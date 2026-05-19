Không phải Cool, nút này trên điều khiển điều hòa khiến tiền điện tăng gấp 3: Nghe nhà sản xuất giải thích

Trong những ngày oi bức, không ít gia đình vừa bước vào phòng đã vội hạ nhiệt độ xuống 16–18 độ C rồi bấm thêm nút Turbo . Thực tế, Turbo không phải chế độ tiết kiệm điện, mà là tính năng tăng tốc làm lạnh, phù hợp khi phòng đang quá nóng hoặc có đông người sử dụng.

Trên remote điều hoà, Turbo có thể được gọi bằng nhiều tên khác nhau tuỳ hãng, như Powerful, Jet Cool, Fast Cooling hoặc chế độ làm lạnh nhanh. Điểm chung là giúp máy tăng tốc vận hành để căn phòng đạt cảm giác mát nhanh hơn.

Theo Samsung, Turbo giúp làm mát hoặc sưởi phòng nhanh bằng cách cho điều hoà vận hành ở tốc độ quạt tối đa trong khoảng 30 phút, sau đó máy tự quay về chế độ trước đó. Daikin gọi tính năng tương tự là Powerful operation, cho phép điều hoà tối đa hoá hiệu quả làm lạnh hoặc sưởi trong khoảng 20 phút rồi trở lại cài đặt ban đầu.

Midea phân biệt rõ Turbo là chế độ làm lạnh nhanh, còn Eco mới là chế độ hướng tới tiết kiệm năng lượng. Nói cách khác, Turbo không phải một “mức nhiệt đặc biệt”, mà là cách cho máy chạy mạnh hơn trong giai đoạn đầu, đặc biệt ở quạt gió và máy nén.

Vì sao bấm Turbo có thể làm tiền điện tăng mạnh?

Điều hoà thường tiêu thụ nhiều điện nhất khi máy nén phải hoạt động liên tục để kéo nhiệt độ phòng xuống nhanh. Khi bật Turbo, máy được đưa vào trạng thái vận hành mạnh, gió thổi lớn, công suất làm lạnh tăng, vì vậy điện năng tiêu thụ trong thời điểm đó có thể cao hơn so với chế độ ổn định.

Tiền điện tăng vọt thường không chỉ đến từ một nút bấm, mà từ cả chuỗi thói quen sai: bật Turbo liên tục, đặt nhiệt độ quá thấp, tắt bật máy nhiều lần, không đóng kín phòng, không vệ sinh lưới lọc hoặc để điều hoà phải làm lạnh không gian quá nóng trong thời gian dài.

Midea từng khuyến cáo không nên đặt điều hoà ở mức 16–18 độ C vì có thể khiến máy nén chịu tải liên tục; mức 23–26 độ C được gợi ý để vừa thoải mái, vừa tiết kiệm điện và giúp thiết bị bền hơn.

Tại Việt Nam, Bộ Công Thương khuyến nghị nên đặt điều hoà khoảng 25–26 độ C vào ban ngày và 27–28 độ C vào ban đêm; tăng thêm 1 độ C có thể giúp tiết kiệm hơn 3% điện năng. EVN cũng khuyến nghị duy trì điều hoà từ 26 độ C trở lên, kết hợp dùng quạt để tăng hiệu quả làm mát.

Dùng Turbo thế nào cho đúng?

Turbo không phải nút cần tránh tuyệt đối. Người dùng có thể bật Turbo khi vừa khởi động điều hoà trong căn phòng đang rất nóng, khi vừa đi ngoài nắng về, khi phòng có đông người hoặc khi cần làm mát nhanh trong thời gian ngắn. Khi đó, Turbo giống như một “cú đề-pa” giúp căn phòng nhanh chóng dịu nhiệt.

Tuy nhiên, khi phòng đã đủ mát, nên chuyển về Cool thông thường, Eco, Sleep hoặc Quiet tuỳ nhu cầu. Không nên bật Turbo cả đêm khi ngủ vì chế độ này thường đi kèm gió mạnh hơn, tiếng ồn lớn hơn và không tối ưu cho tiết kiệm điện.

Trường hợp điều hoà làm lạnh kém, người dùng không nên liên tục bấm Turbo mà cần kiểm tra lưới lọc, chế độ vận hành, mức nhiệt cài đặt, cửa phòng và tình trạng bảo dưỡng máy. Nếu bộ lọc bẩn hoặc phòng thất thoát nhiệt nhiều, Turbo chỉ khiến máy làm việc nặng hơn mà hiệu quả không cải thiện rõ.

Cách dùng hợp lý là bật Turbo trong khoảng 10–20 phút đầu, hoặc theo thời gian giới hạn của từng hãng. Sau đó, nên đặt điều hoà ở mức 25–27 độ C, kết hợp quạt để luồng khí lạnh phân bố đều hơn. Đóng kín cửa, kéo rèm khi nắng gắt và vệ sinh lưới lọc định kỳ cũng giúp máy vận hành nhẹ hơn.