Không còn mâu thuẫn, nay Romeo Beckham lại bật khóc khi em trai Cruz hát ca khúc gợi nhớ người anh cả Brooklyn

Romeo Beckham đã không kìm được những giọt nước mắt khi lắng nghe ca khúc mới do chính cậu em út Cruz sáng tác dành tặng các anh trai của mình. Cậu út nhà Beckham, Cruz (19 tuổi), hiện đang dồn toàn lực cho sự nghiệp âm nhạc tại Mỹ. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh Cruz trình diễn ca khúc mới đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng, không chỉ bởi tài năng thiên bẩm mà còn bởi phản ứng cực kỳ tình cảm từ phía Romeo.

Cruz theo con đường âm nhạc (Ảnh: The Sun)

Romeo xúc động về ca từ bài hát (Ảnh: The Sun)

Khi những giai điệu sâu lắng vang lên, Romeo Beckham đã hoàn toàn bị chinh phục bởi ca từ chân thành nói về sự gắn kết giữa ba anh em Brooklyn, Romeo và Cruz. The Sun mô tả Romeo đã vô cùng xúc động, thậm chí phải lau nước mắt khi cảm nhận được tâm tư mà em trai gửi gắm qua từng nốt nhạc.

Khoảnh khắc này là minh chứng đập tan mọi đồn đoán về sự xa cách giữa các thành viên trong gia đình nổi tiếng nhất thế giới. Dù hiện tại có những mâu thuẫn, rạn nứt sợi dây liên kết giữa họ vẫn vô cùng khăng khít.

Gia đình Beckham đến ủng hộ con trai út (Ảnh: The Sun)

Nhà cậu con trai cả lại đang xa cách gia đình (Ảnh: Getty)

Nhà Beckham trong những năm gần đây đã không ít lần chao đảo bởi những tin đồn rạn nứt nội bộ tốn nhiều giấy mực. Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Victoria Beckham và con dâu tài phiệt Nicola Peltz.

Không dừng lại ở đó, áp lực từ cái bóng quá lớn của người cha huyền thoại David Beckham cũng tạo nên những làn sóng ngầm giữa các anh em. Trong khi Brooklyn bị chỉ trích là "thiếu định hướng" khi liên tục đổi nghề từ nhiếp ảnh gia sang đầu bếp. Việc các con trai nhà Beckham loay hoay tìm kiếm bản sắc riêng, cùng với sự xa cách về địa lý khi Brooklyn định cư hẳn tại Mỹ, đã làm rạn nứt tình cảm không thể hàn gắn giữa ba anh em. Thậm chí gần đây, Brooklyn và vợ còn liên tục đăng bài chỉ trích phía nhà Beckham khiến cho gia đình liên tiếp có màn đấu tố qua lại.

Cũng vì vậy, khoảnh khắc bài hát tình cảm cất lên, như một cái chạm vào trái tim của Romeo và Cruz khi người anh trai cả đã xa cách gia đình rất lâu.