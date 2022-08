Không phải BTS, BLACKPINK, EXO mới là nhóm nhạc Kpop giàu nhất năm 2022?

EXO

Tuy nhiên, ít ai có thể biết rằng EXO là nhóm nhạc giàu nhất năm 2022. Tổng giá trị tài sản của EXO lên đến 1 tỷ USD, gấp 6 lần so với BTS, thậm chí còn bằng nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood như Kim Kardashian, Jay Z.

Mặc dù không thể xác minh con số chính xác nhưng mức tài sản khoảng 1 tỷ USD đã được báo cáo rộng rãi, trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc như KpopStarz, Kami và Channel Korea. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng mỗi thành viên có giá trị tài sản riêng vào khoảng 7 triệu đến 10 triệu USD.

Các phương tiện truyền thông khác, bao gồm Sportskeeda và Otakukart, trích dẫn những con số thận trọng hơn từ 100 triệu đến 130 triệu USD, và mặc dù EXO không có được thành công quốc tế như BTS nhưng sức ảnh hưởng ở Hàn Quốc của nhóm rất lớn. EXO được đánh giá cao, nhóm cũng lọt danh sách người nổi tiếng quyền lực ở Hàn Quốc do tạp chí Forbes bình chọn từ năm 2014-2018.

Trang Popnable đã phân tích thu nhập hàng tháng của EXO trong 7 năm qua và phát hiện thu nhập trung bình là 2,5 triệu USD trong giai đoạn 2016-2022.

BTS (120-150 triệu USD)

BTS được cho là có giá trị tài sản ròng vào khoảng từ 120-150 triệu USD thu nhập từ việc bán album, các chuyến lưu diễn, thương hiệu và tiền bản quyền.

BTS Theo Sportskeeda, những tác động đối với nền kinh tế Hàn Quốc đã chứng minh rất rõ ràng rằng BTS đã mang về cho nền kinh tế đất nước 3,9 tỷ USD, nhiều hơn nhiều công ty đa quốc gia.



Chỉ trong năm 2019, các chàng trai BTS đã kiếm được 170 triệu USD từ "Love yourself world tour"- con số này nhiều hơn bất kỳ nhóm nhạc Mỹ nào đã đạt được trong năm đó, ngoại trừ Metallica, (theo Celebrity Net Worth)/

Nhóm nhạc thần tượng cũng hợp tác với các thương hiệu như Baskin-Robbins, LeSportsac, Sketchers, Mattel, Casetify, Tamagotchi, VT Cosmetics và Jamie Wander.

Vào năm 2022, sau khi phát hành album mới "Proof", nhóm cũng đã tung ra một trò chơi điện tử mới mang tên BTS Island, với chủ đề xoay quanh hành trình tìm kiếm niềm vui và thư giãn của các chàng trai sau khi họ đến một hòn đảo hoang.

Khu phức hợp Hannam the Hill nơi các thành viên BTS ở Trong khi các nhóm nhạc Kpop đa phần sống trong ký túc xá cùng nhau, thì khối tài sản hàng triệu USD của BTS đã giúp các chàng trai sở hữu ký túc xá ở một trong những tòa nhà đắt nhất Hàn Quốc tại Hannam the Hill. Khu phức hợp này được biết đến là nơi ở của những người nổi tiếng khác như PSY và nữ diễn viên Han Hyo Joo, cũng như một số doanh nhân thành đạt. Bên cạnh đó, các thành viên cũng mua căn hộ sang trọng của riêng mình, với giá lên tới 7 triệu USD, theo Lifestyle Asia.





Với thu nhập "khủng", BTS cũng được biết đến là những ngôi sao chăm làm từ thiện của showbiz Hàn Quốc. Nhóm từng quyên góp 1 triệu USD để giúp những người làm việc tạic ác sự kiện trực tiếp gặp khó khăn về tài chính trong Covid-19. Theo CNBC, các chàng trai đã quyên góp thêm 1 triệuUSD cho phong trào Black Lives Matter ở Mỹ.

BLACKPINK - 62 triệu USD

Nhóm nhạc nữ đình đám BLACKPINk đã được người hâm mộ ưu ái đặt biệt danh là “trụ cột chính” của YG Entertainment. Điều đó trở nên dễ hiểu khi 4 cô gái sở hữu tổng tài sản lên đến 62 triệu USD, đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho công ty chủ quản.

BLACKPINK Ngay từ khi ra mắt vào năm 2016, BLACKPINK đã đứng đầu bảng xếp hạng, và gần đây đã củng cố vị thế là những ngôi sao toàn cầu khi chiếm lĩnh vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Nhóm cũng từng hợp tác với nhiều tên tuổi quốc tế như Lady Gaga, Cardi B, Dua Lipa và Selena Gomez.





BLACKPINK đã làm nên lịch sử Spotify vào năm 2020 với đĩa đơn phát hành "How you like that"ra mắt ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Top 50 toàn cầu hàng ngày của Spotify, lập kỷ lục cho các nhóm nhạc nữ - không chỉ các nhóm nhạc Kpop. Ca khúc chủ đề tiếp tục leo lên các bảng xếp hạng và giành vị trí thứ 2, trở thành bài hát Kpop có thứ hạng cao nhất trong lịch sử Spotify.

Các thành viên BLACKPINK không chỉ khẳng định tài năng âm nhạc mà còn trở thành đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang lớn như Dior, Calvin Klein, Chanel, YSL, Celine, Bulgari, Tiffany & Co.….

Với hàng triệu USD tài sản, nhóm nhạc nữ được cho là đã có một ký túc xá ở Han River Bamseom Apartments, một trong những khu phức hợp danh giá nhất ở Seoul.

TWICE - 35 triệu USD

TWICE được gọi là “Nhóm nhạc nữ quốc dân” với tổng tài sản giá trị khổng lồ 35 triệu USD. Các cô gái đã tạo ra ảnh hưởng đến mức trở thành nhóm nhạc Kpop duy nhất lọt vào danh sách Những gương mặt xuất sắc nhất Châu Á dưới 30 tuổi của Forbes. Vào năm 2019, TWICE cũng đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên tổ chức “dome tour” thành công tại Nhật Bản.

TWICE Sau khi JYP củng cố danh tiếng của mình trong showbiz K-pop với Stray Kids, công ty này đã trở thành 1 trong 3 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc vào năm 2018 nhờ vào sự thành công của TWICE.





TVXQ - 30 triệu USD

Trước khi BTS xuất hiện, Kpop có TVXQ, đã "làm mưa làm gió" trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt vào năm 2003. Tuy nhiên, biểu tượng Kpop vẫn là một trong những nhóm nhạc giàu có nhất trong ngành. Theo Sportskeeda, TVXQ có giá trị tài sản ròng là 30 triệu USD.

TVXQ Từng là một nhóm nhạc 5 thành viên, dù hiện tại chỉ còn U-Know Yunho và Max Changmin nhưng năm 2018, TVXQ lập kỷ lục tại Nhật Bản, là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên bán được một triệu vé cho một chuyến lưu diễn duy nhất. Mặc dù đã gần 20 năm kể từ khi ra mắt, TVXQ vẫn giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng ngày hôm nay.





Vào ngày 17/8, bộ đôi này đã phát hành một album tiếng Nhật mới “Utsuroi” được xếp hạng trên bảng xếp hạng bài hát và album đơn Oricon của Nhật Bản.