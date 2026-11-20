Ở tuổi 93, giáo sư Tào Trạch Nghị vẫn duy trì lịch khám bệnh hằng tuần, trực tiếp phẫu thuật khi cần và không ngừng cập nhật kiến thức y khoa. Vị chuyên gia sản phụ khoa Trung Quốc cho rằng sức khỏe không phải thứ có thể chờ đến khi về già mới bắt đầu tích lũy.

Trong suy nghĩ của nhiều người, tuổi 90 thường gắn với sự suy giảm thể lực, những bước chân chậm chạp và cuộc sống phụ thuộc vào chăm sóc y tế. Tuy nhiên, giáo sư Tào Trạch Nghị (Cao Zeyi), cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, lại có một nhịp sống khác hẳn.

Sinh năm 1933 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ông là một trong những chuyên gia sản phụ khoa thế hệ đầu tiên được đào tạo. Ở tuổi 93, ông vẫn hoạt động trong lĩnh vực y tế, duy trì lịch khám ngoại trú, trực tiếp tham gia phẫu thuật đối với những trường hợp cần thiết, thậm chí có thể tự lái xe.

Theo Nhân Dân nhật báo, mỗi tuần ông vẫn dành hai buổi khám bệnh. Nếu gặp bệnh nhân cần phẫu thuật, vị giáo sư sẵn sàng bước vào phòng mổ. "Tôi phải tìm cách giúp họ. Những ca phẫu thuật người khác không dám thực hiện, tôi sẽ làm!", ông chia sẻ.

Cựu thứ trưởng Y tế Trung Quốc Tào Trạch Nghị trả lời phỏng vấn - Ảnh: Health Times

Với ông Tào Trạch Nghị, điều quan trọng nhất trong cuộc đời không nằm ở những chức danh từng đảm nhiệm, mà là được làm một bác sĩ thực thụ. Ông từng giữ cương vị Hiệu trưởng Đại học Y khoa Tây Hoa, Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc và Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Y khoa Trung Quốc. Tuy nhiên, khi nói về bản thân, ông cho biết: "Điều tôi quan tâm nhất là làm tốt vai trò một người thầy thuốc. Tôi thích mọi người gọi mình là bác sĩ Tào".

Ngày 19/9/2026, tại sự kiện tôn vinh những người làm nghề y do Global Times, Health Times và Life Times phối hợp tổ chức, ông được trao danh hiệu "Danh y quốc gia - Vinh danh đặc biệt". Đây là sự ghi nhận dành cho hành trình nhiều thập kỷ cống hiến trong lĩnh vực y học, đặc biệt là nghiên cứu và điều trị ung thư phụ khoa.

Ba lần đối mặt tử thần trước tuổi 10, bước ngoặt đến từ đường chạy

Ít người biết rằng, người đàn ông vẫn có thể đứng trong phòng phẫu thuật ở tuổi ngoài 90 từng trải qua tuổi thơ khá yếu ớt. Theo chia sẻ của ông Tào Trạch Nghị trong cuộc phỏng vấn được Health Times, trước năm 10 tuổi, ông từng ba lần đối mặt với những tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Lần đầu tiên xảy ra khi ông còn là trẻ sơ sinh. Do được cho uống thuốc ho với liều lượng dành cho trẻ lớn, cao gấp 3-4 lần liều dùng cho trẻ sơ sinh, ông bị ngừng thở và phải cấp cứu khẩn cấp.

Giáo sư Tào Trạch Nghị phát biểu tại lễ ra mắt sách "Dinh dưỡng lâm sàng"

Lần thứ hai, khi khoảng 3-4 tuổi, ông mắc sởi biến chứng viêm phổi. Trong bối cảnh kháng sinh chưa được phát triển, căn bệnh này có nguy cơ tử vong cao. May mắn, ông được một thầy thuốc y học cổ truyền cứu chữa.

Đến năm 7 tuổi, Tào Trạch Nghị tiếp tục gặp biến cố khi bị viêm ruột thừa vỡ, dẫn đến viêm phúc mạc. Ông được phẫu thuật kịp thời và may mắn qua khỏi.

Sau những lần thập tử nhất sinh, sức khỏe của ông dần cải thiện nhưng vẫn không thực sự tốt. Bước ngoặt chỉ đến khi ông khoảng 15-16 tuổi, bắt đầu tập luyện chạy cự ly ngắn theo sự khuyến khích của thầy giáo.

