Người Việt ưu tiên du lịch trong nước 9 ngày nghỉ Tết

Chị Hương Giang, sống tại TP Hồ Chí Minh, vừa chốt xong lịch trình du lịch Hà Nội - Quảng Ninh tự túc cùng gia đình dịp nghỉ Tết Bính Ngọ sắp tới. Nữ khách quê Lâm Đồng chia sẻ năm nay được nghỉ Tết 9 ngày nên chị có đủ thời gian về quê và đi du lịch, việc chuẩn bị đã sắp sếp xong trước Tết ba tuần.

Theo khảo sát dữ liệu nội bộ từ nền tảng du lịch Traveloka hôm 27/1, du khách Việt đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sớm hơn so với các năm trước, với lượng tìm kiếm điểm đến tăng mạnh ngay từ đầu tháng 1. Sự chủ động này phản ánh nhu cầu tích cực của người Việt trong việc săn vé, chọn điểm đến và lên lịch trình du lịch cho thời gian nghỉ dài dịp Tết.

Khách du lịch tại Huế dịp nghỉ Tết dương lịch 2026.

Dữ liệu của Traveloka ghi nhận lượng tìm kiếm về Hà Nội tăng gấp 1,8 lần so với tháng trước, cho thấy Thủ đô vẫn là điểm đến được du khách ưu tiên nhờ các hoạt động văn hóa và lễ hội dịp đầu năm. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt và Phú Quốc ghi nhận lượng tìm kiếm hơn gấp đôi, phản ánh sức hút của các điểm đến kết hợp giữa trải nghiệm đô thị, thiên nhiên, giải trí. Đáng chú ý, Nha Trang nổi bật với mức tăng hơn ba lần về lượt tìm kiếm so với tháng trước, cho thấy xu hướng lựa chọn nghỉ dưỡng ven biển để thư giãn đầu năm mới.

Phó Chủ tịch Thương mại Traveloka, ông Charles Wong, cho biết việc lên kế hoạch du lịch sớm đang trở thành xu hướng phổ biến khi du khách tìm kiếm mức giá tốt hơn, đa dạng lựa chọn và linh hoạt thời gian, đồng thời mong muốn có trải nghiệm trọn vẹn trong kỳ nghỉ Tết.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 có kỳ nghỉ dài 9 ngày được công bố sớm, tạo điều kiện cho người lao động và gia đình lên kế hoạch chuyến đi trước nhiều ngày.Thị trường du lịch đầu năm nay cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Du khách Việt chủ động lựa chọn điểm đến trong nước với các lựa chọn đa dạng như Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng và Hà Nội. Tín hiệu này thể hiện "xu hướng ưu tiên khám phá trong nước" khi những địa phương có khí hậu dễ chịu, dịch vụ du lịch hoàn thiện đang thu hút lượng lớn tìm kiếm.

Xu hướng du lịch linh hoạt, đa dạng: Ngoài du lịch nghỉ dưỡng, người Việt cũng quan tâm đến các hành trình văn hóa và tour tâm linh gắn với lễ hội đầu năm, phản ánh nhu cầu trải nghiệm sâu sắc hơn trong kỳ nghỉ Tết.

Ngoài xu hướng nội địa tăng trưởng, bức tranh du lịch cuối năm 2025 - đầu năm 2026 còn ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty Du Lịch Việt cho biết cuối năm là mùa du lịch rầm rộ nhất. Việc các hãng như Vietnam Airlines và Vietjet tăng tần suất bay quốc tế, đặc biệt các chuyến đêm đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… giúp cải thiện trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Các địa phương cũng mở loạt sự kiện, lễ hội, tạo "cơ hội vàng" để doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới, liên kết tour liên vùng. Theo dự báo của Du Lịch Việt, lượng khách quốc tế dịp cuối năm dự kiến tăng 20–25%, tập trung tại TP Hồ Chí Minh và các tuyến Đồng bằng sông Cửu Long. Kết hợp với đó, các sản phẩm xanh, chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp tiếp tục là dòng sản phẩm chủ đạo.