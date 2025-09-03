Không còn hình tượng "thủ môn quốc dân", Bùi Tiến Dũng cưới vợ mẫu tây xong thay đổi hoàn toàn

Trong dàn cầu thủ Việt từng gây bão mạng, thủ môn Bùi Tiến Dũng không chỉ được nhớ đến bởi những pha cản phá tại giải U23 châu Á 2018 mà còn bởi chuyện tình ngọt ngào với người mẫu Ukraine – Dianka Zakhidova. Từ mối duyên xuyên biên giới, cả hai đã cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc, khiến dân tình nhiều lần ngưỡng mộ vì những khoảnh khắc tình bể bình.

Mới đây, nàng WAG Dianka đón sinh nhật tuổi 25, Bùi Tiến Dũng đăng loạt khoảnh khắc tình bể bình của gia đình kèm lời nhắn gửi đầy ngọt ngào đến vợ. "Em luôn là một người vợ tuyệt vời, khiến anh thấy mình thật sự may mắn".

Dianka cũng nhiều lần chia sẻ cảm giác hạnh phúc, tự tin khi được đồng hành cùng chồng. Chuyện tình không ồn ào, quên đi hình tượng "thủ môn quốc dân" năm nào, giờ là Bùi Tiến Dũng đã trở thành người đàn ông của gia đình.

Dianka đón sinh nhật tuổi 25 đầy hạnh phúc bên Bùi Tiến Dũng và con trai Danil

Chuyện tình thủ môn quốc dân và nàng người mẫu

Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào năm 2020. Ngay từ những ngày đầu, Tiến Dũng và Dianka đã nhận được sự quan tâm cực lớn từ fan bóng đá lẫn cộng đồng mạng, bởi đây là sự kết hợp thú vị giữa một thủ môn nổi tiếng và nàng mẫu Tây xinh đẹp. Tình yêu được vun đắp bằng những chuyến đi du lịch, những lần xuất hiện tình tứ cùng nhau, khiến netizen không khỏi ngưỡng mộ.

Ngày 22/5/2022, đám cưới trong mơ của cả hai diễn ra tại một resort sang trọng ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Buổi lễ được tổ chức ấm cúng với khoảng 30 khách mời thân thiết.

Cuối năm 2022, gia đình nhỏ đón chào con trai đầu lòng – bé Danil. Từ khi có thêm thành viên mới, cuộc sống của cặp đôi càng trọn vẹn. Những bức ảnh đời thường ghi lại khoảnh khắc cả nhà quây quần, cùng nhau đi chơi, du lịch luôn nhận về "cơn mưa tim" từ người hâm mộ. Bé Danil cũng nhanh chóng trở thành "nhân vật được săn đón", mỗi lần xuất hiện đều chiếm spotlight nhờ vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu.

Cả hai luôn dành cho nhau những điều ngọt ngào, ấm áp như hồi mới yêu

Cuộc sống hiện tại

Hiện tại, gia đình Bùi Tiến Dũng – Dianka đang tận hưởng cuộc sống viên mãn. Dianka sau thời gian lui về chăm con đã trở lại mạnh mẽ với sàn diễn thời trang. Cô liên tục góp mặt trong các show lớn, từ Tuần lễ Thời trang Việt Nam đến bộ sưu tập của Lê Thanh Hòa, và lần nào cũng khiến dân tình trầm trồ vì nhan sắc ngày càng mặn mà, thần thái chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nàng mẫu Ukraine vẫn luôn ưu tiên gia đình, sẵn sàng gác sự nghiệp để làm hậu phương cho chồng.

Về phần mình, Bùi Tiến Dũng tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Sau khi chia tay CLB TP HCM, anh chuyển sang khoác áo CLB Đà Nẵng. Dù chưa lấy lại phong độ đỉnh cao như thời U23 châu Á 2018, nhưng tên tuổi của thủ môn gốc Thanh Hóa vẫn nhận được sự quan tâm lớn. Người hâm mộ đang chờ anh có màn trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Ở vai trò người cha, người chồng của gia đình anh cũng chuẩn hình mẫu "chồng của người ta". Tiến Dũng không ngại làm việc nhà, chăm sóc vợ con. Dù tất bật với việc tập luyện và thi đấu nhưng cứ có thời gian rảnh là anh dành trọn cho gia đình.