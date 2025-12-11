Không chỉ Hà Nội, một tỉnh cũng sẽ lắp đặt hơn 1.000 camera AI

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 3808/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tích hợp camera và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai phá dữ liệu camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông”. Chủ đầu tư dự án là Công an tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định nêu rõ, dự án nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát an ninh đồng bộ, hiện đại; nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại cấp xã, phường. Đồng thời, việc tích hợp camera và ứng dụng AI giúp hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của lực lượng thực thi pháp luật, góp phần xây dựng đô thị thông minh và phát triển bền vững.

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Theo Quyết định, dự án sẽ đầu tư lắp đặt khoảng 1.100 camera giám sát AI tại 12 xã, phường trung tâm, trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đồng thời, tỉnh sẽ tích hợp khoảng 1.000 camera hiện có đáp ứng tiêu chuẩn.

Hệ thống dữ liệu sẽ được khai phá bằng công nghệ AI, kết nối và chia sẻ với Trung tâm giám sát của Công an tỉnh, Công an các xã, phường và IOC phường Hạc Thành, Sầm Sơn. Dự án cũng đầu tư trang thiết bị giám sát cho các phòng trực ban tại cơ sở.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2026, với tổng mức đầu tư khoảng 170 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hỗ trợ 50 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh bố trí).

UBND tỉnh giao Công an tỉnh khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn. Các sở, ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai.

Hồi tháng 11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ năm 2022, đơn vị đã triển khai mạnh mẽ hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên phạm vị toàn tỉnh.

Việc lắp đặt hơn 200 camera tại các nút giao giao thông và nhiều tuyến đường trọng điểm không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông mà còn tạo sự minh bạch, công bằng, góp phần giảm thiểu vi phạm và hình thành văn hoá giao thông văn minh, an toàn.

Đặc biệt, với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao và thường xuyên xảy ra vi phạm.

Hệ thống mới cho phép nhận diện biển số, khuôn mặt, người điều khiển phương tiện; tự động phát hiện, ghi nhận và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm giao thông, như: không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, đi sai làn đường, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đồng thời theo dõi, xử lý vi phạm tốc độ… Ngoài ra, camera AI cũng có thể phát hiện cùng lúc nhiều phương tiện hoặc một người vi phạm nhiều lỗi cùng thời điểm.

Trước đó, Công an Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai lắp đặt hệ thống camera AI tại các nút giao trên địa bàn Thành phố để đưa tổng thể hơn 1.800 camera AI vào vận hành đồng bộ từ tháng 12 năm nay.

Theo Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông – Công an Thành phố: “So với hệ thống camera quan sát thông thường, camera AI có khả năng phân tích và xử lý hình ảnh ngay tại thiết bị, giúp phát hiện nhanh, chính xác các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng như các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn”.