Không phải mê tín, giờ mới biết vì sao nhiều nhà để 1 cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh

Tủ lạnh là nơi bảo quản đủ loại thực phẩm mỗi ngày, từ đồ tươi sống, đồ chín đến rau củ, trái cây. Vì vậy, việc xuất hiện mùi hôi hoặc mùi lẫn vào nhau là điều khó tránh khỏi, nhất là khi bạn chưa kịp dọn dẹp trong thời gian dài. Giữa nhiều cách khử mùi, có một mẹo khá đơn giản là đặt một cuộn giấy vệ sinh vào trong tủ lạnh . Cách làm này không chỉ giúp giảm mùi mà còn góp phần giữ không gian bên trong khô ráo hơn. Nghe có vẻ lạ nhưng lại rất dễ thực hiện và không tốn kém.

Vì sao cuộn giấy vệ sinh có thể giúp hút mùi tủ lạnh?

Bản chất của giấy vệ sinh là được làm từ bột giấy với kết cấu nhiều lớp, tạo ra bề mặt có khả năng thấm hút khá tốt. Khi đặt trong môi trường kín như tủ lạnh, giấy có thể hấp thụ hơi ẩm dư thừa – một trong những nguyên nhân khiến vi khuẩn và mùi hôi phát sinh.

Ngoài ra, một phần mùi trong tủ lạnh thực chất là các phân tử bay hơi từ thực phẩm. Giấy có thể “giữ lại” một phần những phân tử này, từ đó giúp mùi giảm đi đáng kể. Đây cũng là lý do sau vài ngày, bạn sẽ cảm nhận được không gian bên trong tủ dễ chịu hơn.

Cách đặt cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh

Bạn không cần chuẩn bị gì cầu kỳ. Chỉ cần chọn một cuộn giấy vệ sinh mới, sạch, chưa sử dụng, sau đó đặt vào một góc trong ngăn mát hoặc ngăn dưới cùng của tủ lạnh. Không cần tháo giấy ra, cũng không cần bọc hay xử lý thêm.

Sau khi đặt vào, bạn cứ sử dụng tủ lạnh như bình thường. Sau khoảng 3–5 ngày, mùi hôi trong tủ sẽ giảm bớt, không gian bên trong trở nên thoáng và dễ chịu hơn. Khi thấy cuộn giấy có dấu hiệu ẩm, mềm hoặc đã “no mùi”, bạn nên thay bằng cuộn mới để duy trì hiệu quả.

Để đạt hiệu quả tốt và đảm bảo vệ sinh, cần lưu ý:

- Không đặt cuộn giấy quá gần thực phẩm tươi sống để tránh bị nhiễm ẩm hoặc dính mùi quá nặng

- Thay cuộn giấy định kỳ, không để quá lâu trong tủ

- Kết hợp với việc kiểm tra và dọn tủ thường xuyên

"Mẹo" đặt giấy vệ sinh vào tủ lạnh tuy hữu ích nhưng chỉ có tác dụng hỗ trợ

Đặt cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh phù hợp nhất khi mùi hôi ở mức nhẹ đến trung bình, chẳng hạn như mùi từ rau củ, thức ăn chín hoặc thực phẩm có mùi đặc trưng nhưng không quá nặng. Đây cũng là giải pháp tạm thời trong trường hợp bạn chưa kịp dọn tủ hoặc muốn giữ cho tủ luôn khô ráo, hạn chế ẩm mốc. Với những gia đình sử dụng tủ lạnh thường xuyên, mẹo nhỏ này có thể giúp duy trì cảm giác sạch sẽ giữa các lần vệ sinh định kỳ.

Một điều cần lưu ý là giấy vệ sinh chỉ có tác dụng hỗ trợ hút mùi , không thể thay thế hoàn toàn việc vệ sinh tủ lạnh. Nếu tủ có mùi hôi nặng, nguyên nhân thường đến từ thực phẩm hỏng, đồ để quá lâu hoặc nước rò rỉ không được xử lý. Trong những trường hợp này, cách tốt nhất vẫn là:

- Dọn sạch tủ lạnh, loại bỏ thực phẩm hỏng hoặc quá hạn

- Lau chùi các ngăn kệ bằng dung dịch phù hợp

- Sắp xếp lại thực phẩm gọn gàng, khoa học

Ngoài ra, bạn nên chú ý bảo quản đồ ăn đúng cách. Những thực phẩm có mùi mạnh như cá, thịt sống, sầu riêng, mắm… cần được bọc kín hoặc cho vào hộp riêng để tránh lan mùi sang các loại khác.