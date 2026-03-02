Không “nghỉ dài” sau Tết, người tiêu dùng sớm bắt nhịp mua sắm trực tuyến

"Lên dây cót" tinh thần, chủ động chuẩn bị quà dịp lễ tiếp

Sau kỳ nghỉ Tết, cũng là thời điểm cận kề ngày 8/3, Thanh Phong - nhân viên truyền thông tại Hà Nội - tranh thủ lên kế hoạch mua sắm để vừa chuẩn bị quà tặng cho người thân, đồng nghiệp, vừa "lên dây cót" tinh thần khi quay lại guồng công việc.

"Với bạn bè, đồng nghiệp, tôi đang xem một vài món phụ kiện nhỏ xinh. Còn riêng với mẹ, tôi đã dành sẵn một khoản để mua tặng mẹ bộ chăm sóc da mặt cao cấp trên Shopee Premium. Đúng là cái gì cũng có trên Shopee, rất tiện lợi cho những người bận rộn như tôi. Bây giờ tôi chỉ đợi thêm đến sự kiện Sale Ngày đôi đầu tiên của Shopee sau Tết vào 3/3 để áp mã ưu đãi và thanh toán", Thanh Phong hào hứng nói.

Bên cạnh đó, Phong cũng lựa chọn lên danh sách những món đồ cần mua - tuy không nhiều nhưng đủ để làm mới không gian và mang lại hứng khởi khi làm việc.

Với Thanh Phong, việc mua sắm đầu năm giúp anh thêm hứng khởi để bắt đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Về thói quen mua sắm, Thanh Phong chia sẻ bản thân luôn ưu tiên sản phẩm chính hãng trên Shopee Mall. "Shopee Mall là ưu tiên của tôi khi mua sắm bởi tôi có thể an tâm về nguồn gốc của sản phẩm. Đặc biệt với các thương hiệu lớn, tôi thường chốt đơn ngay tại gian hàng Shopee Mall của họ. Kết hợp với ưu đãi, tôi tự tin có thể sắm được đồ chính hãng với mức giá tốt."

Đầu tư cho mục tiêu cá nhân

Khánh Hân - sinh viên năm hai tại TP.HCM - khởi động năm Bính Ngọ bằng một bản kế hoạch phát triển bản thân khá rõ ràng. Ngay từ những ngày đầu xuân, Hân đã đăng ký khóa học tiếng Trung và lớp quay dựng video.

Tận dụng "quỹ đầu tư" nhỏ từ tiền lì xì và học bổng học kỳ học trước, Hân đã mạnh dạn thêm vào giỏ hàng một số cuốn sách về tiếng Trung, vở ô ly, bút, cùng thẻ nhớ và phụ kiện máy ảnh phục vụ việc học.

Khánh Hân đang chờ đến sự kiện Sale sắp tới của Shopee để mua một số món đồ phục vụ việc học tập.

"Để chuẩn bị thật tốt trước khi bắt đầu các khóa học, tôi đã xem các sản phẩm cần mua từ sớm và lưu sẵn trong giỏ hàng. Tuy đã tự dành dụm được một khoản dành riêng cho việc mua sắm đồ dùng học tập, nhưng là một sinh viên, tôi luôn ưu tiên tối ưu, tiết kiệm chi phí. Vì vậy, tôi vẫn đang đợi đến sự kiện Sale tới của Shopee để chốt đơn, thanh toán", Hân chia sẻ.

Theo Hân, các sự kiện Sale ngày đôi của Shopee luôn là "điểm hẹn" của cô nàng mỗi khi có nhu cầu mua sắm đồ mới. Cho dịp sale 3/3 tới, Hân đã đặt lịch nhắc săn deal, voucher và theo dõi livestream của một số thương hiệu để không bỏ lỡ ưu đãi.

Theo Hân, Mega Sale của Shopee giúp cô nàng tiết kiệm chi phí mua sắm, từ đó có thêm ngân sách thực hiện các kế hoạch của bản thân.

Duy trì trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí

Với Cẩm Hằng, 26 tuổi hiện đang sinh sống tại Đồng Tháp, trải nghiệm mua sắm đầu năm mới lại gắn liền với những lịch hẹn xem livestream giải trí của Shopee vào ngày 2/3 và 3/3.

"Những chương trình giải trí là "món ăn tinh thần" giúp tôi giải tỏa áp lực sau giờ làm. Ban đầu, tôi theo dõi các show giải trí, âm nhạc của Shopee vì thần tượng. Nhưng lâu dần, việc vừa xem livestream và săn ưu đãi, Shopee xu để mua hàng đã trở thành thói quen khó bỏ", Hằng chia sẻ.

Cẩm Hằng thường theo dõi các chương trình giải trí, livestream của Shopee, vì vừa có thể thư giãn, vừa mua được sản phẩm giá tốt.

Cho ngày 3/3 lần này, livestream của dàn diễn viên vở kịch Đảo Hoa hậu trên Shopee là điều Hằng ngóng chờ nhất, bởi cô rất yêu thích vở kịch nhưng chưa có cơ hội xem trực tiếp. Ngay khi thấy thông tin về chương trình này, cô đã tích cực tham gia loạt hoạt động tương tác và đặt lịch hẹn theo dõi livestream từ sớm.

Đặc biệt yêu thích kịch Đảo Hoa hậu, Hằng đã đặt lịch xem livestream trên Shopee từ sớm.

"Tôi đoán khi Shopee bắt tay cùng dàn diễn viên Đảo Hoa hậu thì chắc chắn sẽ mang đến màn kết hợp vừa vui, vừa đã, vừa hoành tráng. Những lần trước xem tương tác của dàn diễn viên trong Sao Live Đỉnh Chóp và Sao Thì Sao đã cuốn rồi, nên livestream fanmeeting này tôi càng tò mò xem liệu họ sẽ đem đến khoảnh khắc thú vị nào cho khán giả", Hằng nói.

Song song đó, Hằng cũng đã quyết định mua thêm một vài mẫu váy mới để diện trong buổi hẹn dịp 8/3 và đang chờ đến đúng ngày 3/3 để có thể chốt đơn ngay trên Shopee.

