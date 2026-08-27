Không chỉ xây khách sạn, resort và khu vui chơi, đảo ngọc Phú Quốc sắp có 1 trường liên cấp 3ha Sungroup đầu tư: Có bể bơi, phòng STEM, dự kiến đón 2.500 học sinh vào 2027

Trong làn sóng đầu tư mới tại Phú Quốc, trường học đang trở thành một phần của câu chuyện phát triển đô thị, bên cạnh sân bay, giao thông, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các tiện ích thương mại - dịch vụ.

Trường rộng 3ha, có hơn 80 lớp học tại đảo ngọc

Ngày 12/8, Tập đoàn Sun Group và Tập đoàn Giáo dục EQuest ký thỏa thuận hợp tác phát triển một hệ thống trường liên cấp tại Khu đô thị An Thới, Nam Phú Quốc, với công suất khoảng 2.430 học sinh.

Theo thông tin được Sun Group công bố, dự án rộng 3ha, có tổng diện tích sàn khoảng 17.600 m², gồm hơn 80 lớp học từ lớp 1 đến lớp 12, dự kiến chính thức khai giảng ngày 15/8/2027. Công trình được bố trí tại Khu đô thị An Thới, khu vực cửa ngõ phía Nam Phú Quốc, tiếp giáp trục ĐT.975 và kết nối với Thị trấn Hoàng Hôn cùng hệ sinh thái đô thị, du lịch - dịch vụ tại Nam đảo.

Sun Group đầu từ trường liên cấp tại Khu đô thị An Thới, Nam Đảo Phú Quốc

Với công suất khoảng 2.500 học sinh, trường được quy hoạch theo mô hình liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12. Điểm đáng chú ý nằm ở hệ thống cơ sở vật chất. Theo kế hoạch, trường sẽ có các phòng STEM, phòng thí nghiệm Vật lý - Hóa học, phòng Mỹ thuật, phòng Âm nhạc, thư viện, nhà đa năng, bể bơi và hệ thống sân thể thao.

Như vậy, thay vì chỉ bổ sung thêm phòng học, dự án được định hướng thành một tổ hợp giáo dục với nhiều không gian phục vụ học tập, nghiên cứu, nghệ thuật và thể chất.

Một thông tin mới được công bố thêm trong thỏa thuận hợp tác cho biết trường sẽ phát triển theo mô hình “Quốc tế - Chuyên”, kết hợp chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với chương trình Cambridge, định hướng học thuật Mỹ, công nghệ giáo dục và đào tạo kỹ năng sống.

Mảnh ghép mới trong quá trình đô thị hóa Nam Phú Quốc

Mô hình hợp tác giữa hai bên cũng là một điểm đáng chú ý. Theo thỏa thuận, Sun Group đảm nhiệm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trong khi EQuest phát triển và vận hành nhà trường, đồng thời đầu tư hệ thống trang thiết bị giáo dục.

Hạ tầng giáo dục chất lượng cao sẽ là “mảnh ghép” quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của Phú Quốc

EQuest hiện hoạt động trong ba lĩnh vực gồm giáo dục phổ thông K-12, giáo dục đại học - cao đẳng và công nghệ giáo dục. Theo số liệu do EQuest công bố, đến năm 2025, tập đoàn sở hữu và vận hành 25 cơ sở giáo dục, phục vụ gần 20.000 học sinh phổ thông và khoảng 10.000 sinh viên đại học, cao đẳng; đồng thời có hơn 180.000 học sinh theo học các chương trình STEM và sử dụng nền tảng công nghệ giáo dục.

Việc xuất hiện một trường học có khả năng phục vụ 2.500 học sinh tại An Thới có ý nghĩa lớn hơn câu chuyện bổ sung thêm một cơ sở giáo dục. Trong nhiều năm, Phú Quốc được biết đến chủ yếu với vai trò điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng. Cùng với quá trình đầu tư vào đô thị, thương mại, dịch vụ và hạ tầng, nhu cầu của đảo Ngọc cũng đang thay đổi.

Đặc biệt, dự án trường liên cấp này được triển khai trong bối cảnh Phú Quốc đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho APEC 2027. Hàng loạt dự án hạ tầng lớn đang được đẩy nhanh, trong đó có dự án mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc với tổng vốn khoảng 22.000 tỷ đồng, dự kiến vận hành từ tháng 4/2027 để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC.

Với mốc khai giảng dự kiến ngày 15/8/2027, trường liên cấp tại An Thới sẽ là một trong những mảnh ghép mới của Nam đảo đúng vào thời điểm Phú Quốc chuẩn bị bước vào một chu kỳ phát triển được kỳ vọng lớn hơn sau APEC 2027