Quen thuộc trong các bữa ăn của người Việt, loại quả này có hàm lượng vitamin C cao hơn nhiều người vẫn nghĩ, thậm chí vượt cam nếu so sánh trên cùng khối lượng.

Nhắc đến thực phẩm giàu vitamin C, nhiều người thường nghĩ ngay đến cam, chanh hoặc bưởi. Tuy nhiên, có một loại quả quen thuộc ở Việt Nam lại chứa lượng vitamin C đáng chú ý, thậm chí cao hơn cam nhiều lần khi so sánh trên cùng khối lượng. Đó chính là quả ổi.

Không chỉ dễ tìm, dễ ăn, ổi còn cung cấp chất xơ và nhiều dưỡng chất khác. Bổ sung loại quả này vào chế độ ăn đa dạng là một cách đơn giản để tăng lượng vitamin C từ thực phẩm tự nhiên.

Một quả ổi có thể cung cấp lượng vitamin C đáng kể

Một tổng quan khoa học đăng trên tạp chí Nutrients năm 2023, khi tổng hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu thành phần thực phẩm, ghi nhận ổi chứa khoảng 176-228 mg vitamin C trong 100 g phần ăn được. Con số tương ứng ở cam chỉ khoảng 50-54,4 mg/100 g. Tùy giống và điều kiện sinh trưởng, hàm lượng thực tế có thể thay đổi, nhưng ổi vẫn là một trong những loại quả giàu vitamin C nổi bật.

Điều này cũng lý giải vì sao không nên chỉ nghĩ đến các loại quả có vị chua khi muốn bổ sung vitamin C. Vị chua không phải thước đo chính xác cho hàm lượng vitamin này trong thực phẩm.

Quả ổi được cắt nhỏ để làm mứt ổi.

Vitamin C có vai trò gì đối với cơ thể?

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), vitamin C là vitamin tan trong nước, cần thiết cho nhiều hoạt động sinh lý. Một trong những vai trò quan trọng của dưỡng chất này là tham gia quá trình tổng hợp collagen – loại protein cấu trúc có mặt trong da, mạch máu, sụn, xương và các mô liên kết.

Collagen cũng đóng vai trò trong quá trình lành vết thương. Vì vậy, việc cung cấp đủ vitamin C góp phần duy trì hoạt động bình thường của các mô trong cơ thể.

Vitamin C còn hoạt động như một chất chống oxy hóa, tham gia chức năng miễn dịch và hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt không heme – dạng sắt chủ yếu có trong thực phẩm nguồn gốc thực vật. Đây là lý do dưỡng chất này đặc biệt đáng chú ý trong chế độ ăn có nhiều rau củ, đậu và ngũ cốc.

NIH cũng lưu ý nhu cầu vitamin C mỗi ngày thay đổi theo độ tuổi, giới tính và giai đoạn sống. Với người trưởng thành từ 19 tuổi, mức khuyến nghị là 90 mg/ngày đối với nam và 75 mg/ngày đối với nữ. Người hút thuốc cần bổ sung thêm 35 mg vitamin C mỗi ngày so với người không hút thuốc.

Ăn ổi thế nào để tận dụng vitamin C?

Vitamin C có thể bị hao hụt trong quá trình bảo quản kéo dài và chế biến bằng nhiệt. Theo NIH, đây là vitamin tan trong nước và nhạy cảm với nhiệt độ; việc nấu nướng có thể làm giảm hàm lượng vitamin C trong thực phẩm. Hấp hoặc quay bằng lò vi sóng có thể hạn chế một phần tổn thất so với một số cách chế biến khác.

Với ổi, cách đơn giản là rửa sạch và ăn tươi. Người ăn có thể dùng cả phần thịt quả và vỏ sau khi đã làm sạch phù hợp. Nên chọn quả tươi, không dập nát, bảo quản hợp lý và tránh cắt sẵn quá lâu trước khi ăn.

Tuy nhiên, không cần ăn thật nhiều ổi chỉ để tăng lượng vitamin C. Một chế độ ăn cân đối nên kết hợp nhiều loại rau củ và trái cây khác nhau, thay vì phụ thuộc vào duy nhất một thực phẩm. Cam, kiwi, dâu tây, đu đủ và các loại rau như ớt chuông, bông cải xanh cũng là những nguồn cung cấp vitamin C.

Đặc biệt, ăn thực phẩm giàu vitamin C không đồng nghĩa với việc có thể phòng ngừa hoặc điều trị mọi bệnh lý. Ổi vì thế không phải một loại quả có khả năng thay thế thuốc hay tạo ra tác dụng thần kỳ. Nhưng với hàm lượng vitamin C tự nhiên cao, dễ tìm và có thể ăn trực tiếp, đây là lựa chọn đáng cân nhắc để làm phong phú thực đơn hằng ngày.