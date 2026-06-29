Không cần sang Thái Lan hay Singapore, Việt Nam có 1 bệnh viện đa khoa cấp quốc gia với 4150 bác sĩ, nhân viên y tế đầu ngành, vừa lần đầu tiên lọt top "bệnh viện tốt nhất châu Á năm 2026"

Bảng xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2026 vừa được công bố chính thức vào ngày 17/06/2026. Trong số các đại diện của Việt Nam, bệnh viện này góp mặt trong top với thế mạnh đa chuyên khoa và đặc biệt lĩnh vực tim mạch.

Ngày 17/6/2026, tạp chí Newsweek (Mỹ) - cơ quan truyền thông quốc tế với hơn 90 năm lịch sử chính thức công bố bảng xếp hạng "Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026". Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có mặt trong danh sách này. Và cái tên đại diện cho thế mạnh tim mạch của Việt Nam không phải là cái tên xa lạ với bất kỳ người dân miền Nam nào: Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hơn 125 năm - từ bệnh viện thị xã đến tuyến cuối quốc gia

Ít ai biết rằng Bệnh viện Chợ Rẫy có tiền thân là Hôpital Municipal de Cholon - một trong những cơ sở y tế đầu tiên do Pháp xây dựng tại Việt Nam từ năm 1900. Hơn một thế kỷ sau, cơ sở y tế ấy đã trở thành bệnh viện đa khoa trung ương cấp quốc gia, tuyến cuối hạng đặc biệt duy nhất của khu vực phía Nam trực thuộc Bộ Y tế.

Năm 2010, Chợ Rẫy chính thức được xếp hạng đặc biệt - danh hiệu cao nhất trong hệ thống phân hạng bệnh viện Việt Nam. Đây không phải danh hiệu trao tặng, mà là kết quả của hành trình xây dựng không ngừng suốt nhiều thập kỷ, từ quy mô ban đầu 500 giường bệnh (năm 1974) cho đến hơn 3.200 giường bệnh như hiện nay.

Điều làm nên sức mạnh thực sự của Chợ Rẫy không phải chỉ là quy mô, mà là con người. Hiện bệnh viện có gần 4.150 bác sĩ và nhân viên y tế luôn sẵn sàng chăm sóc người bệnh. Đặc biệt, đội ngũ học hàm cao gồm các giáo sư và phó giáo sư, đều là những chuyên gia đầu ngành y khoa Việt Nam, đang tham gia khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại đây.

Phòng khám chuyên gia của bệnh viện tập hợp các trưởng khoa, phó khoa với học hàm giáo sư, tiến sĩ trực tiếp thăm khám. Nhiều chuyên gia trong số này đồng thời là giảng viên của Đại học Y Dược TP.HCM - ngôi trường đào tạo y khoa hàng đầu phía Nam, tạo nên vòng kết hợp chặt chẽ giữa thực hành lâm sàng và đào tạo thế hệ kế tiếp.

Ảnh: FB Bệnh viện Chợ Rẫy

Bên cạnh đó, bệnh viện duy trì mối hợp tác quốc tế với nhiều cơ sở y tế lớn trên thế giới, thường xuyên mời chuyên gia nước ngoài trao đổi kỹ thuật và cập nhật phác đồ điều trị theo chuẩn quốc tế.

Cơ sở vật chất và kỹ thuật: Vượt ngưỡng 3.000 kỹ thuật y khoa

Bộ Y tế đã phê duyệt hơn 3.000 kỹ thuật y khoa được triển khai tại Chợ Rẫy. Đây là con số mà rất ít bệnh viện trong nước đạt được. Trong đó có những kỹ thuật chuyên sâu bậc nhất Việt Nam: phẫu thuật ghép tạng, can thiệp tim mạch, điều trị ung thư bằng xạ trị định vị. Đặc biệt. Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những cơ sở y tế đầu tiên của khu vực phía Nam ứng dụng hệ thống phẫu thuật robot Da Vinci thế hệ thứ tư với bốn cánh tay thao tác và camera 3D.

Bệnh viện được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, chuyên sâu

Bệnh viện hiện vận hành 38 khoa lâm sàng, 10 khoa cận lâm sàng và 11 phòng chức năng, cùng 5 trung tâm chuyên biệt gồm Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Truyền máu, Trung tâm Đào tạo-Chỉ đạo tuyến và Trung tâm Thông tin thuốc khu vực TP.HCM.

Về danh hiệu và phần thưởng, Chợ Rẫy từng nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2000), hai lần được trao Huân chương Lao động hạng I và nhiều Huân chương Độc lập - minh chứng cho sự ghi nhận của Nhà nước suốt nhiều thập kỷ cống hiến.

Được chọn theo tiêu chí quốc tế

Bảng xếp hạng Newsweek 2026 là kết quả hợp tác giữa tạp chí Newsweek và Statista-nền tảng dữ liệu trực tuyến lớn hàng đầu thế giới, có mặt tại New York, London, Tokyo. Điểm số cuối cùng của mỗi bệnh viện được tính từ 4 nhóm tiêu chí: uy tín chuyên môn qua đánh giá của đồng nghiệp trong ngành (40%); chỉ số chất lượng điều trị (30%); trải nghiệm người bệnh (15%); và mức độ triển khai PROMs - dữ liệu kết quả điều trị do chính bệnh nhân báo cáo (15%).

Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy

Năm 2026, bảng xếp hạng đánh giá trên 10 chuyên khoa trọng điểm tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ: Úc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Bệnh viện Chợ Rẫy được gọi tên nhờ thế mạnh đa chuyên khoa, đặc biệt là lĩnh vực tim mạch.

Theo thống kê, mỗi ngày, Chợ Rẫy tiếp nhận từ 6.000 đến 8.000 lượt bệnh nhân khám ngoại trú. Chợ Rẫy là nơi người dân đặt trọn niềm tin tưởng của những ca bệnh khó nhất tại khu vực phía Nam. Việc xuất hiện trên bảng xếp hạng Newsweek 2026, Bệnh viện Chợ Rẫy đặt dấu ấn quan trọng cho nền y tế Việt Nam trên bảng xếp hạng uy tín của khu vực.

Ảnh: FB Bệnh viện Chợ Rẫy﻿

Tổng hợp﻿