026 và nằm trong “top 10 quyền lực” toàn cầu. Báo cáo vào đầu tháng 1/2026 cho biết hộ chiếu Malaysia là một trong 5 đại diện châu Á góp mặt trong top 10, cùng với Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản, thể hiện khả năng miễn thị thực rộng khắp cho công dân Malaysia đến 180 điểm đến.

Trong khi đó, hộ chiếu Mỹ được miễn visa ở 179 điểm đến.

Một trong những lý do chính giúp hộ chiếu Malaysia có vị thế cao là nước này được xem là quốc gia có chính trị ổn định, rủi ro nhập cư thấp và thể chế hành chính tương đối minh bạch, khiến các nước khác sẵn sàng ký kết thỏa thuận miễn thị thực hoặc cấp visa cửa khẩu cho công dân Malaysia. Chính sách đối ngoại và năng lực ngoại giao của Malaysia trong nhiều thập kỷ qua cũng góp phần củng cố mối quan hệ song phương với nhiều quốc gia, từ đó đẩy mạnh khả năng tiếp cận các điểm đến quốc tế mà không cần thủ tục visa phức tạp.

Vị trí cao của hộ chiếu Malaysia còn phản ánh sự tin cậy mà các cơ quan nhập cư quốc tế dành cho công dân Malaysia, trong đó họ được đánh giá là du khách ít rủi ro và có khả năng tuân thủ pháp luật xuất nhập cảnh tại nước đến. Hộ chiếu mạnh đồng nghĩa với tiện lợi trong du lịch, công tác, học tập và thương mại quốc tế, giúp giảm thời gian chờ xét duyệt visa, tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi trong hợp tác quốc tế.

Bối cảnh kinh tế Malaysia trong năm 2025 cũng cho thấy một nước đang phát triển năng động và ổn định. Theo báo cáo của Reuters , nền kinh tế Malaysia tăng trưởng khoảng 4,9% trong năm 2025, vượt kỳ vọng của chính phủ và ngân hàng trung ương, với đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 4 đạt 5,7% – mức nhanh nhất trong hơn một năm. Các ngành dịch vụ, sản xuất và xây dựng đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng này, trong khi nhu cầu nội địa tiếp tục là động lực chính cho hoạt động kinh tế.