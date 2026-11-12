Không phải chạy bộ hay bơi lội, đây là môn thể thao có thể kéo dài tuổi thọ tới 10 năm, tốt cho cả tim và não

Môn thể thao này còn liên quan đến sức khỏe tim mạch, sức mạnh cơ bắp và tuổi thọ.

Kết hợp nhiều dạng vận động

Theo Men’s Health, tennis đang thu hút sự quan tâm trở lại sau sức hút của bộ phim điện ảnh Challengers (Những kẻ thách đấu), xu hướng thời trang tennis-core và những giải đấu lớn như US Open.

Tại US Open 2024, hơn 1 triệu khán giả đã đến Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King (Mỹ), lập kỷ lục về lượng người tham dự. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của tennis không chỉ nằm ở những trận đấu kịch tính hay phong cách thời trang trên sân. Đây còn là môn thể thao kết hợp nhiều dạng vận động, có thể mang lại những lợi ích đáng chú ý đối với cơ thể.

Trong một trận đấu, người chơi liên tục phải chạy, đổi hướng, nhún nhảy và điều chỉnh vị trí để đón bóng. Mỗi cú đánh cũng đòi hỏi sức mạnh cùng khả năng phát lực trong thời gian ngắn.

Nhờ đó, tennis huy động đồng thời hệ thống hiếu khí và yếm khí. Trong khi hệ thống hiếu khí cung cấp năng lượng cho những chuyển động kéo dài, hệ thống yếm khí đảm nhiệm các pha vận động cường độ cao diễn ra trong thời gian ngắn.

Sự kết hợp này có lợi cho sức khỏe tim mạch. Khi hệ tim mạch hoạt động hiệu quả, lưu lượng máu được cải thiện, chức năng não bộ được hỗ trợ và nguy cơ mắc bệnh tim mạch có thể giảm xuống.

Người chơi có tuổi thọ trung bình cao hơn gần 10 năm

Một trong những dữ liệu đáng chú ý nhất về tennis đến từ nghiên cứu công bố năm 2018. Các nhà khoa học theo dõi 8.577 cư dân Đan Mạch, trong độ tuổi từ 20 đến 93, trong giai đoạn 1991-2017.

Kết quả cho thấy những người thường xuyên chơi tennis có tuổi thọ trung bình cao hơn 9,7 năm so với nhóm ít vận động.

Mức chênh lệch này cao hơn một số hoạt động thể chất khác được khảo sát trong cùng nghiên cứu. Cụ thể, cầu lông gắn với mức chênh lệch 6,2 năm; bóng đá là 4,7 năm; đạp xe 3,7 năm; bơi lội 3,4 năm; chạy bộ 3,2 năm và thể dục nhịp điệu 3,1 năm. Trong khi đó, nhóm hoạt động tại câu lạc bộ sức khỏe, bao gồm tập máy chạy bộ, máy elliptical, máy leo cầu thang, xe đạp tại chỗ và giàn tạ, có mức chênh lệch 1,5 năm.

Dù vậy, các con số này cần được nhìn nhận thận trọng. Nghiên cứu không bao phủ tất cả môn thể thao phổ biến và những người tham gia không nhất thiết chỉ chơi duy nhất một môn.

Do đó, kết quả cho thấy mối liên hệ giữa việc chơi tennis và tuổi thọ, chưa đủ để khẳng định tennis trực tiếp giúp con người sống lâu hơn.

Không chỉ rèn luyện thể chất, tennis còn tạo ra kết nối xã hội

Một trong những lý giải cho mối liên hệ giữa tennis và tuổi thọ nằm ở yếu tố giao tiếp.

Khác với nhiều hình thức tập luyện cá nhân, tennis thường cần ít nhất hai người. Trong quá trình chơi, mọi người vừa vận động, vừa giao tiếp, cạnh tranh và phối hợp với nhau. Những tương tác này có thể góp phần duy trì các mối quan hệ xã hội và cảm giác gắn kết.

Tiến sĩ Deborah Kado, giáo sư y khoa chuyên ngành lão khoa kiêm đồng giám đốc Trung tâm Trường thọ Stanford (Mỹ), cho biết những kết nối xã hội thường gắn với cảm giác có mục đích sống. Đây có thể là nguồn động lực giúp con người vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Trong khi đó, sự cô đơn được nhắc đến như một yếu tố có liên quan đến nguy cơ mắc Alzheimer và chứng mất trí nhớ. Vì vậy, những hoạt động thể thao tạo cơ hội tương tác với người khác có thể mang lại lợi ích vượt ra ngoài phạm vi thể chất.

Một điểm khác biệt của tennis là cơ thể phải vận động theo nhiều hướng. Trong khi nhiều bài tập quen thuộc tại phòng gym chủ yếu diễn ra theo mặt phẳng dọc, người chơi tennis thường xuyên phải di chuyển sang hai bên, bước chéo, tăng tốc, dừng lại và xoay người.

Từ những cú giao bóng đến các pha đánh thuận tay (forehand) và trái tay (backhand), cơ thể phải phối hợp nhịp nhàng giữa chân, hông, thân trên và cánh tay.

Theo David Otey, chuyên gia thể thao và cố vấn của Men’s Health, những chuyển động xoay có thể hỗ trợ cải thiện độ linh hoạt, sự nhanh nhẹn và sức mạnh. Việc cơ thể liên tục thích nghi với nhiều hướng vận động cũng có ý nghĩa đối với khả năng duy trì chức năng thể chất khi tuổi tác tăng lên.

Một nghiên cứu năm 2019 tiếp tục cung cấp thêm dữ liệu về khía cạnh này. Khi so sánh 43 người chơi tennis với 47 người không chơi tennis trong độ tuổi từ 18 đến 65, các nhà nghiên cứu nhận thấy nhóm chơi tennis có lực bóp tay và sức mạnh đầu gối tốt hơn.

Đáng chú ý, lực bóp tay được xem là một dấu ấn sinh học có liên quan đến tuổi thọ. Sức mạnh cơ bắp thấp thường gắn với nguy cơ tử vong cao hơn, trong khi lực bóp tay là một trong những cách đơn giản để đánh giá sức mạnh và chức năng cơ bắp.

(Tổng hợp)