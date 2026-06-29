550.000 người chen nhau thi Hyrox trong một năm: Đằng sau trào lưu giới trẻ châu Á chi nghìn USD để đi du lịch... rồi "hành xác"

Hyrox không chỉ là một cuộc thi, trào lưu này đang kéo cả ngành khách sạn 5 sao và du lịch wellness vào cuộc đua mới.

Trong hàng thập kỷ qua, động lực chính để một người xách va li lên và đi du lịch thường xoay quanh việc khám phá ẩm thực, ngắm nhìn danh lam thắng cảnh hoặc đơn giản là tìm kiếm một không gian yên bình để lười biếng nằm dài bên bờ biển. Tuy nhiên, một làn sóng mới mang tên "Race-cation", viết tắt của Race (thi đấu) và Vacation (nghỉ dưỡng), đang nhanh chóng thay đổi hoàn toàn định nghĩa về một chuyến đi hoàn hảo của thế hệ trẻ năng động, giới văn phòng và các doanh nhân tại châu Á.

Không còn là những chuyến đi nghỉ ngơi thuần túy, giới trẻ giờ đây sẵn sàng chi hàng nghìn USD để bay sang một quốc gia khác, đẩy cơ thể đến giới hạn chịu đựng cực đại trong một đấu trường thể chất rực lửa, rồi mới thong thả tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao. Trung tâm của cơn sốt này chính là Hyrox, bộ môn thể thao kết hợp trong nhà đang phát triển với tốc độ vũ bão trên toàn cầu và đặc biệt là tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Sự trỗi dậy của một "trào lưu" fitness mới mang tên Hyrox

Để hiểu được tại sao hàng nghìn người lại sẵn sàng chi tiền để đi du lịch kết hợp với một thử thách thể chất khắc nghiệt, trước hết phải nhìn vào sức hút kỳ lạ của bản thân Hyrox. Ra đời tại Đức, Hyrox không dành riêng cho những vận động viên chuyên nghiệp siêu phàm mà được thiết kế cho bất kỳ ai có thói quen tập luyện hàng ngày.

Cấu trúc bài thi bao gồm chạy bộ 1 km xen kẽ với một bài tập chức năng (functional workout) như đẩy xe trượt (Sled Push), kéo xe trượt (Sled Pull), nhảy xa gập bụng (Burpee Broad Jumps) hay ném bóng thể lực (Wall Balls). Chu trình này lặp lại liên tục đúng 8 lần.

Số liệu thống kê cho thấy sức nóng của bộ môn này không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ riêng trong năm 2025, đã có hơn 80 giải đấu Hyrox được tổ chức trên toàn cầu, thu hút hơn 550.000 vận động viên tham gia tranh tài cùng sự cổ vũ của hơn 350.000 khán giả trực tiếp tại các nhà thi đấu. Sự bùng nổ này đặc biệt rõ nét tại khu vực châu Á, nơi ngành công nghiệp thể hình đang chứng kiến những bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt.

Ông Gary Wan, Giám đốc điều hành của Hyrox khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận định rằng thị trường thể hình tại đây đang có sự chuyển biến mạnh mẽ từ mô hình phòng tập truyền thống sang những trải nghiệm thể thao mang tính sự kiện và kết nối cộng đồng cao. Khách hàng, đặc biệt là nhóm người trẻ có thu nhập cao và các doanh nhân bận rộn, không còn thỏa mãn với việc chạy bộ đơn điệu trên máy hay nâng tạ một mình. Họ tìm kiếm một cột mốc rõ ràng, một mục tiêu có thể đo lường và một cộng đồng cùng chung chí hướng để chia sẻ áp lực lẫn vinh quang.

Đồng quan điểm, bà Cody Yeung, quản lý studio tại phòng tập BFT Causeway Bay, một trong những đối tác đào tạo chính thức của Hyrox tại Hong Kong, cho rằng tâm lý của người tập luyện châu Á cực kỳ ưa chuộng tính cấu trúc, sự tiến bộ rõ rệt và các kết quả có thể định lượng bằng số liệu cụ thể. Hyrox cung cấp chính xác những gì họ cần, biến việc tập luyện thành một hành trình chinh phục có lộ trình rõ ràng và biến chiếc huy chương ở vạch đích thành một biểu tượng khẳng định phong cách sống.

Khác với các giải chạy marathon ngoài trời truyền thống vốn dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và có lộ trình trải dài khiến người thân khó lòng theo dõi cổ vũ, Hyrox được tổ chức hoàn toàn trong nhà với không gian khép kín như một lễ hội âm nhạc sôi động.

Ở đó, khán giả và gia đình có thể đứng sát đường biên, chứng kiến từng giọt mồ hôi rơi và trực tiếp tiếp thêm sức mạnh cho vận động viên ở cả 8 trạm thử thách. Chính yếu tố này đã biến Hyrox thành một sự kiện du lịch gia đình hoặc nhóm bạn lý tưởng.

Bà Tammy Ng, Phó Chủ tịch phụ trách Thương hiệu và Tiếp thị của tập đoàn khách sạn Hyatt khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ rằng du lịch kết hợp Hyrox là một phần của sự dịch chuyển lớn hơn trong hành vi tiêu dùng. Khách du lịch ngày nay có xu hướng lựa chọn điểm đến xoay quanh đam mê cá nhân, mục tiêu tự hoàn thiện và cộng đồng kết nối của họ, thay vì chỉ đi tham quan ngắm cảnh một cách thụ động.

