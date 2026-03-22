Không còn lo tắc đường nếu bạn bật tính năng này trên Google Maps

Google Maps là một dịch vụ bản đồ trực tuyến được cung cấp bởi Google, cho phép người xem dùng bản đồ, thông tin liên quan đến địa điểm trên toàn thế giời, bao gồm cả ảnh vệ tinh và địa hình.

Bên cạnh đó, ứng dụng này cũng cung cấp các tính năng hữu ích khác như tìm đường đi, định vị vị trí hiện tại, tính toán khoảng cách giữa các địa điểm, xem lưu lượng giao thông, đưa ra các gợi ý địa điểm ăn uống, mua sắm,... xung quanh vị trí của người dùng. ﻿

Tính năng trên Google Maps giúp "né" ùn tắc

Trong thói quen sử dụng Google Maps, nhiều người thường chỉ mở ứng dụng khi bắt đầu hành trình và nhập điểm đến để tìm đường. Tuy nhiên, một tính năng có sẵn từ lâu lại có thể giúp tối ưu thời gian di chuyển đáng kể nếu được sử dụng trước khi rời đi.

Cụ thể, việc kiểm tra lớp hiển thị giao thông (traffic layer) ngay trên bản đồ trước khi xuất phát có thể giúp người dùng tránh được những tuyến đường đang ùn tắc. Theo chia sẻ từ trải nghiệm thực tế của nhiều người dùng, thói quen này có thể giúp họ tiết kiệm hàng chục phút mỗi ngày.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần mở Google Maps, không cần nhập điểm đến, sau đó chọn biểu tượng lớp bản đồ ở góc màn hình và bật chế độ hiển thị giao thông. Khi đó, các tuyến đường sẽ được hiển thị bằng màu sắc khác nhau: xanh thể hiện đường thông thoáng, cam là mật độ trung bình và đỏ là khu vực ùn tắc .

Thông qua việc quan sát tổng thể tình trạng giao thông, người dùng có thể chủ động lựa chọn thời điểm xuất phát hoặc tuyến đường phù hợp, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các gợi ý trong quá trình di chuyển. Điều này đặc biệt hữu ích khi giao thông biến động liên tục theo thời gian thực.

Tính năng này có thể áp dụng với nhiều loại phương tiện. Chẳng hạn, khi di chuyển bằng xe buýt, việc theo dõi tình trạng giao thông trên tuyến giúp người dùng ước lượng thời gian chờ và khả năng trễ chuyến.

Việc kiểm tra giao thông trước khi khởi hành được xem là một thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng ứng dụng, nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Thay vì dựa vào kinh nghiệm hoặc lộ trình cố định, người dùng có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực, từ đó hạn chế ùn tắc và tối ưu thời gian di chuyển.