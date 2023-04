Không chỉ Mỹ Tâm, cộng đồng Dota còn sở hữu những thành viên cực 'chất'!

Dota là một tựa game MOBA đời đầu, khá hardcore với lối chơi cực đa dạng. Nhưng cũng chính vì thế mà game chiến này có cộng đồng rất "chất". Có thể kể đến một vài nhân vật nổi tiếng là fan của Dota là: Mỹ Tâm, Jun Vũ, MCK, JVervermind…

Mỹ Tâm

Cụ thể, chưa từng tiết lộ về thú vui giải trí của bản thân thế nên trong buổi off fan mới đây, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng khi tiết lộ cô dùng nick ảo chơi Dota 2 sau những giờ chạy show căng thẳng. "Chị đẹp" không tiết lộ nick name là gì, nhưng cô nàng khá hả hê khi nói mình dùng nick ảo và thường không ngại "căng" mỗi khi đồng đội feed. Bí mật này được phen khiến fan xôn xao khi biết thần tượng cũng mê game như ai.

Jun Vũ

Người ta thường biết đến Jun Vũ với tư cách một nữ diễn viên xuất sắc chứ không hề biết cô nàng cũng là game thủ thực thụ. Cô còn được cộng đồng Dota 2 Việt Nam coi là "thánh nữ".

Năm 2016, cô nàng công khai trước truyền thông rằng mình thích chơi carry hoặc support. Thậm chí khi người hỏi cố tình gài Jun Vũ rằng có thích chơi Liên Minh Huyền Thoại không thì cô nàng này cũng rất thông minh trả lời lại rằng "đã chơi Dota 2 thì không chơi Liên Minh". Như thế là quá đủ để Jun Vũ thu về một lượng fan hùng hậu tựa game này ở Việt Nam.

MCK

Rapper lọt top 8 Rap Việt - MCK từng bị một người bạn vô tình tiếc lộ rằng anh chàng này chẳng những giỏi hát rap mà còn chơi thể thao điện tử, cụ thể là môn Dota 2. Chính anh là người đã Việt hóa bài hát Fly me to the moon – Frank Sinatra tháng 10/2019. Đồng thời hát tặng những anh em fan game.

MCK cũng từng nói rằng vị tướng yêu thích của anh là Techies. Đây là vị tướng có khả năng troll thuộc hàng thượng thừa ở Dota 2. Vị tướng này có ưu điểm là cò quay tốt trong giao tranh, dễ cày vàng và bộ kỹ năng đẹp mắt. Khuyết điểm đáng kể nhất có lẽ là chạy chậm.

JVevermind

Không chỉ là nam YouTuber đời đầu được giới trẻ trong nước yêu thích, JVevermind còn nhận được nhiều cảm tình của anh em cộng đồng game Dota. Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng" trên mạng xã hội, anh chàng này vừa có một màn "comeback" ấn tượng, hứa hẹn sẽ tiếp tục gắn bó với những người yêu mến và ủng hộ mình.