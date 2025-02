Không chỉ là cúm mùa, tình trạng sức khỏe Từ Hy Viên từ lâu đã nghiêm trọng: Sảy thai 2 lần, mắc chứng động kinh và bệnh tim mãn tính

Từ Hy Viên qua đời vì cúm mùa Nhật Bản

Ngày 3/2, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đã đồng loạt đưa thông tin diễn viên đình đám Từ Hy Viên (Đại S) đã qua đời ở tuổi 48 vì cúm mùa Nhật Bản và viêm phổi. Thông tin này đã được gia đình xác nhận sau đó.

Được biết, Từ Hy Viên từng bị sảy thai 2 lần đồng thời mắc chứng động kinh và bệnh tim mãn tính. Cụ thể, khi nữ diễn viên bị ngất và được đưa vào viện năm 2017, cô tiết lộ rằng mình mắc bệnh tim mãn tính do sa van hai lá và có tiền sử động kinh. Cô đã buộc phải nhập viện trong tình trạng hôn mê do lên cơn động kinh nhiều lần.

Theo đó, Từ Hy Viên đã lên cơn động kinh lần đầu tiên do căng thẳng quá mức. Tiếp tục vào năm 2016, khi cô sinh con trai năm đã tiếp tục lên cơn động kinh lần thứ hai, mất nhịp tim trong một thời gian và gần như tử vong trên bàn phẫu thuật. Đến năm 2018, Từ Hy Viên đã ngất xỉu và được đưa đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan vì bị cảm lạnh kéo dài. Mẹ của nữ diễn viên xác nhận, bệnh động kinh của cô tái phát là do cảm lạnh và đây là lần lên cơn thứ ba tính đến thời điểm đó.

Nữ diễn viên Vườn Sao Băng được gọi mệnh danh "bà hoàng sắc đẹp" Cbiz. Cô nổi tiếng từ năm 18-19 tuổi. Vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào và đài các của cô từng khiến các tài tử đình đám như Lam Chính Long, Châu Du Dân và hàng triệu khán giả si mê.

Người trẻ cũng có khả năng tử vong do cúm mùa

Liên quan đến bệnh tình của Từ Hy Viên, Hoàng Cao Bân, phó giám đốc Trung tâm kiểm soát nhiễm trùng Trung Quốc chỉ ra rằng người trẻ tử vong do cúm nặng chủ yếu liên quan đến các bệnh lý nền như viêm cơ tim, nhiễm trùng huyết do virus và viêm phổi do virus. Các đối tượng này có khả năng tử vong vì cúm cao hơn so với người bình thường.

Ngoài ra, vị này cũng đề cập nhiều trường hợp người Trung Quốc nhiễm cúm ở nước ngoài trong năm vừa qua. Có thể người dân chưa từng bị nhiễm chủng virus này trước đó và virus có độc lực rất mạnh, khả năng lây nhiễm kết hợp với các loại virus khác. Người ta đã phát hiện ra rằng tỷ lệ tử vong do cúm sẽ tăng gấp 4 lần nếu nhiễm cúm và COVID-19 cùng một lúc.

Theo số liệu thống kê của CDC Đài Loan (Trung Quốc), trước Tết, virus cúm lưu hành trong cộng đồng chủ yếu là loại A H1N1. Số ca cúm nặng gần đây tăng đáng kể. Nhóm tuổi ca bệnh nặng chủ yếu là người cao tuổi trên 65 tuổi. Tuy nhiên, con số này đang dần gia tăng với 64 ca cúm nặng mới và 6 ca tử vong chỉ trong một tuần trước Tết. Bệnh nhân trẻ nhất qua đời chỉ mới ngoài 30 tuổi.

CDC Đài Loan (Trung Quốc) cũng nhắc nhở rằng những người trên 65 tuổi, trẻ sơ sinh, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính và phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị cúm nặng và nên đặc biệt chú ý đến tình trạng thể chất của mình. Nếu gặp các triệu chứng như khó thở, khó thở, tím tái (thiếu oxy)... thì nên đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

