Loạt ngân hàng gửi khuyến cáo đến người dùng tài khoản: Kiểm tra điện thoại, phát hiện các ứng dụng này phải gỡ ngay

Nhiều ngân hàng vừa phát đi cảnh báo về các ứng dụng có dấu hiệu mạo danh thương hiệu, chào mời vay tiền hoặc chứa mã độc có thể đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền điều khiển điện thoại và tài khoản ngân hàng.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) cảnh báo ứng dụng KBAnhanh/KBA Nhanh có dấu hiệu sử dụng tên gọi, thông tin nhận diện dễ gây nhầm lẫn với ngân hàng. Ứng dụng hiển thị tên nhà phát triển "KienlongBank Asset Management Company", trong khi website kbanhanh.com giới thiệu dịch vụ cho vay với lãi suất từ 20% đến 40%.

KienlongBank cho biết đã tiếp nhận phản ánh của khách hàng cung cấp hình ảnh khuôn mặt và căn cước công dân (CCCD) để đăng ký vay qua ứng dụng. Sau đó, khách hàng phát hiện khoản vay hiển thị số tiền giải ngân và nghĩa vụ thanh toán không như kỳ vọng. Ngân hàng khẳng định KBAnhanh/KBA Nhanh không phải ứng dụng chính thức của mình.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cảnh báo ứng dụng "AB tài chính" xuất hiện trên App Store, sử dụng biểu tượng chữ "AB" cùng các hình ảnh, nội dung liên quan đến thương hiệu ABBank để quảng bá khoản vay lên đến 30 triệu đồng. Ngân hàng khẳng định không phát hành hoặc hợp tác phát triển ứng dụng này, đồng thời khuyến cáo khách hàng chỉ tải ứng dụng ABBank và ABBank Business từ các đường dẫn trên website chính thức.

Không chỉ các ứng dụng mạo danh để cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) cũng cảnh báo thủ đoạn giả danh các công ty xuất khẩu lao động, trung tâm tư vấn du học để dụ người dùng cài ứng dụng độc hại. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp giấy tờ cá nhân, mở tài khoản ngân hàng và tải ứng dụng được giới thiệu là "app visa". Sau khi chiếm quyền điều khiển điện thoại, chúng có thể đánh cắp thông tin đăng nhập, mã OTP và thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Một nguy cơ khác đến từ mã độc RatHat trên Android. Theo thông tin từ các đơn vị nghiên cứu bảo mật Zimperium và Malwarebytes được dẫn lại, mã độc này có khả năng khai thác quyền hỗ trợ tiếp cận để thao tác trên thiết bị, thu thập thông tin đăng nhập, mã xác thực hai yếu tố và tin nhắn SMS. Các nhà nghiên cứu ghi nhận 162 ứng dụng bị nhiễm mã độc, với dữ liệu được chuyển về 12 máy chủ liên quan đến nhóm tấn công.

Trước những thủ đoạn trên, các ngân hàng khuyến cáo người dùng không tải hoặc tiếp tục sử dụng ứng dụng chưa được xác minh, không cung cấp CCCD, ảnh chân dung, mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản cho các ứng dụng, tổ chức không rõ nguồn gốc. Người dùng cũng cần cảnh giác với yêu cầu chuyển tiền trước để xác minh hồ sơ, kích hoạt khoản vay hoặc nhận giải ngân.

Với khách hàng đã cài đặt ứng dụng đáng ngờ, KienlongBank khuyến nghị ngừng tương tác, rà soát và thu hồi quyền truy cập đã cấp nếu có thể. ABBank lưu ý người dùng gỡ ứng dụng, thay đổi mật khẩu và kiểm tra lại thông tin xác thực. Trường hợp nghi ngờ điện thoại bị điều khiển từ xa, BAC A BANK khuyến cáo ngắt kết nối Internet, sử dụng thiết bị khác để đổi mật khẩu và liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ khóa dịch vụ ngân hàng điện tử khi cần thiết.

Người dùng cần lưu giữ bằng chứng nếu phát sinh giao dịch bất thường hoặc bị yêu cầu chuyển tiền không rõ căn cứ, đồng thời liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức và trình báo cơ quan chức năng khi có dấu hiệu lừa đảo. Việc kiểm tra nguồn gốc ứng dụng, thông tin nhà phát triển và các quyền truy cập trước khi cài đặt là bước cần thiết để hạn chế nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân.