Không mua vàng vẫn có vàng? Ngày vía Thần Tài năm nay dân tình đang rỉ tai nhau bí kíp “lạ lắm à nghen”

Ngày vía Thần Tài và câu chuyện xin vía may mắn

Cứ đến ngày vía Thần Tài , người người nhà nhà lại nô nức đi mua vàng. Theo quan niệm xưa, đây là cách "xin vía" Thần Tài, mong một năm mới tiền bạc hanh thông, công việc suôn sẻ, lộc lá đầy nhà.

Tuy nhiên, hình ảnh dòng người xếp hàng dài dằng dặc, chờ đợi mòn mỏi trước các tiệm vàng cũng khiến không ít người trẻ phải đắn đo. Chính vì thế, xu hướng tìm kiếm những cách rước lộc thảnh thơi và hiện đại hơn đang lên ngôi.

Người dân xếp hàng mua vàng vào Ngày Thần Tài. Ảnh: AI

Năm nay, thay vì chịu cảnh chen lấn, giới trẻ đã tìm ra thêm một cách rước lộc đơn giản hơn, lại có cơ hội trúng tới 10 chỉ vàng. Cụ thể, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngân hàng Vietcombank triển khai chương trình "Tết có Digi - Tết cực vui" nhằm gia tăng cảm xúc cho khách hàng dịp Tết với phần thưởng lớn nhất lên đến 10 chỉ vàng cùng cách thức tham gia đơn giản.

Chương trình đơn giản, ai cũng có thể nhập cuộc

Dù là "tấm chiếu mới" hay khách hàng thân thiết thì cơ hội săn vàng đều như nhau. Chỉ cần kích hoạt VCB Digibank lần đầu hoặc rủ rê hội cạ cứng cùng mở app là bạn đã nắm chắc trong tay lượt quay may mắn. Chưa hết, các giao dịch thường ngày từ thanh toán hóa đơn điện, nước, internet cho đến mua vé máy bay, đặt vé xem phim... cũng đều nhận được lượt mở quà. Tóm lại, cứ phát sinh giao dịch là hệ thống sẽ tự động ghi nhận lượt mở quà để bạn thử vận may rước lộc trong ngày vía Thần Tài.

Giới trẻ bày nhau cách rước lộc online bằng cách truy cập VCB Digibank để tham gia chương trình "Tết có Digi - Tết cực vui". Ảnh: Doanh nghiệp.

Kho quà khủng chờ người may mắn nhất

Cách tham gia đơn giản, nhưng kho quà "siêu to khổng lồ" mới là động lực chính khiến các dân tình cày lượt mở quà nhiệt tình. VCB Digibank ưu đãi lớn dịp đầu năm với các giải thưởng nối tiếp nhau, được thiết kế để khách hàng nhận niềm vui suốt cả tháng Giêng.

Mở màn cho đại tiệc rước lộc ngay từ nay đến 28/02 là hàng ngàn voucher với tổng trị giá lên tới 3 tỷ đồng, áp dụng cho toàn những dịch vụ hot hit mà giới trẻ hay dùng, từ thanh toán VNPAY-QR, thỏa sức mua sắm VnShop, cho đến đặt vé xem phim ở tất cả các cụm rạp trên khắp cả nước, đặt vé máy bay du lịch, gọi VNPAY Taxi hay đặt vé tàu, xe du xuân…

Từ 17/02 đến cuối tháng 2, không khí sẽ càng "nóng" hơn khi VCB Digibank tiếp tục tung ra giải thưởng lì xì với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, cộng thẳng 68.000 đồng hoặc 86.000 đồng vào tài khoản để chiều lòng những ai thích "tiền tươi thóc thật". Đặc biệt, đúng vào tuần lễ có ngày vía Thần Tài (từ 23/02 đến 28/02), 30 chỉ vàng sẽ lên đường đi tìm 3 chủ nhân may mắn nhất.

Ngoài việc là ứng dụng ngân hàng quốc dân, VCB Digibank còn là siêu ứng dụng ngân hàng thông minh nhờ tích hợp hàng loạt tiện ích của hệ sinh thái VNPAY, giúp người dùng giải quyết mọi nhu cầu trong cuộc sống từ A-Z một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Còn chờ gì nữa mà không mở app VCB Digibank ngay hôm nay để chớp lấy cơ hội rước vàng về nhà, đổi vận rực rỡ nhân dịp năm mới!