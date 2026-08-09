Không ngờ có mỹ nhân Việt từ chối đóng phim Hollywood: Cô gái vàng của cả dân tộc, nghe tên đã thấy tự hào

Tài năng và danh tiếng của mỹ nhân này là điều không phải bàn thêm.

Sự xuất hiện rạng rỡ của "nữ hoàng Wushu" Nguyễn Thúy Hiền tại bộ phim huyền sử Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Vốn là một tác phẩm điện ảnh lấy trọng tâm là võ thuật, sự góp mặt của Thúy Hiền càng khiến netizen kỳ vọng được chứng kiến những thế võ uyển chuyển nhưng đầy uy lực của cô. Cùng dịp này, câu chuyện cô từng từ chối lời mời đóng phim từ nước Mỹ năm xưa mới được chia sẻ lại, khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Ở những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp cách đây 20 năm, Thúy Hiền từng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim quốc tế nhờ sở hữu tài năng võ thuật thượng thừa cùng gương mặt thanh tú,. Những hãng phim ở Mỹ đã đưa ra lời mời tài trợ toàn bộ chi phí để cô học ngoại ngữ và đào tạo chuyên sâu về diễn xuất nhằm biến cô thành ngôi sao phim hành động Hollywood. Thế nhưng, cô đã quyết định ở lại và gắn bó với Việt Nam để tập trung cho võ thuật.

Trong một chia sẻ mới đây về hậu trường quá trình quay phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh , cựu vận động viên cũng nhắc lại về lần từ chối lời mời từ Hollywood năm nào: "Mình đang rất tập trung cho việc thi đấu nên mình cũng đã từ chối và họ cũng rất là tiếc".

Thúy Hiền chia sẻ về lần từ chối lời mời Hollywood năm nào

Quyết định này không khiến Thúy Hiền mất đi cơ hội tỏa sáng mà ngược lại, đó là cách cô dành trọn tình yêu thương cho gia đình và tiếp tục cống hiến cho thể thao nước nhà ở một cương vị mới. Nguyễn Thúy Hiền chính là "cô gái vàng" - cái tên mà mỗi khi vang lên trên đấu trường quốc tế đều đi kèm với niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Dù không chọn hào quang điện ảnh xứ người, di sản cô để lại với 7 chức vô địch thế giới cùng hàng loạt tấm huy chương danh giá vẫn luôn là biểu tượng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ vận động viên Việt Nam.

Dù tập trung phần lớn cuộc đời cho thể thao, cái duyên của Thúy Hiền với môn nghệ thuật thứ bảy vẫn luôn còn đó. Trước khi trở lại vào năm 2026, cô từng được Johnny Trí Nguyễn ngỏ ý mời tham gia phim Dòng Máu Anh Hùng (2007) nhưng không thành vì bận sinh con. Dù lỡ hẹn với vai diễn này, Thúy Hiền vẫn có những dấu ấn riêng khi đến năm 2016, cô cùng chị gái là Thúy Vinh chính thức tham gia đóng phim Nữ Đại Gia của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trương Quỳnh Anh, giúp cô có cơ hội trải nghiệm nghiêm túc và thể hiện khả năng diễn xuất trước ống kính máy quay.

Năm 2026, Nguyễn Thúy Hiền chính thức trở lại màn ảnh rộng với vai diễn nữ cận vệ của Hoàng hậu – một nữ tráng sĩ trung thành, quả cảm và sở hữu nguồn nội lực thâm hậu trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Khoác lên mình bộ giáo oai phong, cô khiến khán giả trầm trồ bởi tạo hình vừa mạnh mẽ, vừa toát lên khí chất mạnh mẽ của một bậc nữ hiệp. Song song với đó, trong quá trình quảng bá cho trở lại này, Thúy Hiền cũng mang đến một tạo hình mới khi rũ bỏ hình ảnh mái tóc tém năng động, quen thuộc ngày nào để lột xác sang một diện mạo đầy quyền quý, dịu dàng với mái tóc dài búi cao.

Về bộ phim, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh lấy cảm hứng từ những truyền thuyết dân gian quanh lăng mộ của Đinh Tiên Hoàng Đế. Tác phẩm tái hiện cuộc hành trình cam go và nghẹt thở của nhóm tử sĩ nhận di nguyện cuối cùng từ Tiên đế (do Lê Vũ Long thủ vai) nhằm bảo vệ và hộ tống 99 chiếc quan tài đi theo nhiều hướng khác nhau, đánh lạc hướng các thế lực thù địch đang âm mưu phá hoại vương khí quốc gia.

Dự án quy tụ dàn diễn viên thực lực đa thế hệ như Đỗ Thị Hải Yến trong vai Dương Vân Nga Hoàng hậu, Johnny Trí Nguyễn trong vai Hữu Tướng quân kiêm Đạo diễn hành động, NSND Tự Long đóng vai thầy Mo người Mường, cùng bộ đôi diễn viên trẻ Tuấn Trần và Trần Thiên Tú dẫn dắt cốt truyện cốt lõi. Quyết định đồng hành cùng bộ phim mang đậm hào khí lịch sử này một lần nữa cho thấy cái tâm của Nguyễn Thúy Hiền dành cho các giá trị truyền thống nước nhà, giúp cô luôn nhận được sự trân trọng từ người hâm mộ.