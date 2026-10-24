Đề xuất làm nhà ở giá 60-70 triệu đồng/m2 cho người thu nhập trung bình, thấp

Theo tính toán của HoREA, giá bán phân khúc này có thể dao động từ 25-30 triệu đồng/m2 tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa đến 60-70 triệu đồng/m2 tại các đô thị lớn, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Trong văn bản gửi Thủ tướng và các bộ ngành, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã đề xuất bổ sung một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Theo Hiệp hội, giá nhà tại nhiều địa phương đã có xu hướng giảm nhưng vẫn cao so với thu nhập. Trong khi đó, nguồn cung tiếp tục tập trung vào phân khúc cao cấp và trung - cao cấp, khiến người có thu nhập thấp và trung bình gặp khó khăn khi tìm mua nhà.

HoREA cho rằng việc bổ sung cơ chế, chính sách phát triển "nhà ở thương mại giá phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp" vào dự thảo Luật Nhà ở là cần thiết. Hiệp hội đề xuất giao HĐND cấp tỉnh thẩm quyền quy định các cơ chế, chính sách cụ thể, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thực tiễn của từng địa phương.

Theo HoREA, chính sách này sẽ góp phần tái cấu trúc thị trường bất động sản theo hướng đáp ứng nhu cầu ở thực, đồng thời bổ sung phân khúc nhà ở thương mại có giá phù hợp cho nhóm người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại đô thị nhưng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Thực tế, những người có thu nhập trên 25 triệu đồng/tháng nếu độc thân, trên 50 triệu đồng/tháng nếu là vợ chồng hoặc trên 35 triệu đồng/tháng nếu là cá nhân nuôi con dưới tuổi thành niên có thể không đáp ứng điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội. Tuy nhiên, với mặt bằng giá nhà thương mại hiện nay, nhóm này cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà ở phù hợp với khả năng tài chính.

Từ thực tiễn đó, HoREA nhận định cần phát triển phân khúc nhà ở thương mại giá phù hợp để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng còn bỏ ngỏ trên thị trường.

Theo tính toán của Hiệp hội, giá bán phân khúc này có thể dao động từ 25-30 triệu đồng/m2 tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa đến 60-70 triệu đồng/m2 tại các đô thị lớn, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Mức giá HoREA đề xuất thấp hơn đáng kể so với mặt bằng căn hộ sơ cấp tại các đô thị lớn.

Theo báo cáo thị trường quý III của Savills, bình quân giá chào bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đạt khoảng 107 triệu đồng/m2, còn giá căn hộ thứ cấp bình quân khoảng 75 triệu đồng/m2. Giá sơ cấp giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn ở ngưỡng cao.

Với thực tế này, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, nhìn nhận khả năng tiếp cận nhà ở tại Thủ đô là bài toán lớn khi tốc độ tăng giá căn hộ vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người dân.

Theo bà Hằng, trong 5 năm qua, thu nhập bình quân của người dân Hà Nội tăng khoảng 9% mỗi năm, trong khi giá bán sơ cấp căn hộ tăng bình quân 25% mỗi năm. Khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày càng nới rộng, khiến người mua phải dành nguồn lực tài chính lớn hơn để sở hữu một căn hộ.

Còn tại TP.HCM, Savills cho biết 80% căn hộ sơ cấp trên thị trường thuộc phân khúc hạng A và B. Đơn vị nghiên cứu nhận khả năng chi trả cùng chi phí lãi vay đang khiến sức mua chững lại.

Không riêng Hà Nội và TP.HCM, giá căn hộ thương mại mới mở bán tại các tỉnh, thành phố khác như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An... cũng ở mức cao, phần lớn trên 50 triệu đồng/m2.