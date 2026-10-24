Không có tiền mua nhà, ở thuê 5 triệu/tháng: Đóng chậm 4 ngày đã bị đá ra đường

Khổ tâm của người thuê nhà khi thu nhập chưa cao…

Ở tuổi 27, Ko Dae Seong - Chàng trai hiện đang sinh sống ở Seoul (Hàn Quốc), rơi vào cảnh không có nơi ở, bị "đá ra đường" chỉ vì 4 ngày chậm thanh toán 270.000 won tiền thuê nhà (khoảng 5 triệu đồng). Câu chuyện của Ko Dae Seong phản ánh tình cảnh mà ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc phải đối mặt: Chi phí nhà ở tăng nhanh hơn thu nhập, trong khi những người có hoàn cảnh khó khăn nhất lại không phải lúc nào cũng tiếp cận được các chính sách hỗ trợ kịp thời.

Ko Dae Seong cho biết anh thuê một căn phòng nhỏ tại Sillim-dong, quận Gwanak, Seoul. Anh đã bị chủ nhà gói đồ đạc, bê ra hành lang và thay chìa khóa chỉ vì đóng chậm tiền nhà. Điều đáng nói là trong khoảng thời gian đó, Dae Seong đã tìm đủ cách để nhận khoản trợ cấp thuê nhà cho người thu nhập thấp, nhưng mọi sự bất thành. Trong lúc đi làm bán thời gian, anh bỏ lỡ cuộc gọi từ nhân viên phụ trách kiểm tra hồ sơ thực tế. Việc không liên lạc được khiến quá trình xét duyệt hỗ trợ bị chậm lại một tháng. Khoản tiền mà Dae Seong dựa vào để trả tiền thuê nhà vì thế bị tạm hoãn, đẩy anh vào tình cảnh mất chỗ ở dù số tiền còn thiếu không quá lớn nếu so với chi phí sinh hoạt tại Seoul.

Trong suốt một tháng sau đó, chàng trai 27 tuổi phải di chuyển liên tục giữa nhà bạn bè, nhà tắm công cộng và các quán truyện tranh để tìm nơi ngủ qua đêm. Từ một người có chỗ ở ổn định dù điều kiện sống còn hạn chế, anh bất ngờ phải xoay xở từng ngày chỉ vì không đủ tiền duy trì căn phòng đang thuê.

Nhờ sự giúp đỡ của một người quen, Dea Seong cuối cùng tìm được một căn phòng khác rộng chưa đến 9,9m2. Các tiện ích dùng chung chỉ có lò vi sóng và máy lọc nước. Để tiết kiệm tiền,anh thường chỉ ăn mì gói.

Căn phòng 9,9m2 mà Dae Seong đang thuê

Hiện tại, nguồn sống của chàng trai 27 tuổi đến từ khoảng 800.000 won tiền trợ cấp sinh kế cơ bản (khoảng 14,8 triệu đồng), 350.000 won trợ cấp nhà ở (khoảng 6,5 triệu đồng) cùng thu nhập từ công việc giao hàng bán thời gian. Công việc này đòi hỏi anh phải đi bộ khoảng 15.000 bước mỗi ngày. Dù có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, Dae Seong vẫn phải tính toán chặt chẽ từng khoản chi để duy trì cuộc sống tại một trong những thành phố có chi phí nhà ở đắt đỏ của Hàn Quốc.

Một bữa ăn tử tế tại nhà hàng vẫn nằm ngoài khả năng tài chính của anh. Khi được hỏi, Dae Seong chia sẻ mong muốn rất giản dị: Có một nơi ở với bếp gas để ít nhất anh có thể tự nấu ăn thay vì ngày nào cũng 3 bữa mì gói. Ước muốn ấy cho thấy khó khăn của anh không chỉ nằm ở việc thiếu tiền mua nhà hay phải sống trong căn phòng chật hẹp, mà còn ở chỗ ngay cả những điều kiện cơ bản để tự chuẩn bị một bữa ăn cũng trở thành điều khó đạt được.

Trường hợp của Ko không phải câu chuyện cá biệt khi chi phí nhà ở tại Hàn Quốc đang tạo áp lực ngày càng lớn lên nhóm người trẻ. Theo Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc, chi phí nhà ở đã tăng 46% trong quý I năm 2026 so với cùng kỳ cách đây 4 năm. Trong khi đó, mức tăng thu nhập chỉ dừng lại ở con số 13,7%.

Khoảng cách giữa tốc độ tăng thu nhập và chi phí nhà ở khiến nhiều người trẻ khó tích lũy đủ tiền để mua nhà, đồng thời cũng chật vật hơn trong việc duy trì cuộc sống thuê nhà. Tại Seoul, áp lực còn lớn hơn khi chỉ số giá thuê nhà hằng tháng do Cơ quan Bất động sản Hàn Quốc công bố đã tăng hơn 10% trong hai năm qua.

Từ câu chuyện của Ko Dae-seong, có thể thấy việc không đủ tiền mua nhà không phải thách thức duy nhất của người trẻ. Khi chi phí thuê nhà vượt quá khả năng chi trả, ngay cả những người đã tìm được nơi ở và đang cố gắng duy trì công việc vẫn có thể rơi vào cảnh "vô gia cư" chỉ vì một khoản thanh toán bị chậm trễ. Với họ, khoảng cách từ việc có một mái nhà đến nguy cơ "nay đây mai đó", đôi khi chỉ nằm ở vài trăm nghìn won và thời điểm khoản tiền hỗ trợ được chuyển vào tài khoản.

(Nguồn: The Dong-A Ilbo)