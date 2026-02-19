Tối 19-2, giá vàng, bạc đồng loạt tăng mạnh

Tối 19-2 (mùng 3 Tết), giá vàng thế giới tăng lên sát mốc 5.000 USD/ounce, khi giao ngay ở mức 4.992 USD/ounce - tăng khoảng 20 USD so với buổi sáng.

Trong ngày, giá vàng biến động mạnh, có thời điểm lên tới 5.020 USD/ounce - tăng tổng cộng khoảng 120 USD mỗi ounce so với phiên trước.

Cùng nhịp tăng với giá vàng, giá bạc thế giới cũng nhảy vọt lên 78,6 USD/ounce, tăng khoảng 1,66% so với phiên trước.

Trong phiên hôm nay, có thời điểm giá bạc xấp xỉ 80 USD/ounce, tăng tổng cộng khoảng 8% trong 2 ngày qua và lên mức cao nhất trong 1 tuần qua.

Theo giới phân tích, giá vàng và bạc tăng mạnh là do nhu cầu trú ẩn vốn an toàn của nhà đầu tư trước những lo ngại về bất ổn địa chính trị, nhất là căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

Tại Việt Nam, cuối ngày 19-2, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do cũng tăng mạnh. Một số cửa hàng thông báo mua vào vàng miếng SJC ở mức 177,9 triệu đồng/lượng, bán ra 180,9 triệu đồng/lượng – tăng thêm khoảng 900.000 đồng so với buổi sáng. Tính chung cả ngày mùng 3 Tết, giá vàng miếng SJC tăng 1,9 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng đi lên khi được một số cửa hàng giao dịch quanh 165,6 triệu đồng/lượng mua vào, 168,1 triệu đồng/lượng bán ra – tăng thêm khoảng 800.000 đồng so với buổi sáng và tăng tổng cộng khoảng 2,2 triệu đồng so với hôm qua.

Do đang nghỉ Tết Nguyên đán, các công ty lớn như SJC, PNJ, DOJI ngừng giao dịch nên giá vàng miếng SJC có sự biến động và cách biệt đáng kể giữa các tiệm vàng.

Trước kỳ nghỉ Tết, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ bán ra khoảng 181 triệu đồng; Tập đoàn Phú Quý bán ra 179 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng miếng giữa các doanh nghiệp từ 2-3 triệu đồng.

Trong khi đó, một số công ty bạc vẫn giao dịch xuyên Tết. Công ty bạc Ancarat thông báo giá bạc miếng mua vào 2,94 triệu đồng/lượng, bán ra 3,03 triệu đồng/lượng - tăng gần 200.000 đồng so với hôm qua.

Giá bạc cũng tăng mạnh vào cuối ngày