"Tôi nhận được sự động viên của người thầy giỏi nên càng chạy càng hứng thú. Sau này, khi học đại học, tôi còn đại diện trường tham gia thi đấu điền kinh và giành chức vô địch tại Đại hội thể thao tỉnh Tứ Xuyên", ông kể.

Từ một cậu bé thường xuyên đau ốm, Tào Trạch Nghị dần trở thành vận động viên chạy nước rút. Ông từng đạt thành tích chạy 100 m trong 13 giây ở một cuộc thi, sau đó cải thiện xuống 11,3 giây và giành chức vô địch nội dung này tại một giải đấu ở Thành Đô.

Những năm tháng trên đường chạy đã giúp ông hình thành quan niệm về sức khỏe mà sau này thường xuyên chia sẻ với mọi người: cơ thể cũng giống như một ngân hàng, cần được gửi tiết kiệm từ sớm.

"Đó là điều sau này tôi thường gọi là 'ngân hàng sức khỏe'. Mỗi lần tập luyện thực chất là một lần gửi thêm vốn sức khỏe cho bản thân", ông nói.

Những thói quen trường thọ

Bên cạnh vận động, giáo sư Tào Trạch Nghị duy trì những nguyên tắc sinh hoạt khá giản dị. Ông không hút thuốc, gần như không uống rượu và chú trọng chế độ ăn uống cân bằng.

Bữa sáng thường ngày của vị giáo sư là trứng luộc và sữa. Trong bữa trưa, bữa tối, ông luôn có thêm một phần thịt, có thể là thịt lợn, thịt gà hoặc cá. Ông không chủ trương ăn uống cầu kỳ mà đề cao sự đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng.

Sống khỏe, ăn đủ chất, luôn vui vẻ và làm việc mỗi ngày là những thói quen giúp ông Nghị duy trì sức khỏe

Tào Trạch Nghị đặc biệt nhấn mạnh vai trò của protein đối với sức khỏe. Theo ông, người cao tuổi, nhất là những người có thể trạng yếu, không nên tùy tiện loại bỏ hoàn toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật khỏi chế độ ăn nếu điều đó khiến cơ thể thiếu hụt các axit amin thiết yếu và dưỡng chất cần thiết.

Giấc ngủ cũng là một phần trong nếp sinh hoạt được ông duy trì suốt nhiều năm. Ông thường đi ngủ lúc 23h và thức dậy lúc 7h sáng. Điều đáng chú ý là khả năng dễ dàng đi vào giấc ngủ, thậm chí có thể ngủ chỉ sau khoảng hai phút khi đang ngồi trên ô tô.

Về tâm lý, vị giáo sư cho rằng sự lo lắng và oán giận kéo dài cũng giống như việc rút cạn tài khoản sức khỏe của chính mình. Theo ông, không cố chấp với mọi chuyện không có nghĩa là tha thứ cho người khác, mà trước hết là để bản thân được thanh thản.

Một điểm đáng chú ý khác trong cuộc sống của Tào Trạch Nghị là ông không để bản thân ngừng học hỏi. Lịch làm việc của vị giáo sư vẫn khá bận rộn: ngày thường đi làm, thăm khám bệnh nhân, phẫu thuật, chuẩn bị bài giảng và viết sách; buổi tối dành thời gian đọc những thông tin y khoa mới. Cuối tuần, nếu có lịch, ông tiếp tục tham gia giảng dạy và hội thảo chuyên môn.

Ngoài công việc, ông còn duy trì những sở thích cá nhân như luyện đàn violin, nghe nhạc giao hưởng cổ điển, thưởng thức tranh sơn dầu và điêu khắc. Ông quan niệm việc tiếp xúc với nghệ thuật là cách nuôi dưỡng tinh thần, giúp con người không bị già nua về mặt tư duy.

Tào Trạch Nghị cũng nhắc đến một yếu tố thường bị xem nhẹ trong cuộc sống hiện đại: sự cô đơn. Theo ông, con người cần có những người bạn thân thiết để trò chuyện, chia sẻ và duy trì những kết nối chân thành. "Có thêm vài người bạn tri kỷ, nói với nhau vài câu chuyện tâm tình, bản thân điều đó đã là một phương thuốc không gì thay thế được", ông nói..

Theo The Paper, Beijing Daily, People's Daily