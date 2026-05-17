Không còn chỉ mặc đen trắng: Những gam màu “chữa lành” đang chiếm sóng tủ đồ mùa xuân hè 2026

Điểm thú vị của xu hướng màu sắc năm nay nằm ở cảm giác thư thái mà nó mang lại. Không còn những gam neon chói mắt hay các cách phối màu quá phức tạp, bảng màu xuân hè 2026 thiên về sự mềm mại, dễ chịu nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

Một trong những gam màu được diện nhiều nhất chính là hồng pastel. Tông màu này đang dần thoát khỏi định kiến "quá ngọt" hay chỉ hợp với phong cách nữ tính. Các fashion blogger thường phối nhiều sắc độ hồng khác nhau trong cùng một set đồ để tạo chiều sâu, sau đó kết hợp thêm denim hoặc các món đồ trắng để cân bằng tổng thể. Chính cách mix này khiến màu hồng trở nên hiện đại hơn, dễ mặc hơn và phù hợp với cả môi trường công sở lẫn phong cách dạo phố thường ngày.

Đặc biệt, hồng pastel năm nay không hướng đến vẻ ngoài quá điệu đà mà thiên về cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch. Chỉ cần một chiếc áo sơ mi hồng phấn phối cùng quần jeans xanh nhạt hoặc chân váy trắng là đã đủ tạo nên outfit mang tinh thần mùa hè đúng nghĩa.

Bên cạnh đó, xanh chanh nhạt cũng là gam màu xuất hiện dày đặc trong các outfit mùa xuân hè năm nay. Tuy nhiên, khác với kiểu xanh neon từng gây tranh cãi trước đây, xanh chanh 2026 được làm dịu đi đáng kể, tạo cảm giác mát mắt và dễ ứng dụng hơn.

Các fashion blogger thường không mặc cả cây xanh mà chỉ dùng màu này như một điểm nhấn nhỏ: một chiếc túi, đôi giày, khăn quàng hoặc áo khoác oversized. Khi kết hợp cùng trắng kem, be nhạt hay kaki sáng màu, xanh chanh tạo nên hiệu ứng rất "thư giãn", khiến outfit trông trẻ trung nhưng không bị quá nổi bật.

Ngoài ra, xanh khói và vàng bơ cũng đang trở thành hai gam màu được yêu thích nhất vì gần như không kén da hay phong cách. Xanh khói mang lại cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại, trong khi vàng bơ giúp tổng thể trang phục sáng hơn mà vẫn giữ được nét tinh tế.

Điểm mạnh của hai gam màu này là khả năng phối đồ cực linh hoạt. Chúng có thể trở thành màu chủ đạo cho cả outfit hoặc chỉ đóng vai trò lớp layering bên trong để tạo chiều sâu. Một chiếc áo tank top vàng bơ mặc cùng blazer trắng, hay áo sơ mi xanh khói phối quần âu rộng đều đủ tạo cảm giác sang trọng theo kiểu effortless chic – đẹp một cách tự nhiên, không cố gắng.

Xu hướng màu sắc mùa xuân hè 2026 cho thấy thời trang đang dịch chuyển về phía cảm xúc nhiều hơn. Người ta không còn chỉ mặc để nổi bật, mà còn muốn quần áo mang lại cảm giác dễ chịu, nhẹ nhõm và thoải mái cho chính mình. Có lẽ vì thế mà những gam màu dịu mắt, mềm mại và mang tinh thần "healing" lại được yêu thích đến vậy.