Câu chuyện của Keikei Yip, một huấn luyện viên cá nhân tại Hong Kong, là minh chứng rõ nét cho xu hướng này. Trong vòng một năm, cô đã thực hiện từ sáu đến bảy chuyến đi xa và hầu hết đều gắn liền với một giải đấu Hyrox, từ Chicago, Singapore cho đến Nhật Bản. Cô chia sẻ bản thân luôn ưu tiên lựa chọn những khu vực mà mình thực sự muốn khám phá để đăng ký thi đấu, biến mỗi giải đua thành một lý do hoàn hảo để mở rộng bản đồ du lịch cá nhân.

Tương tự, Andrés Becerra, một đầu bếp người Colombia hiện đang sinh sống và làm việc tại thiên đường du lịch Bali, cũng liên tục di chuyển qua các thành phố lớn như Bangkok, Thượng Hải, Hong Kong và Perth để tham gia thi đấu trước khi ghi danh tại giải Hyrox Jakarta vào tháng 6 năm nay.

Đối với anh và nhóm bạn của mình, việc cùng nhau tập luyện, cùng nhau bay đến một thành phố xa lạ, nỗ lực hết mình tại nhà thi đấu rồi sau đó cùng nhau đi ăn mừng, khám phá các ngóc ngách của đô thị mới chính là định nghĩa sống động nhất về một kỳ nghỉ đáng giá. Họ không chỉ đi du lịch để tiêu tiền, họ đi để tích lũy những trải nghiệm tinh thần vô giá cùng những người đồng đội có chung tần số.

Cuộc đua tái định nghĩa dịch vụ của ngành khách sạn cao cấp

Rõ ràng, đằng sau mỗi race-cation là cả một chuỗi giá trị kinh tế.

Một vận động viên không chỉ mua vé tham dự giải đấu. Họ còn đặt vé máy bay, khách sạn, ăn uống, sử dụng phương tiện di chuyển, mua sắm thiết bị tập luyện, trả tiền cho huấn luyện viên và các dịch vụ phục hồi thể lực.

Chính điều này khiến HYROX trở thành một "nam châm" mới của ngành du lịch. Đặc biệt hơn, sự trỗi dậy của tệp khách hàng "Race-cation" đang đặt ra những bài toán mới đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh béo bở cho ngành khách sạn và dịch vụ lưu trú cao cấp tại châu Á. Đây là nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao, sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ chất lượng nhưng lại có những đòi hỏi vô cùng khắt khe về mặt tiện ích thể chất và phục hồi sức khỏe mà các khách sạn truyền thống thường bỏ qua.

Anh Johnny Tieu, một vận động viên chuyên nghiệp đang sinh sống tại Bali và đã từng chinh chiến qua hơn 25 giải đấu Hyrox khắp châu Á, chia sẻ góc nhìn thực tế về tiêu chuẩn chọn nơi lưu trú của dân fitness chuyên nghiệp.

Khi đi thi đấu ở nước ngoài, anh không còn quá bận tâm đến việc so sánh giá phòng mà tập trung hoàn toàn vào chất lượng cơ sở vật chất. Một căn phòng lý tưởng phải tuyệt đối sạch sẽ, có đủ không gian rộng rãi để anh có thể thực hiện các bài giãn cơ, lăn cơ khởi động trước giải đấu.

Đặc biệt, khách sạn đó phải sở hữu hệ thống bồn ngâm nóng, lạnh phục vụ quá trình phục hồi cơ bắp cấp tốc, đi kèm một phòng gym được trang bị đầy đủ thiết bị chuyên sâu và vị trí địa lý phải cực kỳ thuận tiện để di chuyển đến địa điểm thi đấu.

Nhận thức được cơ hội vàng này, các thương hiệu khách sạn xa xỉ đã nhanh chóng nhập cuộc để đón đầu dòng khách hàng chất lượng cao. Tập đoàn Hyatt đã chính thức bắt tay với Hyrox châu Á - Thái Bình Dương để trở thành đối tác khách sạn chiến lược. Sự hợp tác này không dừng lại ở những ưu đãi giảm giá phòng thông thường, mà đi sâu vào việc thiết kế trải nghiệm lưu trú dành riêng cho các vận động viên.

Khách lưu trú theo gói Hyrox sẽ được tiếp cận các thực đơn dinh dưỡng đặc biệt hỗ trợ nạp năng lượng trước giải đua, sử dụng các thiết bị phục hồi chuyên sâu tại spa của khách sạn và nhận được cẩm nang hướng dẫn khám phá điểm đến được thiết kế riêng.

Không dừng lại ở mặt đất, trào lưu này thậm chí đã vươn ra đại dương với sự xuất hiện của hải trình "Hyrox Cruise 2026" dự kiến khởi hành từ Palma de Mallorca vào tháng 10. Chuyến hải trình kéo dài bốn đêm này được thiết kế theo mô hình "sống - tập luyện - phục hồi" khép kín trên một du thuyền sang trọng, đưa toàn bộ trải nghiệm thể chất và nghỉ dưỡng lên một tầm cao hoàn toàn mới.

Đây là minh chứng cho thấy "Race-cation" không còn là một hiện tượng nhất thời mà đã thực sự định hình lại cấu trúc của ngành du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness tourism) trị giá hàng tỷ USD.