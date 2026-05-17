Getty Images bóc trần chênh lệch nhan sắc giữa sao Trung và Hàn

Giữa một rừng visual xuất hiện tại Cannes năm nay, dễ nhận ra trạng thái của sao Hàn và sao Trung trên thảm đỏ vẫn tồn tại khác biệt khá rõ, đặc biệt ở khoản makeup và chất lượng da dưới ống kính Getty Images - nơi gần như không có vùng an toàn cho bất kỳ lớp filter nào. Nếu nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc duy trì phong độ ổn định với diện mạo chỉn chu, lớp nền mỏng nhẹ nhưng vẫn đạt hiệu ứng da đẹp tự nhiên, thì không ít gương mặt đến từ Cbiz lại gây tranh cãi vì makeup dày, da xuống tone hoặc lộ texture quá rõ khi bị camera quốc tế “soi” cận mặt.

Ji Chang Wook là một ví dụ điển hình cho phong độ visual gần như không có điểm chê tại Cannes. Nam diễn viên xuất hiện với suit trắng mang tinh thần classic menswear, tóc vuốt gọn gàng, tổng thể toát lên cảm giác lịch lãm và sang trọng đúng chuẩn tài tử Hàn. Nhưng thứ khiến dân tình bàn tán nhiều nhất lại nằm ở làn da.

Làn da khoẻ khoắn, đều màu và không lạm dụng makeup của Ji Chang Wook. (Nguồn: Getty Images)

Dưới ánh đèn flash gắt và camera độ phân giải cao, da của Ji Chang Wook vẫn giữ được độ căng bóng vừa phải, bề mặt mịn, không lộ tình trạng khô vón hay xuống màu nền. Kiểu makeup của anh cũng đi theo đúng công thức đặc trưng của giới làm đẹp Hàn Quốc hiện nay: nền mỏng, nhìn như “no-makeup”, tập trung xử lý texture và tạo hiệu ứng khỏe khoắn thay vì cố che phủ quá đà.

Quan trọng hơn, visual của Ji Chang Wook cho thấy cảm giác được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuất hiện tại một sự kiện tầm cỡ quốc tế. Từ skincare, layout makeup cho đến ánh sáng hợp với tone da đều được tính toán để giữ hình ảnh tốt nhất dưới camera quốc tế - thứ vốn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với ảnh studio hay hình đã qua chỉnh sửa trên mạng xã hội.

Nam thần Kbiz Ji Chang Wook luôn giữ tình trạng làn da ở trạng thái tốt. (Nguồn: Instagram)

Trong khi đó, nam diễn viên Trung Quốc Điền Hủ Ninh lại tạo nên phản ứng trái chiều. Không thể phủ nhận anh sở hữu đường nét đẹp kiểu thư sinh với đôi mắt lớn, gương mặt nhỏ và visual đậm chất “mỹ nam truyện tranh”. Tuy nhiên, khi xuất hiện ở Cannes, lớp makeup của anh bị nhận xét khá dày và thiếu tự nhiên dưới ánh đèn thảm đỏ.

Làn da của Điền Hủ Ninh dưới ánh đèn flash lộ rõ khuyết điểm, loang lổ và thiếu sức sống. (Nguồn: Getty Images)

Lớp nền trắng hơn cổ, phần da thiếu độ căng khỏe và tổng thể makeup tạo cảm giác hơi “bí”, khiến visual ngoài đời thực khác đáng kể so với hình ảnh thường thấy trên mạng. Đặc biệt, khi đặt cạnh phong cách makeup tối giản nhưng tinh tế của nhiều nghệ sĩ Hàn, sự khác biệt này càng lộ rõ.

Da của Điền Hủ Ninh từng nhiều lần lộ tình trạng khá tệ. (Nguồn: Xiaohongshu)

Đây cũng là lý do nhiều năm qua, giới beauty thường đánh giá sao Hàn có lợi thế hơn ở tư duy làm đẹp. Họ ưu tiên chăm sóc chất lượng da thật, tối ưu texture và độ ăn sáng của makeup thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào filter hay chỉnh sửa hậu kỳ. Chính vì vậy, ngay cả khi bị Getty Images chụp cận mặt ở điều kiện ánh sáng khắc nghiệt, tổng thể visual vẫn giữ được độ ổn định đáng nể.

Cộng đồng mạng cũng phải "gật gù" thừa nhận không thể so sánh. (Nguồn: Facebook)

Bên cạnh dàn nam thần, visual của sao nữ Hoa - Hàn tại Cannes năm nay cũng liên tục bị đặt lên bàn cân. Nếu các mỹ nhân Hàn gây ấn tượng với khí chất sang trọng, layout makeup nhẹ tay và làn da căng bóng tự nhiên dưới camera Getty, thì nhiều sao nữ Cbiz lại lộ lớp makeup quá dày, da loang lổ hoặc lộ dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt. Sự khác biệt này càng cho thấy tư duy làm đẹp giữa Kbiz và Cbiz đang đi theo hai hướng rất khác nhau khi bước lên thảm đỏ quốc tế.

Dàn sao nữ Cbiz bị soi bởi làn da mệt mỏi, makeup không đều tông. (Ảnh Getty Images)