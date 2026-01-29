Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Lọt top điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026

Vừa qua, Hà Nội được vinh danh trong danh sách 20 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026 do tạp chí Mỹ U.S. News & World Report bình chọn, với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

U.S. News & World Report được thành lập năm 1933, là tổ chức truyền thông uy tín của Mỹ, nổi tiếng với các bảng xếp hạng trong nhiều lĩnh vực, trong đó danh sách “Best Places to Visit” thường được coi là nguồn tham khảo đáng tin cậy đối với du khách quốc tế.

Danh sách này được cập nhật vào cuối năm 2025, dựa trên nhiều tiêu chí như chi phí sinh hoạt tại điểm đến, mức độ thuận tiện trong di chuyển, ẩm thực, sự phong phú của các điểm tham quan và phản hồi từ độc giả.

Trong top 10 điểm đến châu Á năm 2026 còn có núi Phú Sĩ và Tokyo (Nhật Bản), quần đảo Palawan (Philippines), Seoul (Hàn Quốc), Sri Lanka, Chiang Mai (Thái Lan), Bhutan và Bali (Indonesia). Dẫn đầu danh sách là núi Phú Sĩ và Tokyo. US News nhận định Phú Sĩ có thể tham quan quanh năm, phù hợp cho chuyến đi trong ngày từ Tokyo nhưng cũng xứng đáng để khám phá sâu hơn, trong khi Tokyo được xem là “thánh địa ẩm thực” với hệ thống nhà hàng Michelin hàng đầu thế giới.

Theo đánh giá của U.S. News & World Report, Hà Nội đặc biệt phù hợp với những du khách lần đầu đến Việt Nam nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nhịp sống đô thị sôi động và không gian hồ nước, cây xanh mang lại cảm giác thư thái.

Tạp chí Mỹ mô tả thủ đô Việt Nam là nơi mang đến trải nghiệm toàn diện về lịch sử, văn hóa, mua sắm, ẩm thực và cảnh quan. Du khách có thể bắt đầu hành trình bằng một ly cà phê trứng, dạo bước qua khu phố cổ với những con phố nhỏ đầy màu sắc, rồi thưởng thức các món ăn đường phố đặc trưng.

Về tham quan, Hà Nội sở hữu hệ thống bảo tàng, đền chùa, khu chợ truyền thống và các di tích lịch sử. Trong đó, Văn Miếu – Quốc Tử Giám và lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được US News gợi ý là những điểm đến không nên bỏ qua với những du khách yêu thích lịch sử.

Nét hấp dẫn khó quên của du lịch Hà Nội

Không chỉ được ghi nhận qua các bảng xếp hạng quốc tế, sức bật của du lịch Hà Nội còn thể hiện rõ nét qua những con số tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, Thủ đô đón hơn 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,8% so với năm 2024, cho thấy đà phục hồi và phát triển bền vững của ngành du lịch địa phương.

Trong tổng lượng khách này, khách quốc tế đạt hơn 7,82 triệu lượt, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch của Hà Nội trong năm 2025 ước vượt 134.000 tỷ đồng, tăng 21,5%, phản ánh sự cải thiện đồng thời về quy mô thị trường, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Có thể thấy, Thủ đô không chỉ theo kịp xu hướng du lịch khu vực mà còn đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến đô thị giàu sức cạnh tranh hàng đầu châu Á, hấp dẫn cả du khách quốc tế lẫn thị trường nội địa.

Những dãy công trình mang dấu ấn thời Pháp thuộc, các gánh hàng rong tỏa hương đặc sản địa phương, dòng xe máy len lỏi giữa phố xá đông đúc… thường là những hình ảnh đầu tiên in đậm trong cảm nhận của du khách khi đặt chân đến Hà Nội. Với nhiều người, Thủ đô hội tụ đủ sắc thái để mỗi chuyến đi đều có thể được khám phá theo một cách rất riêng.

Chia sẻ với truyền thông, Viện trưởng Phát triển Du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh cho rằng: Kết quả đón khách của Hà Nội trong năm nay được đánh giá là “rất đáng ghi nhận”, phản ánh rõ sự phục hồi mạnh mẽ và xu hướng phát triển bền vững của du lịch Thủ đô sau giai đoạn gián đoạn vì dịch bệnh.

Ảnh: Blog của Rọt

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) được xem là cú hích quan trọng giúp du lịch Hà Nội bứt tốc. Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài bốn ngày, thành phố đón gần 2,5 triệu lượt khách, cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước, mang về doanh thu khoảng 4.500 tỷ đồng. Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, sức hút của sự kiện diễu binh, diễu hành đã khiến nhiều du khách lựa chọn Hà Nội làm điểm đến hoặc đưa Thủ đô vào hành trình tham quan.

Nhằm duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, đặc biệt là tháng 12, Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động quảng bá quy mô lớn như Liên hoan Ẩm thực và Du lịch Làng nghề, Phố nghề Hà Nội 2025, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch đêm, du lịch golf và du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại địa phương.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)